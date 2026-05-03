La joie des Bâloises pourrait être de courte durée. Image: KEYSTONE

Une grosse bourde agite le football féminin suisse

Le FC Bâle féminin risque une défaite par forfait en quart de finale des play-offs pour avoir aligné une joueuse qui n'a même pas touché le ballon.

Jakob Weber / Christoph Kieslich

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Vendredi soir, lors du quart de finale retour des play-offs face au FC Saint-Gall, le chronomètre affiche 123 minutes et 25 secondes lorsque Lena Bubendorf remplace Alice Berti. Une minute plus tard, l’arbitre Nadine Reichmuth siffle la fin de la rencontre, sans que la jeune joueuse de 20 ans ne touche le ballon. Le FC Bâle s’impose ensuite 4-1 aux tirs au but et célèbre sa qualification pour les demi-finales. Mais la fête pourrait être de courte durée: Saint-Gall a déposé une réclamation, estimant l’entrée de Bubendorf irrégulière. La joueuse n’apparaissait en effet pas sur la feuille de match officielle.

Selon Fabian Sanginés, responsable du football féminin du FCB, son nom aurait été ajouté à la main. Un procédé toutefois insuffisant: le règlement de jeu de l'Association suisse de football exige qu’une telle modification intervienne avant le coup d’envoi, avec vérification d’identité auprès de l’arbitre et signature d’un document annexe. À défaut, la sanction est claire: une défaite par forfait 0-3.



La situation actuelle: Image: TXT

Sur le moment, Sanginés ne s’attendait pas à de lourdes conséquences sportives. Mais un second problème est apparu: l’entraîneur Omar Adlani aurait également enfreint les règles sur le nombre de fenêtres de remplacement. Malgré les prolongations, qui offrent une opportunité supplémentaire, le FC Bâle a utilisé cinq interruptions pour effectuer ses changements — soit une de trop. Là encore, le règlement prévoit une sanction immédiate: match perdu par forfait.



Le dossier est désormais entre les mains de la fédération. Le FC Saint-Gall affirme avoir immédiatement déposé une réclamation, évoquant une «entrée en jeu irrégulière». De son côté, la fédération suisse indique avoir pris connaissance des faits vendredi soir et promet un examen rapide de la situation.

Sanginés a assuré pour sa part que le FC Bâle «travaillait activement à clarifier les faits» et restait en contact avec les autorités compétentes. Le FCB a jusqu’à lundi midi pour présenter sa version.

Le temps presse pour l'Association suisse de football: les demi-finales aller des play-offs sont prévues dès vendredi prochain. Selon le règlement de la Women’s Super League, c’est la direction du football féminin, dirigée depuis 2022 par Marion Daube, qui tranchera définitivement. En cas de sanction, le club bâlois paierait au prix fort des erreurs difficilement excusables à ce niveau.