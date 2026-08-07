La F1 prépare un changement pour plus de spectacle

La F1 devrait encore étoffer son format sprint la saison prochaine. Les spectateurs peuvent s’attendre à davantage de courses courtes.

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La Formule 1 prévoit d’augmenter le nombre de courses sprint dès la saison prochaine. Stefano Domenicali, le patron de la F1, a annoncé jeudi que de nouvelles épreuves de ce type viendraient s’ajouter au calendrier. À l’heure actuelle, six sprints sont programmés, mais les dates de la prochaine saison n’ont pas encore été dévoilées.

Domenicali justifie cette évolution par la hausse de l’audience observée les vendredis et, plus largement, durant les week-ends comprenant une course sprint. «Nous prévoyons d’augmenter le nombre de sprints l’an prochain et nous communiquerons prochainement davantage de détails», a-t-il déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des analystes financiers.

Actuellement, les courses sprint se disputent le samedi sur une distance réduite. Le vainqueur inscrit huit points au championnat. Lors de ces week-ends particuliers, les qualifications du sprint remplacent l’habituelle deuxième séance d’essais libres du vendredi. Le Grand Prix principal reste quant à lui programmé le dimanche, après les qualifications disputées le samedi.

Flavio Briatore, figure emblématique de la Formule 1 et conseiller de l’écurie Alpine, propriété de Renault, est allé encore plus loin cette semaine dans un entretien accordé à «the-race.com».

Selon lui, chaque week-end de Grand Prix devrait comporter une course sprint. «Je le ferais à chaque course. Nous devons offrir davantage aux spectateurs, car actuellement, nous ne faisons pas grand-chose pour eux», a estimé Briatore. À ses yeux, le vendredi ne propose guère plus que des essais, tandis que le samedi perd également de son intérêt une fois les qualifications terminées.

«Avec le sprint, il y a au moins deux courses, deux départs, et les pilotes ont quelque chose à jouer. Ils ne roulent pas uniquement pour travailler sur la technique. À mon avis, nous avons besoin des courses sprint. Pour moi, ce serait 24 Grands Prix et 24 sprints.»

Ces déclarations interviennent après la publication par Liberty Media, propriétaire de la Formule 1, de ses résultats financiers pour le deuxième trimestre 2026.

Sur les trois mois achevés fin juin, la F1 a enregistré une baisse de 38% de son chiffre d’affaires, à 764 millions de dollars, principalement en raison de la tenue de quatre courses de moins sur la période. Stefano Domenicali a par ailleurs indiqué, sans fournir de chiffres détaillés, que le partenariat de diffusion conclu aux États-Unis avec Apple avait permis d’augmenter de 13% à la fois l’audience et le nombre total d’heures regardées.



(jcz/t-online)