5 choses à savoir sur le nouveau prodige de la Formule 1

Jeune, talentueux et déjà très suivi sur les réseaux sociaux, Andrea Kimi Antonelli remplacera Lewis Hamilton chez Mercedes la saison prochaine. Il a tout pour devenir la nouvelle star des circuits.

Il peut devenir l'un des pilotes les plus jeunes de l'histoire

Andrea Kimi Antonelli remplacera Lewis Hamilton au sein de l'écurie Mercedes lors de la saison 2025. Il pourrait donc prendre le départ du GP d'Australie en ouverture de la saison prochaine. Si cela devait arriver, le coéquipier de George Russell deviendrait le 3e plus jeune pilote de l'histoire (il aura 18 ans, 6 mois et 22 jours). Seuls deux pilotes ont connu des débuts encore plus précoces: Max Verstappen (2015) et Lance Stroll (2017).

Le natif de Bologne ne semble pas effrayer à l'idée d'entrer dans le grand monde. «Intégrer la Formule 1 est un rêve que je nourris depuis que je suis enfant, a déclaré le jeune pilote dans un communiqué. J'apprends encore beaucoup, mais je me sens prêt à saisir cette opportunité. Je vais m'efforcer de m'améliorer et d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour l'équipe.»

Il a fait un carton chez les juniors

Antonelli s'était montré irrésistible les saisons précédentes dans les compétitions réservées aux jeunes. En 2022, il avait remporté les championnats d'Italie et d'Allemagne de Formule 4, puis en 2023 il avait enlevé les championnats du Moyen-Orient et d'Europe de Formule régionale. En 2024, il a fait l'impasse sur la Formule 3 pour intégrer directement le championnat de Formule 2, chose rarissime.

Après un début d'année compliqué, l'Italien a décroché sa première victoire en course sprint à Silverstone début juillet, avant de remporter la course principale à Budapest deux semaines plus tard. Le natif de Bologne pointe actuellement en 7e position du championnat à quatre manches de la fin de la saison.

Sa promotion interpelle

Malgré tout son talent, «sa promotion express dans une écurie de premier ordre interpelle», souligne Eurosport. L'annonce de sa signature intervient au lendemain des débuts ratés d'Antonelli en F1. Vendredi, le Transalpin a été victime d'un gros accident lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie: après à peine dix minutes de roulage, il a perdu le contrôle de la monoplace de George Russell à grande vitesse et s'est écrasé contre un mur de pneus. Il n'a toutefois pas été blessé et a pu s'extirper seul de la voiture.

La sortie de piste d'Andrea Kimi Antonelli pour sa toute première séance officielle en F1. Vidéo: watson

Son prénom n'est pas un hommage

Andrea Kimi Antonelli est né à une époque ou un autre Kimi (Raikonnen) se distinguait en F1. Le jeune italien ne doit toutefois pas son prénom à la star finlandaise. «Mes parents cherchaient un deuxième prénom, et un ami de la famille, peu avant ma naissance, a trouvé Kimi, c’est aussi simple que ça», a déclaré le prodige au media Autohebdo, précisant qu'on pouvait l'appeler «Kimi, Andrea ou Andrea Kimi. Mes amis m’appellent Kimi!»

C'est déjà une star

Le fils de Marco Antonelli, pilote en GT et fondateur d'une écurie portant son nom (AKM Motorsport), est très suivi sur les réseaux sociaux. Il possède ainsi près d'un million d'abonnés sur Instagram et de nombreuses pages de fans sur d'autres canaux. Les médias transalpins ont aussi beaucoup parlé de ce prodige qui deviendra, si tout va bien d'ici le mois de mars prochain, le 84e pilote italien à prendre le départ d’un Grand Prix. Même GQ Italie a brossé son portrait, signe qu'Andrea Kimi Antonelli dépasse déjà le cadre du sport. Nul doute qu'il sera une attraction sur les circuits dès la saison prochaine.

