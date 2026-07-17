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C'est officiel: Johan Manzambi signe à Aston Villa

Switzerland&#039;s Johan Manzambi, who suffered an injury in a training sits on the bench prior the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia at the BC Place stadium in Vanco ...
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C'est officiel: Johan Manzambi signe à Aston Villa

Le milieu de terrain de 20 ans s'est engagé auprès du club anglais de manière définitive.
17.07.2026, 19:3717.07.2026, 19:37

Johan Manzambi quitte le SC Fribourg et la Bundesliga pour Aston Villa, a annoncé le club de Premier League vendredi. Le milieu de terrain de 20 ans s'y est engagé de manière définitive.

Aucune précision n'a été apportée par le club quant à la durée ni au montant du transfert à ce stade. Sous contrat jusqu'en 2030 avec la formation allemande, l'international suisse a décidé de franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant le quatrième de Premier League 2025/26, le championnat le plus compétitif au monde. L'une des révélations de la Coupe du monde en cours (3 buts et deux passes décisives en trois matches) était pressentie à Newcastle, mais c'est finalement les Villans qui ont raflé la mise.

Progression fulgurante

Après avoir débuté le Mondial 2026 avec le statut de remplaçant, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable après son doublé face à la Bosnie lors de la 2e rencontre de phase de groupes. Relégué hors du terrain lors du 8e puis du quart de finale suite à une contusion au genou gauche survenue à l'entraînement, son inspiration offensive avait cruellement manqué à la Suisse lors de la défaite 3-1 ap face à l'Argentine samedi.

Le transfert de Manzambi à Aston Villa entaché par une polémique

Formé à Servette, le Genevois a rejoint le club de Fribourg-en-Brisgau en janvier 2023, alors qu'il n'est âgé que de 17 ans. Il a alors rapidement fait ses preuves chez les espoirs, avant de s'engager au sein de l'équipe A dès la saison 2024/25.

Auteur de sept buts lors de la saison écoulée, Manzambi a contribué à l'accession du SC Fribourg en finale d'Europa League, où le club allemand s'est incliné 3-0 face à ... Aston Villa. En Angleterre, il rejoint un effectif dirigé par Unai Emery et qui disputera la Ligue des champions à venir. (ats)

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