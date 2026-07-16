Johan Manzambi est sur le point de signer à Aston Villa pour 70 millions d'euros. Image: Keystone / montage watson

Le transfert de Manzambi à Aston Villa entaché par une polémique

Johan Manzambi s'apprête à signer avec Aston Villa. Les Villans vont casser la tirelire pour s'offrir le joyau suisse. Mais une histoire de sponsoring aurait pu faire dérailler l'opération.

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La révélation du Mondial pour beaucoup, Johan Manzambi, a posé ses valises en Angleterre pour y passer la visite médicale avec son nouveau club: Aston Villa. Le Genevois a préféré les Villans à une offre de Newcastle.

Le montant du transfert avoisinerait les 70 millions d'euros. Un record pour un joueur suisse. Une somme à la mesure de l'homme: ses performances remarquables sur les terrains américains et canadiens lors du Mondial, doublées d'une excellente saison en Bundesliga sous les couleurs du SC Freiburg, ont propulsé sa cote vers des sommets.

Mais avant que le futur de Manzambi ne prenne officiellement la couleur claret and blue d'Aston Villa, une rumeur a enflé sur les réseaux sociaux, relayée par plusieurs médias britanniques. Des sites d'information proches de Newcastle affirmaient même que les Magpies suivaient la situation avec intérêt. Pourquoi ce revirement supposé?

Le nœud du problème? Visit Rwanda

La réponse réside dans le nouveau contrat de sponsoring conclu par les Villans. En signant avec Visit Rwanda un accord pluriannuel estimé à environ 23 millions d'euros par an, selon des médias locaux cités par Reuters, Aston Villa s'expose aux accusations de sportwashing. Le gouvernement rwandais a en effet été reconnu coupable de liens avec le M23 (un groupe armé dans l'est de la République démocratique du Congo), selon des rapports des Nations Unies. Amnesty International aussi ne mâche pas ses mots.

Image: Instagram

Felix Jakens, responsable des campagnes d'Amnesty au Royaume-Uni, a déclaré à BBC Sport que le Rwanda recourt au sportwashing pour «détourner l'attention de son bilan en matière de droits humains» — une pratique qu'il qualifie de loin d'inédite.

Les supporters du club ont également fait entendre leur mécontentement, dénonçant une décision «choquante» et accusant la direction de «ruiner le maillot».

La marque rwandaise n'en est d'ailleurs pas à son premier coup avec des clubs européens. Elle est visible sur les maillots du Bayern Munich (suscitant l'indignation des supporters), du Paris Saint-Germain, de l'Atlético Madrid et d'Arsenal, dont la collaboration s'est terminée.

L'entourage de Manzambi mécontent?

Ce nouveau sponsor aurait également fait grincer quelques dents du côté de Johan Manzambi. Selon certaines sources, son entourage aurait mal accueilli cet accord, le père du joueur étant originaire de la République démocratique du Congo — pays directement touché par les agissements reprochés au Rwanda. Une réticence qui n'aurait toutefois pas fait obstacle au transfert.

Contactée pour confirmer ou infirmer ces informations, l'agence qui représente le joueur, The Team, basée à Los Angeles, n'a pas donné suite à nos sollicitations.