Hiraç Yagan, directeur sportif de Stade-Lausanne-Ouchy. Image: Twitter

Gabegie dans le foot vaudois: Stade-Lausanne II envoie ses avocats

Une bourde de l'Association vaudoise de football (ACVF) a mis le feu aux finales de 2e ligue. Stade-Lausanne-Ouchy II a saisi la justice, Gland pourrait faire de même. Leurs adversaires sont outrés et dénoncent une mauvaise foi. Récit.

D'ordinaire, entre deux matchs (aller et retour) de football, les dirigeants peaufinent les détails pour que leur équipe soit au top de sa forme sur le terrain. Mais mercredi, entre la défaite de Stade-Lausanne-Ouchy II contre Thierrens (0-3) et le match retour, le directeur sportif lausannois Hiraç Yagan avait rendez-vous avec ses avocats. Il estime que son club a été lésé par une bourde commise par l'ACVF et révélée par 24 Heures. Il n'est pas seul dans son combat: Gland menace lui aussi de saisir la justice après sa défaite à l'aller contre Pully (1-3).

L'histoire se lit comme un roman et commence ainsi: en début de saison, l'Association cantonale vaudoise de football (ACVF) précise dans son règlement que les finalistes de 2e ligue seront départagés au nombre de buts. Rien de plus normal, c'est ce système de score cumulé sur l'ensemble des deux matchs (aller et retour) qui prévaut d'ordinaire dans le foot amateur et professionnel.

La saison se déroule normalement. Au terme du championnat, les finalistes pour la promotion sont connus. Les affiches: Stade-Lausanne-Ouchy II contre Thierrens, et Gland face à Pully.

Les quatre clubs sont invités le mardi 7 juin à la traditionnelle présentation des finales. L'ACVF, présidée par Gilbert Carrard, a réalisé un power point pour l'occasion. Les slides sont projetées au tableau. Elles contiennent toutes les informations pour les parties qui doivent débuter cinq jours plus tard. Sur une slide, il est écrit:

«En cas d'égalité de points, les deux équipes doivent se départager en prolongations puis aux penalties»

C'est une surprise. Cela signifie que le règlement a changé, et qu'une équipe qui perd 5-0 au match aller peut encore espérer se qualifier si elle gagne 1-0 au retour, puisque chacune des deux formations aura obtenu une victoire (donc chacune aura 3 points).

Malgré ce soudain et important changement de règlement, personne ne dit rien (c'est un détail qui a son importance). Les matchs aller ont donc lieu comme prévu le 12 juin. Les résultats:

Gland - Pully 1-3.

Gland encaisse le 3e but à la 92e.

Stade-Lausanne-Ouchy II - Thierrens 0-3.

Lausanne encaisse les deux derniers buts dans les arrêts de jeu.

Les joueurs du FC Thierrens.

À la suite de ces deux matchs, une polémique éclate. Gland et Stade-Lausanne-Ouchy II affirment que s'ils ont reçu autant de buts en fin de match, c'est parce qu'ils sont partis du principe que c'était le règlement présenté avant les finales qui faisait foi. Et qu'ils avaient poussé pour revenir au score et arracher le point du match nul, sachant que perdre 1-0, 5-0 ou 20-0 ne changerait rien.

Pully et Thierrens sont outrés. Ils accusent leurs adversaires de mauvaise foi, ce que l'ACVF suggère dans son intervention: «Le slide de présentation comportait une erreur. Mais ce n'est pas un document officiel. Il s'agissait d'un aide-mémoire pour les clubs. Il fallait bien évidemment se fier au règlement du début de saison. Celui-ci est clair et net, maintient Gilbert Carrard, joint ce jeudi par téléphone. En plus, j'avais insisté sur le fait que la règle des buts à l'extérieur n'était plus en vigueur. Tout le monde l'a entendu, sauf Lausanne et Gland. Ils avaient quand même plusieurs jours pour nous demander des explications si ça n'était pas clair. Or personne n'a rien dit.» Sous-entendu: bizarrement, c'est après leur défaite que les deux clubs ont trouvé quelque chose à redire.

Si les deux perdants n'ont pas bronché lors de la présentation, c'est parce que pour eux tout était parfaitement clair: ils se sont référés aux informations contenues dans le slide. Hiraç Yagan, le directeur sportif de Stade-Lausanne-Ouchy, revient sur l'épisode:

«Lors de la présentation du 7 juin, l'ACVF a projeté les slides au tableau, puis a imprimé les documents, de sorte à ce que chaque responsable d'équipe puisse les consulter. On nous a demandé de les lire attentivement. Personne n'a rien dit parce que tout était clair: les équipes seraient donc départagées au nombre de points. L'ACVF aujourd'hui nous dit que c'est le premier règlement qui fait foi, mais quel règlement? Pourquoi nous convoquer à une réunion pour nous expliquer des règles si elles ont déjà été transmises?»

