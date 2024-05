Murat Yakin, au Musée olympique de Lausanne, où il a dévoilé vendredi les noms des joueurs convoqués pour le camp d'entraînement de la Nati. image: Keystone

Euro 2024: Murat Yakin dévoile sa présélection

Le sélectionneur de la Nati, Murat Yakin, a rendu publique sa première liste en vue de l'Euro 2024, vendredi au Musée olympique de Lausanne. Il convoque un groupe élargi de 38 joueurs, qu'il devra affiner d'ici le 7 juin. Breel Embolo et Joël Monteiro sont de la partie, mais pas Haris Seferovic ou Eray Cömert.

Ce n'est une surprise pour personne. Contrairement à Didier Deschamps - jeudi en France, qui a appelé 25 joueurs, Murat Yakin a dévoilé ce vendredi une liste élargie, supérieure aux 26 possibles, pour le stage de préparation à l'Euro, à Saint-Gall du 27 mai au 8 juin.

La raison est évidente. Plusieurs cadres, par exemple Kobel et Xhaka, seront longtemps retenus en club, puisqu'ils disputeront les finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. De son côté, Xherdan Shaqiri est retenu en MLS, car le championnat nord-américain vient à peine de débuter.

Il y a aussi des blessés, sur lesquels l'incertitude règne. Il s'agira de savoir s'ils sont prêts pour le Championnat d'Europe des nations, tenu du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. En attendant, Yakin fait notamment appel - pour ce stage de préparation - à des jeunes issus des U21. C'est le cas de Fabian Rieder et Bryan Okoh. Joel Monteiro, qui vient de recevoir son passeport, et Kwadwo Duah, qui évolue en Bulgarie au Ludogorets Razgrad font aussi partie des heureux élus de cette liste élargie.

Le sélectionneur devra envoyer sa liste définitive à l'UEFA d'ici le 7 juin. Il pourrait emmener avec lui 24 noms au lieu des 26 possibles, «suivant l'état de santé de Denis Zakaria et Breel Embolo». Tous les joueurs présents au rassemblement de Saint-Gall ont sur le papier une chance de disputer l'Euro, a assuré Murat Yakin en conférence de presse, à l'exception des deux gardiens Marvin Keller et Pascal Loretz, appelés pour palier les absences en début de stage de Yann Sommer, Gregor Kobel et Yvon Mvogo.



La liste provisoire

Les 38 joueurs convoqués pour le camp d'entraînement de la Nati. Image: KEYSTONE

Gardiens

Marvin Keller

Gregor Kobel

Pascal Loretz

Yvon Mvogo

Yann Sommer



Défenseurs

Manuel Akanji

Aurèle Amenda

Nico Elevdi

Ulisses Garcia

Albian Hajdari

Kevin Mbabu

Bryan Okoh

Becir Omeragic

Ricardo Rodriguez

Fabian Schär

Leonidas Stergiou

Silvan Widmer

Cédric Zesiger



Milieux et attaquants

Michel Aebischer

Zeki Amdouni

Uran Bislimi

Kwadwo Duah

Breel Embolo

Remo Freuler

Ardon Jashari

Joël Monteiro

Dan Ndoye

Noah Okafor

Fabian Rieder

Xherdan Shaqiri

Vincent Sierro

Renato Steffen

Filip Ugrinic

Ruben Vargas

Granit Xhaka

Denis Zakaria

Andi Zeqiri

Steven Zuber



Les absents

Cedric Itten, Haris Seferovic, Eray Cömert, Dereck Kutesa, Jordan Lotombo, Djibril Sow et Edimilson Fernandes peuvent tirer un trait sur l'Euro. Ils ne font pas partie des 38.

(ats/roc)