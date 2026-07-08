Migros se réjouit de la victoire de la Nati et fait une boulette
La Suisse est en délire. La Nati a éjecté la Colombie lors de cette Coupe du monde 2026, en 8es de finales. Un véritable exploit pour les hommes de Murat Yakin et une première présence en quarts de finales depuis 1954.
Il n'en fallait pas plus pour que l'évènement soit récupéré à des fins commerciales et marketing. La Migros, toujours prompte à dégainer pour ce genre d'occasion, n'a pas perdu de temps. Sur son compte Instagram francophone, mercredi matin, elle a partagé une petite blagounette dont elle a le secret.
L'origine de la blague? Eh bien, les bananes bio Max Havelaar vendues à la Migros sont originaires de Colombie — et par ailleurs d'un jaune éclatant, le même que celui du drapeau de la Colombie et des maillots de son équipe. Un commentaire note:
A un utilisateur qui demande le fond du message, le géant orange répond:
Une petite boulette
Bon, la formulation pourra faire tiquer. Le 4-3 pourrait laisser entendre que le match a vu une avalanche de buts se succéder, alors que la Suisse l'a emporté aux tirs aux buts après un match nul 0-0, y compris en prolongations.
Il s'agit en effet d'une petite boulette. La formulation juste serait plutôt 0-0 (4-3 tirs aux buts), ou en abrégé 0-0 (4-3 tab).
(acu)