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Migros se réjouit de la victoire suisse et fait une erreur

Migros se réjouit de la victoire de la Nati et commet une boulette.
La formulation du score n'est pas vraiment juste...keystone / dr (montage)

Migros se réjouit de la victoire de la Nati et fait une boulette

La qualification de la Suisse pour les quarts de finale du Mondial n'a pas seulement fait exploser de joie les supporters. La Migros s'est invitée à la fête avec une publication Instagram pleine de sous-entendus, qui comporte une petite erreur.
08.07.2026, 13:2508.07.2026, 13:38

La Suisse est en délire. La Nati a éjecté la Colombie lors de cette Coupe du monde 2026, en 8es de finales. Un véritable exploit pour les hommes de Murat Yakin et une première présence en quarts de finales depuis 1954.

La Suisse est en quarts, revivez cette nuit de folie

Il n'en fallait pas plus pour que l'évènement soit récupéré à des fins commerciales et marketing. La Migros, toujours prompte à dégainer pour ce genre d'occasion, n'a pas perdu de temps. Sur son compte Instagram francophone, mercredi matin, elle a partagé une petite blagounette dont elle a le secret.

«Aujourd'hui, la Suisse se réveille avec la banane»
Migros

L'origine de la blague? Eh bien, les bananes bio Max Havelaar vendues à la Migros sont originaires de Colombie — et par ailleurs d'un jaune éclatant, le même que celui du drapeau de la Colombie et des maillots de son équipe. Un commentaire note:

«La Migros se réveille et a choisi la violence»

A un utilisateur qui demande le fond du message, le géant orange répond:

«Simplement une manière de célébrer la victoire de la 🇨🇭 avec humour!»
La Migros

Une petite boulette

Bon, la formulation pourra faire tiquer. Le 4-3 pourrait laisser entendre que le match a vu une avalanche de buts se succéder, alors que la Suisse l'a emporté aux tirs aux buts après un match nul 0-0, y compris en prolongations.

Il s'agit en effet d'une petite boulette. La formulation juste serait plutôt 0-0 (4-3 tirs aux buts), ou en abrégé 0-0 (4-3 tab).

(acu)

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