Pogacar gagne le Tour de Romandie et pourra y revenir

Tadej Pogacar a remporté comme prévu la boucle romande. Celle-ci devrait à nouveau avoir lieu en 2027. «Ne craignez pas pour la suite», a tenu à rassurer son directeur.

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Tadej Pogacar a remporté le Tour de Romandie en s'imposant pour la quatrième fois de la semaine, dimanche à Aigle. Cette série de succès lui permet d'égaler le record de Ferdi Kübler, quadruple vainqueur sur la boucle romande en 1951.

Avoir un vainqueur aussi charismatique est une bonne nouvelle pour la boucle romande, mais ce n'est pas la seule de la semaine: Richard Chassot, le directeur de la course, a en effet annoncé qu'il y aura une 80e édition en 2027.

A la tête du «TdR» depuis 20 ans, l'ex-coureur professionnel a tenu à évacuer toutes les craintes quant à la disparition du Tour de Romandie en 2027, année de la 80e édition.

«Ne craignez pas pour la suite. Nous sommes à peu près bon financièrement pour l'année prochaine»

«J'ai déclaré à plusieurs reprises que le Tour de Romandie ne peut pas continuer sans un sponsor principal, c'est clair. Mais dire qu'il n'y aura pas 2027 sans lui, ce n'est pas vrai», a renchéri l'expérimenté dirigeant, qui a pu annoncer l'arrivée d'une grande marque de distribution parmi les sponsors peu avant le départ du prologue.

L'incertitude des rentrées financières est le lot de toutes les courses cyclistes. «Lorsqu'un partenaire annonce son retrait après avoir pris une position dominante, c'est souvent assez abrupt et difficilement remplaçable», a-t-il expliqué, alors que l'ancien sponsor maillot jaune, une marque de fromage, est resté fidèle entre 2019 et 2025.

En 2022, le TdR et le Tour de Suisse annonçaient un partenariat, notamment pour trouver des sponsors communs. «Dans l'ensemble, ce sont des entraides qui ne se voient pas. Nous partageons les véhicules, les assurances et certaines infrastructures. Mais cela nous a par exemple permis de convaincre Lidl», a argumenté Chassot.

Pourquoi si peu d'équipes? Seules quinze formations se sont présentées au départ de cette édition. Un chiffre relativement faible pour une compétition World Tour, qu'il explique par la proximité avec le Tour d'Italie: «C'est une année spéciale car le Giro part de Bulgarie, puis fait un transfert en Sicile avant de rejoindre le continent. C'est un casse-tête logistique pour les équipes.»

La présence d'un coureur comme Tadej Pogacar sur les routes du «TdR» ainsi que le public présent au bord des routes montrent que l'évènement jouit d'une belle popularité. «J'ai bon espoir pour la suite», a conclu le Fribourgeois, enjoué. (jcz/ats)