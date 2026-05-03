averses modérées19°
DE | FR
burger
Sport
Football

Foot féminin: Bâle a commis une bourde contre Saint-Gall

Coumba Sow (FC Basel Frauen) jubelt nach ihrem Tor zum 1-0 mit seinem Teamkollegin Antonia Baass (FC Basel Frauen), Anna Krog (FC Basel Frauen) und Alice Berti (FC Basel Frauen), von links, im Cup-Hal ...
La joie des Bâloises pourrait être de courte durée.Image: KEYSTONE

Une grosse bourde agite le football féminin suisse

Le FC Bâle féminin risque une défaite par forfait en quart de finale des play-offs pour avoir aligné une joueuse qui n'a même pas touché le ballon.
03.05.2026, 19:0203.05.2026, 19:02
Jakob Weber / Christoph Kieslich

Vendredi soir, lors du quart de finale retour des play-offs face au FC Saint-Gall, le chronomètre affiche 123 minutes et 25 secondes lorsque Lena Bubendorf remplace Alice Berti. Une minute plus tard, l’arbitre Nadine Reichmuth siffle la fin de la rencontre, sans que la jeune joueuse de 20 ans ne touche le ballon. Le FC Bâle s’impose ensuite 4-1 aux tirs au but et célèbre sa qualification pour les demi-finales. Mais la fête pourrait être de courte durée: Saint-Gall a déposé une réclamation, estimant l’entrée de Bubendorf irrégulière. La joueuse n’apparaissait en effet pas sur la feuille de match officielle.

Selon Fabian Sanginés, responsable du football féminin du FCB, son nom aurait été ajouté à la main. Un procédé toutefois insuffisant: le règlement de jeu de l'Association suisse de football exige qu’une telle modification intervienne avant le coup d’envoi, avec vérification d’identité auprès de l’arbitre et signature d’un document annexe. À défaut, la sanction est claire: une défaite par forfait 0-3.

La situation actuelle:

Image
Image: TXT

Sur le moment, Sanginés ne s’attendait pas à de lourdes conséquences sportives. Mais un second problème est apparu: l’entraîneur Omar Adlani aurait également enfreint les règles sur le nombre de fenêtres de remplacement. Malgré les prolongations, qui offrent une opportunité supplémentaire, le FC Bâle a utilisé cinq interruptions pour effectuer ses changements — soit une de trop. Là encore, le règlement prévoit une sanction immédiate: match perdu par forfait.

Le dossier est désormais entre les mains de la fédération. Le FC Saint-Gall affirme avoir immédiatement déposé une réclamation, évoquant une «entrée en jeu irrégulière». De son côté, la fédération suisse indique avoir pris connaissance des faits vendredi soir et promet un examen rapide de la situation.

La Nati féminine inquiète en pleine course au Mondial

Sanginés a assuré pour sa part que le FC Bâle «travaillait activement à clarifier les faits» et restait en contact avec les autorités compétentes. Le FCB a jusqu’à lundi midi pour présenter sa version.

Le temps presse pour l'Association suisse de football: les demi-finales aller des play-offs sont prévues dès vendredi prochain. Selon le règlement de la Women’s Super League, c’est la direction du football féminin, dirigée depuis 2022 par Marion Daube, qui tranchera définitivement. En cas de sanction, le club bâlois paierait au prix fort des erreurs difficilement excusables à ce niveau.

Plus d'articles sur le sport
Voici le but qui a offert le Graal à Gottéron
Voici le but qui a offert le Graal à Gottéron
Gottéron est sacré grâce à ces quatre facteurs
Gottéron est sacré grâce à ces quatre facteurs
de Klaus Zaugg
Si Gottéron gagne le titre, il perdra sa magie
1
Si Gottéron gagne le titre, il perdra sa magie
de Klaus Zaugg
Cette poignée de main en NBA fait scandale
Cette poignée de main en NBA fait scandale
de Yoann Graber
On s'est lancé sur le Tour de Romandie et on a pris cher
On s'est lancé sur le Tour de Romandie et on a pris cher
de Julien Caloz
La légende romande de la moto a réalisé un exploit impensable aujourd'hui
La légende romande de la moto a réalisé un exploit impensable aujourd'hui
de Klaus Zaugg
Un club mythique prend une mesure insolite contre le racisme
Un club mythique prend une mesure insolite contre le racisme
de Yoann Graber
Gottéron a cassé une habitude pour battre Davos
Gottéron a cassé une habitude pour battre Davos
de Yoann Graber
Le coach de Davos rappelle une figure mythique du hockey
Le coach de Davos rappelle une figure mythique du hockey
de Klaus Zaugg
Les joueurs de Gottéron adorent snifer ce produit, mais il y a des dangers
Les joueurs de Gottéron adorent snifer ce produit, mais il y a des dangers
de Soraya Sägesser
Le gardien de Gottéron a une tactique pour battre Davos
Le gardien de Gottéron a une tactique pour battre Davos
de Julien Caloz
Cette technique aiderait les femmes à faire des pompes
Cette technique aiderait les femmes à faire des pompes
de Fred Valet
Les fans de Gottéron sont furieux
1
Les fans de Gottéron sont furieux
Ouchy offre un joli cadeau à ses fans pour la finale de Coupe
Ouchy offre un joli cadeau à ses fans pour la finale de Coupe
de Yoann Graber
Voici pourquoi Pogacar portait un brassard noir
Voici pourquoi Pogacar portait un brassard noir
de Julien Caloz
Thèmes
Suisse Tourisme change les panneaux dans les gares CFF
1 / 17
Suisse Tourisme change les panneaux dans les gares CFF

Saint-Ursanne (JU)
source: suisse tourisme
partager sur Facebookpartager sur X
Fribourg-Gottéron est sacré champion de Suisse!
Video: watson
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Si Gottéron gagne le titre, il perdra sa magie
S'il remporte le 7e match décisif de la finale ce jeudi à Davos (20h), Fribourg sera champion de Suisse pour la première fois. L'essence-même de ce club si particulier serait touchée.
Le HC Fribourg-Gottéron est plus qu’un club. C’est une entreprise familiale au meilleur sens du terme, qui rassemble toutes les couches sociales d’un canton entier. Et ce jeudi soir, cette famille n’attend pas simplement un match: elle attend un événement d’une portée culturelle et historique. Le 7e match de la finale, qui peut offrir à Gottéron, à la famille, à la ville, au canton, là-haut à Davos, un premier titre de champion.
L’article