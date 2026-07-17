C'est officiel: Johan Manzambi signe à Aston Villa
Johan Manzambi quitte le SC Fribourg et la Bundesliga pour Aston Villa, a annoncé le club de Premier League vendredi. Le milieu de terrain de 20 ans s'y est engagé de manière définitive.
Aucune précision n'a été apportée par le club quant à la durée ni au montant du transfert à ce stade. Sous contrat jusqu'en 2030 avec la formation allemande, l'international suisse a décidé de franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant le quatrième de Premier League 2025/26, le championnat le plus compétitif au monde. L'une des révélations de la Coupe du monde en cours (3 buts et deux passes décisives en trois matches) était pressentie à Newcastle, mais c'est finalement les Villans qui ont raflé la mise.
It's official 🤩— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 17, 2026
Aston Villa is delighted to announce the signing of Johan Manzambi 🇨🇭 pic.twitter.com/5s2U39k0oQ
Progression fulgurante
Après avoir débuté le Mondial 2026 avec le statut de remplaçant, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable après son doublé face à la Bosnie lors de la 2e rencontre de phase de groupes. Relégué hors du terrain lors du 8e puis du quart de finale suite à une contusion au genou gauche survenue à l'entraînement, son inspiration offensive avait cruellement manqué à la Suisse lors de la défaite 3-1 ap face à l'Argentine samedi.
Formé à Servette, le Genevois a rejoint le club de Fribourg-en-Brisgau en janvier 2023, alors qu'il n'est âgé que de 17 ans. Il a alors rapidement fait ses preuves chez les espoirs, avant de s'engager au sein de l'équipe A dès la saison 2024/25.
Auteur de sept buts lors de la saison écoulée, Manzambi a contribué à l'accession du SC Fribourg en finale d'Europa League, où le club allemand s'est incliné 3-0 face à ... Aston Villa. En Angleterre, il rejoint un effectif dirigé par Unai Emery et qui disputera la Ligue des champions à venir. (ats)