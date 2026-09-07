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Un footballeur étrangle un jeune fan dans les tribunes

Krystian Bielik, défenseur de Cardiff, a craqué en plein match lors de la défaite samedi à Portsmouth, en deuxième division anglaise.

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Une scène survenue en dehors du terrain, aussi rare que déplorable, a terni le match de deuxième division anglaise entre le FC Portsmouth et Cardiff City (2-0), ce samedi.

Les images TV montrent le défenseur central des visiteurs, Krystian Bielik, saisir violemment à la gorge de sa main droite le cou d'un jeune spectateur assis au premier rang. La raison? Juste avant, ce supporter de Portsmouth n'a pas immédiatement rendu un ballon qu'il avait attrapé et que Bielik lui réclamait, et l'a lancé dans une autre direction. On jouait alors la 72e minute, Cardiff était déjà mené 2-0 et devait donc se dépêcher pour recoller au score.

Après avoir été agressé, le jeune spectateur s'est défendu et aurait frappé Bielik au visage. Sur les images, on devine ce geste revanchard.

La scène en vidéo Vidéo: twitter

Selon la BBC, un autre spectateur a ensuite touché Perry Ng, autre joueur de Cardiff, à la tête en lui lançant un ballon. D'autres supporters ainsi que des joueurs des deux équipes se sont alors mêlés à l'altercation. L'arbitre Benjamin Speedie a interrompu la rencontre pendant plusieurs minutes à la 72e minute.

Bielik pourrait être sanctionné après coup

Le personnel de sécurité a fait sortir de la tribune les spectateurs impliqués. Krystian Bielik n'a dans un premier temps subi aucune conséquence. Le Polonais (28 ans) pourrait toutefois être sanctionné a posteriori si la Fédération anglaise de football (FA) ouvre une enquête sur la base des images télévisées.

Après la rencontre, les deux entraîneurs se sont exprimés sur les événements. Les circonstances exactes n'étaient apparemment pas encore connues à ce moment-là. Le coach de Portsmouth, John Mousinho, a expliqué:

«L'arbitre a dit que lorsque Krystian a voulu récupérer le ballon, il y a eu une petite échauffourée et l'un des supporters l'a frappé»

Mousinho a ajouté:

«Nous voulons créer une atmosphère vraiment difficile à Fratton Park, et nous y sommes parvenus ces dernières années. Parfois, cela va trop loin, je le comprends, mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aller aussi loin.»

Le technicien a ensuite présenté ses excuses à Cardiff.

L'entraîneur du club gallois, Brian Barry-Murphy, a lui aussi déploré:

«Les joueurs sont constamment confrontés à différentes choses qui ne sont pas acceptables. Mon rôle consiste à protéger les joueurs, mais en réalité, j'essaie surtout de m'assurer que nous jouons bien et que nous gagnons. Je suis certain que la fédération se penchera sur la question et prendra les mesures appropriées.»

En Suisse, on se souvient du Sédunois Geoffroy Serey Die qui avait giflé un ramasseur de balle de 13 ans, en 2012 à la fin d'un match à Lausanne, lui reprochant de ne pas rendre les ballons assez vite. Le père de l'ado avait déposé plainte contre le joueur (elle a été ensuite retirée), qui s'était excusé publiquement et également en personne auprès du jeune. Serey Die avait écopé de huit matchs de suspension.

(t-online/yog)