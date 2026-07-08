Argentine-Suisse à 3h le matin: ça va piquer. keystone / shutterstock (montage)

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La Nati joue à 3h du matin: trois stratégies pour ne pas finir en PLS

La Suisse défie l’Argentine en quart de finale. Mais le vrai adversaire des supporters sera peut-être le réveil. Avec le coup d’envoi à 3h du matin, chacun devra choisir sa stratégie pour ne pas rater ce rendez-vous historique. On veut votre avis.

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Le football est parfois cruel. Pas seulement parce qu'un penalty peut finir en tribune ou qu'un arbitre peut décider de sortir un carton au pire moment. Non. Le vrai sadisme, c'est de programmer un quart de finale historique entre la Suisse et l'Argentine à une heure où seuls les boulangers regardent leur réveil en face. Et oui, le match aura lieu à 3h du matin dans la nuit de samedi à dimanche.

Une excellente nouvelle pour les insomniaques. Mais ce seront bien les seuls. Le match sera rude tant pour les couche-tard, car le match devrait se terminer vraiment très tard, pas avant 5h — que pour les lève-tôt, qui devraient se lever vraiment très tôt.

D'habitude vous êtes... Team couche-tard — c'est pour la nuit que je vibre Team couche-tôt — j'ai une vie, moi Voter Au total, 34 personnes ont participé à ce sondage.

Bonne nouvelle: plusieurs stratégies existent. Elles ne garantissent ni une qualification suisse ni une journée en pleine forme, mais elles ont au moins le mérite d'exister. Et estimons-nous heureux que le match n'ait pas eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi...

La nuit blanche

Le classique, indémodable. La nuit blanche fait mal au crâne et on pique parfois du nez, mais on tient bon. Au petit matin, on célèbre (ou on rumine), puis on part directement au dodo.

Les avantages: pas besoin de se réveiller pour le match, on ne s'est pas endormi. On peut même regarder Angleterre-Norvège à 23h en introduction.

pas besoin de se réveiller pour le match, on ne s'est pas endormi. On peut même regarder Angleterre-Norvège à 23h en introduction. Les désavantages: maux de crâne assurés et sommeil bousillé pour la semaine. Si la Suisse gagne, il faudra choisir entre aller se coucher et fêter. Ceux qui ont un repas de famille prévu à midi passeront une longue, très longue journée.

Alors, la nuit blanche? Je vais faire ça et tant pis je suis fatigué Je ne supporte pas ça, désolé Pas cette fois: je veux avoir d'assez d'énergie pour fêter au cas où on gagne OH NON j'ai oublié qu'il y avait repas de famille 😱 Voter Au total, 27 personnes ont participé à ce sondage.

Il existe par ailleurs deux types de nuit-blanchistes: les fêtards, qui n'iront de toute façon pas au lit tôt et tournent à la bière jusqu'au petit matin. Et ceux qui restent éveillés pour le match en tant que tel. Ceux-ci consommeront plutôt des cafés que des binouzes.

Quel genre de nuit-blanchiste êtes-vous? Team bière: la question ne se pose même pas Team café: je suis là pour la beauté du sport, monsieur Je ne fais pas nuit blanche Voter Au total, 22 personnes ont participé à ce sondage.

Que cela ne tienne. Bière ou café, même combat: soutenir la Nati.

Le super-couche-tôt

Si vous avez l'habitude de vous coucher tôt, pourquoi ne pas encore avancer un peu l'heure de dodo, histoire d'être frais et dispo pour le match?

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21h-3h, typiquement, vous offrent six heures de sommeil. Pour être suffisamment en forme, c'est pas mal. Si vous avez vraiment besoin de plus de repos et vous endormez facilement, pourquoi même ne pas tenter 20h-3h, voire 19h-3h? Sept ou huit heures de sommeil réparateur et on commence la journée frais et dispo.

