assez ensoleillé28°
DE | FR
burger
Sport
Football

Football: Bielik (Cardiff) étrangle un spectateur

Vidéo: twitter

Un footballeur étrangle un jeune fan dans les tribunes

Krystian Bielik, défenseur de Cardiff, a craqué en plein match lors de la défaite samedi à Portsmouth, en deuxième division anglaise.
07.09.2026, 15:0007.09.2026, 15:00
Un article de
t-online

Une scène survenue en dehors du terrain, aussi rare que déplorable, a terni le match de deuxième division anglaise entre le FC Portsmouth et Cardiff City (2-0), ce samedi.

Les images TV montrent le défenseur central des visiteurs, Krystian Bielik, saisir violemment à la gorge de sa main droite le cou d'un jeune spectateur assis au premier rang. La raison? Juste avant, ce supporter de Portsmouth n'a pas immédiatement rendu un ballon qu'il avait attrapé et que Bielik lui réclamait, et l'a lancé dans une autre direction. On jouait alors la 72e minute, Cardiff était déjà mené 2-0 et devait donc se dépêcher pour recoller au score.

Après avoir été agressé, le jeune spectateur s'est défendu et aurait frappé Bielik au visage. Sur les images, on devine ce geste revanchard.

La scène en vidéo

Vidéo: twitter

Selon la BBC, un autre spectateur a ensuite touché Perry Ng, autre joueur de Cardiff, à la tête en lui lançant un ballon. D'autres supporters ainsi que des joueurs des deux équipes se sont alors mêlés à l'altercation. L'arbitre Benjamin Speedie a interrompu la rencontre pendant plusieurs minutes à la 72e minute.

Bielik pourrait être sanctionné après coup

Le personnel de sécurité a fait sortir de la tribune les spectateurs impliqués. Krystian Bielik n'a dans un premier temps subi aucune conséquence. Le Polonais (28 ans) pourrait toutefois être sanctionné a posteriori si la Fédération anglaise de football (FA) ouvre une enquête sur la base des images télévisées.

Après la rencontre, les deux entraîneurs se sont exprimés sur les événements. Les circonstances exactes n'étaient apparemment pas encore connues à ce moment-là. Le coach de Portsmouth, John Mousinho, a expliqué:

«L'arbitre a dit que lorsque Krystian a voulu récupérer le ballon, il y a eu une petite échauffourée et l'un des supporters l'a frappé»
Ce célèbre consultant romand a une méthode étonnante pour bosser sa diction
Ce célèbre consultant romand a une méthode étonnante pour bosser sa diction

Mousinho a ajouté:

«Nous voulons créer une atmosphère vraiment difficile à Fratton Park, et nous y sommes parvenus ces dernières années. Parfois, cela va trop loin, je le comprends, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller aussi loin.»

Le technicien a ensuite présenté ses excuses à Cardiff.

L'entraîneur du club gallois, Brian Barry-Murphy, a lui aussi déploré:

«Les joueurs sont constamment confrontés à différentes choses qui ne sont pas acceptables. Mon rôle consiste à protéger les joueurs, mais en réalité, j'essaie surtout de m'assurer que nous jouons bien et que nous gagnons. Je suis certain que la fédération se penchera sur la question et prendra les mesures appropriées.»
Le crack du FC Sion pourrait voler un record à Servette
Le crack du FC Sion pourrait voler un record à Servette

En Suisse, on se souvient du Sédunois Geoffroy Serey Die qui avait giflé un ramasseur de balle de 13 ans, en 2012 à la fin d'un match à Lausanne, lui reprochant de ne pas rendre les ballons assez vite. Le père de l'ado avait déposé plainte contre le joueur (elle a été ensuite retirée), qui s'était excusé publiquement et également en personne auprès du jeune. Serey Die avait écopé de huit matchs de suspension.

(t-online/yog)

Plus d'articles sur le sport
Comment le FC Lugano est devenu un grand prétendant au titre
Comment le FC Lugano est devenu un grand prétendant au titre
de Timo Rizzi
Drones, caméras embarquées: l’aviron fait sa révolution
1
Drones, caméras embarquées: l’aviron fait sa révolution
de Julien Caloz
Ce triathlon suisse prépare «une première mondiale»
Ce triathlon suisse prépare «une première mondiale»
de Tobias Gfeller
Ce célèbre consultant romand a une méthode étonnante pour bosser sa diction
1
Ce célèbre consultant romand a une méthode étonnante pour bosser sa diction
de Yoann Graber
Le sport suisse pourrait perdre beaucoup d&#039;argent
1
Le sport suisse pourrait perdre beaucoup d'argent
de Rainer Sommerhalder
Alcaraz change un détail de sa tenue pour une raison insolite
Alcaraz change un détail de sa tenue pour une raison insolite
En hausse, les paris questionnent «l&#039;intégrité» de la lutte suisse
En hausse, les paris questionnent «l'intégrité» de la lutte suisse
de Martin Probst
Le crack du FC Sion pourrait voler un record à Servette
Le crack du FC Sion pourrait voler un record à Servette
de Romuald Cachod
Le FC Lugano a trouvé une astuce pour contourner une mesure des CFF
Le FC Lugano a trouvé une astuce pour contourner une mesure des CFF
de Gregory Remez
Ce golf romand a une astuce pour garder ses greens verts
Ce golf romand a une astuce pour garder ses greens verts
de Julien Caloz
Ce Romand a trouvé un moyen radical pour supporter la chaleur
Ce Romand a trouvé un moyen radical pour supporter la chaleur
de Julien Caloz
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
Ce transfert inattendu laisse Xherdan Shaqiri bien seul à Bâle
de Céline Feller
Ce trail romand a trouvé un concept qui fait un carton
Ce trail romand a trouvé un concept qui fait un carton
de Julien Caloz
«Pour diriger Gottéron, j&#039;ai dû me calmer dans les tribunes»
«Pour diriger Gottéron, j'ai dû me calmer dans les tribunes»
de Yoann Graber
La Swiss League pourrait vivre une grande révolution
1
La Swiss League pourrait vivre une grande révolution
de Klaus Zaugg
«On a refusé d&#039;inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
«On a refusé d'inviter Swiatek»: le plus grand tournoi de Suisse a 10 ans
de Yoann Graber
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
Romano veut jouer pour l’Italie, mais il reste un obstacle
de Julien Caloz
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
La lutte suisse se bat pour ne pas tomber dans les travers du foot
de Martin probst et Marcel Kuchta
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
1
Servette sur le point de réaliser le casse du siècle
de Romuald Cachod
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Le musée du papa de Star Wars va ouvrir ses portes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Le sport suisse pourrait perdre beaucoup d'argent
Cinq millions de francs ont disparu du prochain budget de la Confédération: c'était la manne destinée à aider les compétitions sportives récurrentes. Une mesure inquiétant pour la Suisse, qui voudrait, dans le même temps, être en tête de liste pour l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2038.
L'année 2025 a rapporté à plus d'un organisateur d'événements sportifs internationaux une manne financière très attendue. Deux ans plus tôt, le Parlement avait décidé que les millions de l'Etat, jusque-là réservés à l'organisation de championnats du monde ou d'Europe, serviraient également à soutenir les événements sportifs annuels récurrents.
L’article