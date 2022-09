Le président de Xamax écrit aux fans et tacle Binotto: voici sa lettre

La situation sportive actuelle de notre club de cœur est préoccupante. Avec huit matchs de championnat et un seul point engrangé, nous vivons un début de saison cauchemardesque. Par la présente, je tenais à vous dire à quel point je comprends votre déception et votre frustration. A titre personnel, je partage les mêmes sentiments mais je reste déterminé à tout mettre en œuvre pour que notre équipe première relève la tête dans les prochaines semaines. Je refuse de me cacher derrière des excuses liées à l’arbitrage ou à la malchance. En tant que Président, et donc principal responsable de cette situation, je me dois d’assumer mes responsabilités et de faire face à la situation d’échec, que nous vivons depuis le début de la saison.