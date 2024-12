Joël Schmied a inscrit le 2-0 pour Sion contre Young Boys, samedi soir. Image: KEYSTONE

Ce but de Sion contre YB a quelque chose de totalement insolite

Le 2-0 du Sédunois Joël Schmied face à Young Boys, samedi soir, est très particulier pour une raison précise.

Le FC Sion accueille Young Boys ce samedi soir en Super League. Les Valaisans ont pris un départ idéal, en menant 3-0 après 29 minutes de jeu seulement. C'est aussi le score à la mi-temps.

Gora Diouf a ouvert la marque dès la 14e, Joël Schmied a doublé la mise deux minutes plus tard et Ilyas Chouaref a planté le troisième clou à la 29e.

Le deuxième but, inscrit par Joël Schmied à la 16e minute – de la tête à la réception d'un coup franc –, est particulièrement cocasse. Et pour cause:

le défenseur central valaisan n'est autre que... le beau-frère du gardien de Young Boys, David von Ballmoos.

«Ma sœur est mariée avec David von Ballmoos», expliquait le capitaine sédunois à Rhône FM, en 2023.



Le but de Schmied en vidéo 📺 Vidéo: instagram/blue Sport

C'est d'ailleurs le premier but qu'il marque à son beau-frère, même si les deux hommes se sont déjà affrontés plusieurs fois en Super League. Son coup de tête croisé est imparable pour le malheureux portier bernois, laissé à l'abandon par ses défenseurs. Les retrouvailles au prochain dîner de famille risquent d'être explosives!

Pour Joël Schmied (qui n'a pas contenu sa joie en célébrant), c'est déjà la troisième réussite de la saison, en 17 parties.

Avant ce duel, le FC Sion (8e) et Young Boys (9e) possédaient chacun 20 points après 16 journées. En cas de victoire, les Valaisans, qui sont donc bien partis pour l'emporter, reviendraient à une unité du sixième, Lausanne, qui reçoit le FC Zurich dimanche après-midi (14h30).

Pour les champions de Suisse en titre, une contre-performance ce samedi à Tourbillon les mettrait dans de mauvaises dispositions avant leur déplacement à Stuttgart ce mercredi, en Champions League.