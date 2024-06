La saga Mbappé-PSG s'envenime et n'est pas prête de s’arrêter

Etant donné la situation actuelle, la saga Mbappé-PSG-Al-Khelaifi risque de se poursuivre durant de longues semaines encore. Après toutes les péripéties, survenues ces dernières années, l'histoire entre le gamin de Bondy et son club de cœur ne pouvait pas s'arrêter normalement, par une victoire classique en Coupe de France.

En rejoignant le Real Madrid, Mbappé ne fait pas seulement du tort au PSG. Il légitime aussi une compétition comme la Super League européenne de football. On comprend alors à quel point la querelle avec le Real Madrid est personnelle pour Al-Khelaifi.

A quoi jouent Kylian Mbappé et son coach au PSG?

Avec cet épisode, la relation entre Mbappé et Al-Khelaifi semble avoir atteint un point de non-retour.

Cependant, Al-Khelaifi n'est pas seulement en conflit avec Mbappé, dont les avocats sont désormais en contact avec le PSG pour régler le dossier. Le président du club français le plus titré affronte également Florentino Pérez, son homologue du Real Madrid. Ce dernier a multiplié les appels pour tenter d'amadouer Mbappé. Il est également un fervent défenseur du projet de Super League européenne, quand Al-Khelaifi siège au Comité exécutif de l'UEFA. Bref, le Qatari éprouve une profonde haine envers Pérez.

La fracture est telle que le président refuse de verser à Mbappé une partie de son salaire. Comme le rapporte L'Equipe, le Paris Saint-Germain ne lui a rien réglé en avril. Une prime, prévue en février, a également été refusée en février. Le quotidien français a appris de sources proches du club de la capitale que ceci avait permis au PSG d'économiser 80 millions d'euros. Pour rappel, le salaire annuel du meilleur buteur de Ligue 1 est estimé à plus de 200 millions.

La raison? Un clash entre le joueur et son désormais ex-club. Ou plutôt, son ex-président, le dénommé Nasser Al-Khelaifi.

Kylian Mbappé a joué son dernier match avec le Paris Saint-Germain il y a près de 10 jours, et pourtant, son nom est encore régulièrement associé au PSG. C'est simple, entre l'attaquant de 25 ans et le président Nasser Al-Khelaifi, le torchon brûle.

