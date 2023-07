L'euphorie s'est emparée de Miami. Image: fxp-fr-sda-rtp

Voici tous les détails du transfert (enfin officiel) de Messi à Miami

L'Argentin a officiellement signé pour deux ans avec le club de MLS. Pourquoi son transfert a-t-il traîné? Comment suivre les matchs de Messi depuis la Suisse? Et quand jouera-t-il? On vous dit tout.

Le transfert était annoncé depuis longtemps, il est enfin officiel depuis samedi soir: Lionel Messi s'est engagé avec l'Inter Miami. Le champion du monde argentin a signé un contrat de deux ans avec le club de la Major League Soccer (MLS).

Quelle est la nature du contrat?

Comme nous l'avons déjà mentionné, le contrat de Messi à l'Inter Miami est de deux ans. En fait, il s'agit même de quelques mois de plus. La «Puce» a signé en Floride jusqu'à la fin de la saison 2025. Comme les saisons de la MLS s'étendent de février à décembre, Messi jouera donc aux États-Unis au moins jusqu'à la veille de Noël 2025.

Durant cette période, le joueur de 36 ans devrait gagner entre 50 et 60 millions de dollars US par saison. Cette somme comprend le salaire, les primes de signature ainsi que les parts de la franchise de l'Inter Miami. Mais Messi recevra en plus des rémunérations d'Apple (partenaire TV de la MLS) ou d'Adidas (équipementier de la MLS).

Pourquoi l'officialisation a-t-elle tardée?

Lorsque Lionel Messi a annoncé le 7 juin qu'il avait l'intention de rejoindre l'Inter Miami, cela a provoqué un certain chaos dans la MLS, comme le rapporte The Athletic. On savait certes que l'équipe de Floride était en négociations avec la superstar argentine, mais l'annonce a pris les dirigeants de court.

A ce moment-là, aucun contrat n'avait encore été signé, ni même été probablement rédigé. D'une part, parce que la fenêtre de transfert en MLS n'a ouvert qu'environ un mois plus tard, le 5 juillet. Et d'autre part, parce que contrairement au football européen, les joueurs de la MLS signent avec la Ligue et non avec leur club. Les négociations ont certes été menées par l'Inter Miami, mais avec un important soutien des juristes de la MLS. Il a ainsi fallu plus d'un mois pour rédiger et signer le contrat. Par conséquent, Miami n'a même pas pu vendre de maillots officiels de Messi.

Qu'a fait Messi pendant ce temps?

L'attaquant s'est d'abord rendu en Asie avec l'équipe nationale argentine, où il a disputé deux matches contre l'Australie et l'Indonésie. Il a ensuite fêté son 36e anniversaire dans sa ville natale de Rosario. Dernièrement, La Pulga a passé quelques jours de vacances aux Bahamas.

Quand Messi jouera-t-il pour la première fois?

L'Inter Miami présentera sa nouvelle star dans la nuit de dimanche à lundi (2h30, heure suisse).

Messi devrait jouer pour la première fois en League's Cup (une compétition commune de la MLS et de la ligue mexicaine MX) le 21 juillet contre Cruz Azul. Il ne sera pas convoqué pour le All-Star Game de la MLS contre Arsenal quelques jours plus tôt.

Quel numéro Messi portera-t-il?

Messi évoluera en MLS avec le numéro 10 dans le dos, comme il le faisait auparavant à Barcelone. Il est fort probable que l'Argentin porte aussi le brassard de capitaine en Floride.

Les matchs de MLS sont-ils visibles en Suisse?

Oui, le MLS Season Pass d'Apple TV est également disponible en Suisse.

Qui a convaincu Messi de rejoindre Miami?

Contrairement à ce que l'on a pu entendre, il ne s'agit pas en premier lieu de David Beckham, qui est le propriétaire partiel et le fondateur du club, mais de Jorge Mas.

Jorge Mas (tout à gauche) est celui qui a rendu la transaction possible. Image: keystone

Le milliardaire de Floride est le principal propriétaire de l'Inter Miami et, selon un rapport de The Athletic, c'est lui qui a initié les premières négociations avec Messi et son père et conseiller Jorge dès janvier 2018.

Mas déclarait en 2021 déjà: «Je suis optimiste quant au fait que Messi jouera un jour avec le maillot de l'Inter Miami». Contrairement à ses concurrents d'Arabie saoudite, l'homme de 61 ans a abordé les négociations avec une certaine retenue et a essayé de ne jamais mettre la famille Messi sous pression. Parallèlement, en tant que président du Real Saragosse, club de 2e division espagnole, il a utilisé ses connaissances d'initié sur la situation financière du FC Barcelone.

Inter Miami est-il toujours à la dernière place?

Oui, lorsque Messi a annoncé son transfert aux Etats-Unis, son nouveau club se trouvait déjà à la dernière place de la conférence Est. Aujourd'hui encore, le retard sur les places qualifications pour les play-offs est de douze points.

Le classement actuel. Image: screenshot mls

Il sera intéressant de voir si Messi, accompagné de ses vieux amis Sergio Busquets et Jordi Alba, parviendra à décrocher une place en play-off d'ici fin octobre. Dans le cas contraire, la saison de Miami sera déjà terminée.