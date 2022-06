Les joueurs de Thierrens après leur promotion samedi. Image: Facebook

Tout est rentré dans l'ordre en 2e ligue vaudoise

Thierrens et Pully se sont qualifiés sur le terrain, samedi et dimanche lors des finales de 2e ligue vaudoise. Leurs adversaires étaient remontés contre une erreur de l'Association cantonale vaudoise, qu'ils menaçaient de poursuites.

Souvenez-vous, la semaine dernière, on vous racontait les bisbilles juridico-sportives qui émaillaient les finales de 2e ligue vaudoise.

Pour faire court, Stade-Lausanne II et Gland estimaient avoir été floués par une erreur de l'Association cantonale vaudoise de football (ACVF). Celle-ci avait distribué deux règlements contradictoires. Elle avait ensuite expliqué qu'il fallait «évidemment» se référer au premier (les équipes sont départagées au nombre de buts), alors que Lausanne et Gland soutenaient qu'ils avaient suivi le second (les équipes sont départagées au nombre de points).

L'affaire avait été assez loin. Les deux clubs se sentant lésés avaient même menacé l'ACVF de poursuites. Finalement, tout est rentré dans l'ordre ce week-end. Alors qu'une victoire de Lausanne et/ou de Gland aurait pu relancer le débat, Thierrens et Pully ont fait ce qu'il fallait sur le terrain pour éteindre toute polémique.

Thierrens-Stade-Lausanne II: 5-2

Pully-Gland: 3-1

En remportant les deux matchs, aller et retour, ils n'ont laissé aucune place aux interprétations et sont donc promus en 2e ligue inter.

(jcz)