À Gland, battu par Pully, on se pose la même question. Vice-président du club, Philippe Bochatey est aussi remonté que les Lausannois. «C'est de l'amateurisme total!», fustige-t-il. Il accuse même «la Vaudoise» (le surnom de l'ACVF) de mentir. «On l'a appelée le 10 juin en lui demandant de nous confirmer que c'est bien les points qui départageraient les équipes. Un membre de l'ACVF, que je ne citerai pas, nous l'a confirmé.» Ce n'est en tout cas pas son président: Gilbert Carrard maintient n'avoir reçu aucun appel.

On fait quoi maintenant?

Philippe Bochatey demande désormais, au nom de son club, que «les modalités qui ont été déterminées avant le match aller soient respectées». «C'est tout ce qu'on veut», ajoute-t-il.

Le problème, pour Gland comme pour Stade Lausanne, c'est que l'ACVF n'a nullement l'intention de revenir en arrière. «Les matchs se disputeront comme prévu ce week-end et les équipes seront bel et bien départagées à la différence de buts», insiste M. Carrard. On lui demande s'il n'a pas été avocat ou juriste dans sa vie. Sa réponse fuse comme un tacle glissé:

«J'ai pris ma retraite après avoir travaillé chez Swisscom. Je suis un homme de terrain. Je gagne, ou je perds, sur le terrain» Gilbert Carrard

Gilbert Carrard. Image: La Télé

Lausanne et Gland se réservent en effet le droit de faire recours, voire d'exiger des dommages et intérêts. Les avocats du premier club sont déjà montés au créneau; ceux du second pourraient suivre. «Mais leur démarche n'a aucune chance d'aboutir, estime un cadre du foot vaudois, sous couvert d'anonymat. Leur interprétation n'est pas soutenable. On n'a jamais vu une équipe se qualifier en match aller-retour au nombre de points. Ce serait une première mondiale!»

Hiraç Yagan ne se démonte pas:

«Je ne sais pas comment ça se passe chez les amateurs, le règlement est peut-être différent de celui des pros. Je ne sais pas et ce n'est pas mon problème. On me donne un règlement, je suis le règlement. Point.» Le directeur sportif de Stade-Lausanne-Ouchy.

Convaincus d'être dans leur bon droit, les Lausannois menacent carrément de ne pas se présenter sur le terrain de Thierrens, samedi à 19 h, donc de manquer le match le plus important de leur saison, celui (peut-être) de la promotion en 2e ligue inter.

Qu'en pensent les adversaires?

Président de Thierrens, Joël Pidoux observe cette bataille juridico-sportive avec de la distance. «Au début, ça m'a un peu énervé, précise-t-il quand même. Mais avec le recul, je me dis que Lausanne nous rend service: la théorie du coach aux joueurs est toute faite! En gagnant 3-0 à l'extérieur, le risque existe de se relâcher. Mais après tout ce qui s'est passé en coulisses, les joueurs voudront éteindre la polémique en gagnant la rencontre. Il faudra l'emporter sur le terrain, terminé.»

Qui a raison? Lausanne et Gland, ils n'ont fait que suivre les recommandations de l'ACVF. Pully et Thierrens, ils ont appliqué le règlement du début de saison à la lettre. La situation est trop compliquée pour choisir un camp: le terrain, ou la justice, tranchera.

On lui demande si le scénario du match aller, les deux buts inscrits par son équipe dans les arrêts de jeu, ne plaide pas en faveur de son adversaire: Lausanne s'est découvert parce qu'il pensait que la différence de buts ne comptait pas.

«Cet argument n'est pas recevable. Lausanne essaie de gratter ce qu'il peut après coup, alors que tout était clair» Joël Pidoux

À Pully aussi, on estime la démarche de Gland pas très fair-play (c'est un euphémisme). Fabien Mingard est le président des joueurs de l'Est lausannois. Il est aussi avocat de profession. Quand on lui demande s'il respecte le premier règlement, le ton est donné: «Nous, on respecte le seul règlement! Celui qui est raisonnablement en vigueur et a été transmis en début d'année à tous les clubs.»

Peur pour les arbitres?

Que se passera-t-il si Gland vient gagner 1-0 à Pully, dimanche à 15h ? Pully (vainqueur 3-1 à l'aller) estimera s'être imposé à la différence de buts, tandis que les visiteurs soutiendront qu'il doit y avoir des prolongations, puisque les deux formations ont chacun une victoire. Un scénario qui peut aussi se produire à Thierrens. Or donc, que faire si une équipe refuse de quitter le terrain en réclamant les prolongations?

«Si cela devait arriver, je n'aimerais pas être à la place des arbitres» Joël Pidoux, président de Thierrens.

Joël Pidoux. Image: Facebook

L'ACVF a justement organisé une séance avec les arbitres ce jeudi soir. «Ils savent que c'est le nombre de buts qui fera foi, répète M. Carrard. A la fin du match, que les autres soient d'accord ou pas, ils quitteront le terrain.»

Les avocats feraient alors leur apparition, mais ce ne serait plus le même terrain.