Quel genre de couche-tôt êtes-vous? Six heures de sommeil pour cette fois-ci, ça passe Entre sept et huit heures, chaque nuit, sans exception Je ne suis pas un couche-tôt Voter Au total, 24 personnes ont participé à ce sondage.

Si vous préférez vous réveiller 30 minutes avant le coup d'envoi pour prendre un café et écouter l'hymne national, il peut être judicieux de viser le coucher avant 21h.

Les avantages: on se lève en pleine forme et la journée de dimanche commence déjà. En cas de victoire, on peut aller fêter toute la matinée sans être fatigué et enchaîner avec l'apéro à 11h.

on se lève en pleine forme et la journée de dimanche commence déjà. En cas de victoire, on peut aller fêter toute la matinée sans être fatigué et enchaîner avec l'apéro à 11h. Les désavantages: il faut être sûr d'arriver à s'endormir. Si vous êtes réglé comme du papier à musique et allez au lit plus tôt que d'habitude, vous risquez de vous retourner dans vos draps durant des heures et de perdre votre temps. Dans ce cas, autant tenter la solution 3.

La grosse sieste

C'est la solution intermédiaire par excellence. Vous savez que vous n'allez de toute façon pas réussir à vous endormir avant 22h? Une bonne grosse sieste semble l'option la plus adaptée.

Si vous avez l'habitude d'aller vous coucher entre 22h et 23h, un dodo solide de 4 ou 5 heures ne devrait pas faire de mal. Et même si vous êtes un couche-tard, vous pouvez faire un effort et aller vous coucher à minuit. Trois heures de sieste, c'est mieux que rien!

Les avantages: on peut passer une soirée normale tout en gardant assez d'énergie pour le match, voire une possible fiesta à 6h le matin, selon l'énergie du moment.

on peut passer une soirée normale tout en gardant assez d'énergie pour le match, voire une possible fiesta à 6h le matin, selon l'énergie du moment. Les désavantages: il faudra avoir la force de se réveiller. Ce serait moche de louper le match si vous éteignez votre réveil à la première sonnerie et vous rendormez. Si la Nati éjecte l'Argentine de Messi et que vous loupez ça... Se réveiller à 6h au bruit des klaxons et de votre téléphone qui vibre de notifications «INCROYABLE 🔥» sur tous vos groupes Whatsapp? Vous ne vous le pardonnerez jamais.

Êtes-vous un siesteur? 4 à 5 heures, c'est la solution optimale, non? Couche-tard responsable: 3 heures de sieste, c'est top 😎 Jamais: j'ai trop peur de ne pas arriver à me réveiller !! Voter Au total, 16 personnes ont participé à ce sondage.

Sur le papier, c'est probablement la solution la plus équilibrée. N'hésitez pas à tapisser votre chambre de réveils qu'il faudra aller chercher dans tous les coins pour vous assurer de bien vous lever, ou laissez votre téléphone allumé pour vous appeler entre potes et s'assurer que tout le monde est devant sa télé.

Votre option

Alors, qu'est-ce que vous choisissez?

Quelle est votre stratégie? La nuit blanche Le super-couche-tôt La grosse sieste Voter Au total, 16 personnes ont participé à ce sondage.

Le match Angleterre-Norvège rebat les cartes

Ces solutions existent dans le cas où vous voulez voir Suisse-Argentine en priorité. Mais un détail du calendrier ne vous aura pas échappé: le match Angleterre-Norvège a lieu à 23h, quatre heures avant le coup d'envoi de Suisse-Argentine.

Si vous êtes un vrai fan de foot, c'est à coup sûr que vous n'allez pas louper aucune des deux rencontres. Ici, l'option «super-couche-tôt est impossible». Il va falloir choisir. Voici, dans ce cas de figure, les solutions qui s'offrent à vous:

La nuit blanche Une sieste de début de soirée, entre 20h et 23h par exemple La sieste express entre les deux matchs (entre une et deux heures, en fonction) Le combo: la multi-sieste tactique. Comptez trois heures heures entre 20h et 23h, puis une à deux heures entre les matchs, et advienne que pourra.