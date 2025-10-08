assez ensoleillé14°
DE | FR
burger
Sport
Formule 1

Ingénieure, mécano, stratège: ces femmes qui font la F1

Ces femmes qui font la F1

Ingénieure, mécano, stratège: jamais autant de femmes n'ont été employées permanentes en Formule 1.
08.10.2025, 16:5408.10.2025, 16:54
Hélène DAUSCHY / afp

En 75 ans, seules deux d'entre elles ont pris le départ d'un Grand Prix de Formule 1, Maria Teresa de Filippis (1958) et Lella Lombardi (1974 à 1976): les femmes représentaient pourtant la saison denrière 38% des employés permanents en F1, un niveau historiquement élevé.

Dans un sport majoritairement masculin, de plus en plus d'entre elles brisent le plafond de verre pour se faire une place. Voici le parcours de plusieurs d'entre elles.

Cleo Collins: l'agente immobilière devenue mécanicienne

Mécanicienne en cheffe chez Williams pour son équipe d'essais, Cleo Collins savoure le fait de «ne jamais s'ennuyer». Outre la formation des jeunes pilotes, la Britannique chapeaute le développement des monoplaces de l'écurie anglaise en dehors des GP, un travail essentiel dans la course à la performance.

Si Cleo Collins confie à l'AFP vivre à 31 ans «un rêve», elle n'était pas destinée à atterrir en F1: à 18 ans, elle travaillait avec des chevaux, un milieu qui ne rapportait malheureusement pas assez d'argent malgré ses qualifications». La jeune femme rejoint donc l'entreprise familiale d'immobilier à Londres. «Cela ne devait durer qu'un an, au final j'y suis restée plus de sept ans avant de décider de tracer ma propre voie» dans le sport auto.

Sans aucune formation, la Britannique, qui a «toujours aimé les voitures, mais sans trop s'intéresser à la F1», devient bénévole dans de modestes championnats, puis rejoint les W Series (un championnat de monoplaces 100% féminin disputé en marge des GP de F1 jusqu'en 2022). «A cette époque, j'ai décidé de reprendre mes études où j'ai appris à construire des voitures et à acquérir des connaissances théoriques.»

Un choix payant car, son diplôme en poche, elle rejoint Alpine en 2022, puis Williams début 2025.

Laura Müller: l'ingénieure qui n'aimait pas la physique

Laura Müller avec Esteban Ocon.
Laura Müller avec Esteban Ocon.

A 33 ans, Laura Müller est devenue cette année la première femme ingénieure de course en F1, au côté du pilote français Esteban Ocon (Haas). «Plus jeune, je ne savais pas ce que je voulais faire, se souvient-elle dans une interview publiée par Haas, alors j'ai pris une année sabbatique et je suis partie en Australie. Là-bas (...) j'ai retrouvé mon intérêt d'enfance pour le sport auto.»

Son master d'ingénieure automobile en poche, la jeune Allemande, allergique à la physique et dont «l'intérêt pour l'ingénierie» était surtout lié au sport auto et sa légende Michael Schumacher, va travailler en endurance, ou encore en Formule Renault, avant de rejoindre la F1 avec Haas en 2022. D'abord responsable simulateur puis ingénieure performance, elle est promue ingénieure de course en janvier. Son rôle est notamment d'assurer un lien direct entre l'équipe et Ocon grâce aux communications radio lors des GP.

Hannah Schmitz: la stratège de Verstappen

Décrite comme l'une des principales architectes des quatre titres du Néerlandais Max Verstappen, Hannah Schmitz a toujours su qu'elle voulait devenir ingénieure. «Petite, je jouais déjà avec des voitures et je m'intéressais à leur fonctionnement», se souvient la Britannique de 40 ans.

Diplômée en génie mécanique à Cambridge, cette mère de deux enfants arrive chez Red Bull en 2009, d'abord au poste d'ingénieure en modélisation et simulation avant d'intégrer le département stratégie en 2011. Elle en devient la responsable en 2021, l'année du premier sacre de Verstappen.

«En tant que femme, je n'étais pas sûre de mériter ma place en F1, mais j'ai compris (...) que ce qui comptait c'était d'avoir la bonne attitude. Il faut forcément instaurer une relation de confiance (à ce poste, NDLR), mais malheureusement, en tant que femme, cela a été plus difficile.»
Hannah Schmitz en 2022 dans une vidéo publiée par Red Bull

Et d'assurer: «Maintenant, j'ai gagné le respect de tous, et j'espère que d'autres jeunes femmes (...) verront qu'elles peuvent aussi y arriver.»

