Lionel Messi, immense star de l'équipe d'Argentine. Image: www.imago-images.de

Messi balaie les accusations: «Personne ne nous offre rien»

Lionel Messi est revenu après la demi-finale sur les accusations selon lesquelles sa sélection serait avantagée. L’octuple Ballon d’Or a également évoqué le caractère particulier de la rencontre face à l’Angleterre.

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A 39 ans, Lionel Messi n’a plus la même influence pendant 90 minutes. Mais dans les moments décisifs, il conserve une capacité unique à faire basculer les rencontres. Les Anglais en ont fait l’expérience en demi-finale. Lionel Messi a été impliqué sur les deux buts de l’Albiceleste dans les dernières minutes, ce qui lui a valu une nouvelle distinction de meilleur joueur du match.

«Je suis très heureux d’avoir offert un nouveau jour de joie à l’Argentine», s’est réjoui Lionel Messi après la rencontre. «Nous avons atteint notre objectif: être encore une fois présents en finale.» Le champion du monde en titre disputera dimanche sa quatrième finale consécutive dans un grand tournoi, après celle du Mondial 2022 et les deux finales victorieuses de la Copa América en 2021 et en 2024. «Disputer une nouvelle finale de Coupe du monde, c’est de la folie!»

Cette demi-finale Angleterre-Argentine était la première confrontation de Messi avec les Three Lions, dans un contexte de rivalité historique entre les deux nations autour de la question des Malouines. Même lui n’a pas pu faire abstraction de cette dimension particulière.

«Avant le match, nous avions certes dit que ce n’était qu’un match de football et nous l’avons abordé comme tel, mais il est parfois difficile de contrôler ses émotions», a raconté Lionel Messi.

«C’était un match que nous, les Argentins, ne voulions pas perdre» Lionel Messi

Le joueur le plus décisif du Mondial (8 buts, 4 passes décisives) est également revenu, après la victoire en demi-finale, sur les accusations largement relayées sur les réseaux sociaux selon lesquelles l’Argentine bénéficierait de décisions arbitrales favorables.

«Nous sommes champions du monde et nous avons été les meilleurs au monde ces quatre dernières années», a lancé la Pulga, avant d’ajouter: «Cela peut faire mal à certaines personnes, mais elles peuvent dire ce qu’elles veulent: nous avons une nouvelle fois prouvé que, sur le terrain, personne ne nous offre rien. C'est une joie immense».

La satisfaction de l’octuple vainqueur du Ballon d’Or est aussi liée aux doutes que l’Argentine a dû surmonter avant et pendant ce Mondial. «Il y avait beaucoup de réserves à notre égard, mais je savais que cette équipe donne toujours tout et qu’elle est capable de tirer le meilleur de situations qui semblent impossibles», a expliqué la star de l'Albiceleste. «J’étais certain que nous atteindrions les demi-finales, et maintenant, nous avons même réussi à aller en finale.»

Messi retrouvera son pays d’adoption lors de l'ultime rencontre. A 13 ans, il avait intégré le centre de formation du FC Barcelone, où il a ensuite évolué pendant 21 ans. Il a quitté le club catalan pour rejoindre le PSG en 2021, avant de s’envoler pour l’Inter Miami deux ans plus tard. «Ce sera un match très spécial», a-t-il déclaré, tout en précisant qu'il s'attendait à «une rencontre très équilibrée».

(nih/roc)