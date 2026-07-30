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Le FC Sion corrige le BATE Borisov et passe un tour en Europe

Sion&#039;s Winsley Boteli celebrates after scoring the 1:0 goal next to Sion&#039;s Ali Kabacalman, left, during the second leg of the UEFA Conference League qualifying second round soccer match betw ...
Sion a dominé le BATE Borisov jeudi à Tourbillon.image: Keystone

Le FC Sion corrige le BATE Borisov et passe un tour en Europe

Vainqueur 4-0 jeudi en match retour de qualification de la Conference League contre le BATE Borisov, qui l’avait tenu en échec 1-1 à l’aller, Sion file au 3e tour, où il défiera les Arméniens du FC Noah.
30.07.2026, 22:0730.07.2026, 22:58

Sion s'est hissé au 3e tour qualificatif de la Conference League jeudi à domicile. Tenus en échec 1-1 à l'aller, les Valaisans ont écrasé le BATE Borisov 4-0 lors du match retour.

Pour la première soirée de Coupe d'Europe disputée à Tourbillon depuis 2016, les Sédunois n'ont guère laissé de place au doute. Winsley Boteli a ouvert la marque dès la 5e, inscrivant déjà son 3e but en trois matchs cette saison, sur un centre délivré par Franck Surdez.

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Malgré une domination sans partage, les Valaisans ont attendu une demi-heure avant de se mettre à l'abri. Déjà passeur décisif lors du match aller à Bakou, Rilind Nivokazi s'est offert son premier but de la saison à la 39e.

Baltazar a surpris le portier biélorusse Danila Sokol d'une frappe lointaine pour le 3-0 à la 58e, tandis qu'Ali Kabacalman s'est permis le luxe de manquer un penalty quatre minutes plus tard. Théo Berdayes s'est joint à la fête sédunoise en portant le score à 4-0 à la 68e, seulement trois minutes après son entrée en jeu.

Grâce à ce succès, les protégés de Didier Tholot affronteront le FC Noah au 3e tour qualificatif (6 et 13 août). Le vainqueur de la Coupe d'Arménie s'est défait des Moldaves du Zimbru Chisinau 2-1, après avoir concédé le nul 1-1 à l'aller.

(ats/roc)

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