Claire Dubbelman: madame sécurité

Son premier souvenir de F1 remonte à ses «4-5 ans», quand son père la réveillait pour regarder le GP d'Australie «très tôt le matin»: Claire Dubbelman, 39 ans, a gravi depuis 2017 les échelons au sein de la FIA, l'instance dirigeante du sport automobile, jusqu'à devenir la première femme directrice adjointe de course de F1 l'hiver dernier.

Claire Dubbelman a marqué l'histoire de son sport.
Claire Dubbelman a marqué l'histoire de son sport.

Sa mission: si le directeur de course de F1, sans qui régnerait le chaos sur la piste, décide de faire intervenir la voiture de sécurité, elle la déploie (...) et s'il y a une urgence médicale, c'est également elle qui déploie la voiture médicale. Seule femme détentrice de la «Super Licence» obligatoire pour le poste, les débuts de la Néerlandaise dans le milieu du sport auto remontent à 2008, en Formule Renault où elle faisait partie d'une équipe de trois personnes. Du règlement sportif à la communication avec les équipes, «les tâches étaient très vastes», se souvient-elle, «mais cela m'a préparée au poste que j'occupe aujourd'hui».

Plus d'articles sur le sport
Le président d’Ambri a commis une «haute trahison»
Le président d’Ambri a commis une «haute trahison»
de Klaus Zaugg
De l'hôpital à l'Ironman: «J'ai pleuré au départ»
De l'hôpital à l'Ironman: «J'ai pleuré au départ»
de Julien Caloz
Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème
Le tournoi de Shanghai se transforme en enfer et soulève un gros problème
de Yoann Graber
Ce skieur suisse raconte son combat contre le cancer
Ce skieur suisse raconte son combat contre le cancer
de Rainer Sommerhalder
Un énorme danger guettait ce golfeur
Un énorme danger guettait ce golfeur
de Yoann Graber
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
Coup dur en vue pour les grands événements sportifs suisses
de Rainer Sommerhalder
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
Le nouveau coach du CP Berne aura une difficulté en particulier
de Klaus Zaugg
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
Clint Capela aura un rôle très spécial avec sa nouvelle équipe
de Romuald Cachod
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
2
Shaqiri a eu une réaction géniale lors d'une scène dingue de Servette-Bâle
de Yoann Graber
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
1
Alisha Lehmann veut révolutionner le foot féminin
de Raphael Gutzwiller, Seregno
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
1
La VAR évolue, mais une zone d’ombre persiste
de Niklas Helbling
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
1
Becker: «Les douches en prison? Ce qui se passe dans les films est vrai»
de Benjamin Zurmühl
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
Le «sportif de l'impossible» rêve d'un dernier exploit
de Julien Caloz
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
de Raphael Gutzwiller
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Sa célébration a pris une tournure totalement inattendue
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
Un Romand sacré «champion du monde» dans une épreuve inédite
de Romuald Cachod
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
1
Alan Roura: «Cette aventure m'a fait découvrir un nouveau marin en moi»
de Yoann Graber
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
Il s'est passé un truc dingue avec ce penalty
de Yoann Graber
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
de Romuald Cachod
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
Pourquoi le dopage fait des ravages chez les coureurs kenyans
de Romuald Cachod
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
Le coup de sang de Medvedev cache une règle du tennis qui pose problème
de Yoann Graber
Thèmes
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission
1 / 10
Shaolin Challenge: Ces célébrités suisses participent à l'émission

Shaolin Challenge

Tamy Glauser est mannequin et a défilé pour de grands noms de la mode tels que Louis Vuitton. Elle s'engage en faveur des droits LGBTQ.
partager sur Facebookpartager sur X
Trump se moque des démocrates avec des vidéos IA
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
2
Mauro Poggia s'attaque aux «SUV de gauche»
3
On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca
Il bat un record du monde à skis complètement improbable
Le Français Mahé Freydier est devenu fin septembre le skieur sur sable le plus rapide du monde.
C’est une performance pour le moins inhabituelle. Fin septembre, Mahé Freydier, moniteur de ski français et passionné de montagne, a battu le record du monde de ski de vitesse sur sable.
L’article