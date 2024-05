La stratégie grotesque d'un gardien de but pour perdre du temps

Le portier de Brentwood Town avait très envie que son équipe conserve son avantage sur Bury Town en fin de match. Quitte à jouer la comédie...

Lorsqu'une équipe mène au score, il arrive très souvent que ses joueurs utilisent des petites combines pour perdre du temps. En règle générale, ils remontent leurs chaussettes, marchent lentement ou se rafraîchissent avant de remettre le ballon en jeu. Les plus roublards, eux, s'écroulent carrément au sol, comme terrassés par les crampes.

Et puis il y a le gardien de Brentwood Town, un club basé au sud-est de l'Angleterre. Ce dernier a trouvé un moyen très original pour permettre à son équipe de conserver son avantage en toute fin de prolongation sur la pelouse de Bury Town, la semaine dernière en demi-finale des play-off de North Division.

Voici ce qu'il a fait Vidéo: twitter

Evidemment, la roublardise de Melvin Minter n'a pas vraiment plus aux supporters adverses, massés derrière le but. Mais on devine qu'entre les sifflets et les insultes, certains ont quand même bien dû se marrer.

L'arbitre, lui, n'a pas été dupe: il a brandi un carton jaune pour perte de temps (ou pour simulation) au fautif, dont l'équipe s'est finalement imposée 3-1.

(jcz)