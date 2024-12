Raphael Diaz ne portera plus le maillot de Fribourg-Gottéron la saison prochaine. Image: keystone

Gottéron pourrait renforcer son pire ennemi malgré lui

Fribourg ne prolongera pas le contrat de son défenseur Raphael Diaz. Mais un autre club, rival héréditaire des Dragons, s'y intéresse de près.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Plus de 200 matchs de NHL; 900 rencontres dans l'élite suisse; 134 sélections avec la Nati et deux médailles d'argent aux Mondiaux (2013, 2018); un titre de champion suisse avec Zoug en 2021: Raphael Diaz est un titan de notre hockey.

C'est encore lui qui, de tous les défenseurs ayant un passeport rouge à croix blanche, a le plus de temps de glace à Gottéron. Il a disputé 20 minutes lors de la victoire, samedi à Lugano (5-3), et a également été aligné en powerplay et en boxplay. Mais voilà: Diaz aura déjà 39 ans en janvier.

Conséquence: le directeur sportif de Gottéron, Gerd Zenhäusern, ne prolongera pas son contrat.

Raphael Diaz (à gauche) est devenu indésirable à Fribourg. Image: keystone

Gaëtan Voisard, l'agent de Raphael Diaz, doit donc trouver un nouvel employeur à son client pour la saison prochaine. «Il y a quelques demandes», avoue le Jurassien.

«De la part des Lakers, de Genève-Servette et d'Ambri. Mais rien de concret pour l'instant» Gaëtan Voisard, agent de Raphael Diaz

Mais Voisard se garde bien de nommer un autre club intéressé, qui est pourtant le plus croustillant: le CP Berne, rival héréditaire de Fribourg-Gottéron.

Un effectif taillé pour le coach

Le directeur sportif des Ours, Martin Plüss, et son collègue Patrik Bärtschi sont en train de construire ce qu'ils espèrent être une nouvelle équipe capable de remporter le championnat. Et comme certains des meilleurs joueurs bernois ne veulent plus travailler sous la direction de l'entraîneur Jussi Tapola (entre autres Patrik Nemeth, Austin Czarnik et Philip Wüthrich), Plüss et Bärtschi sont condamnés à recruter de nouveaux hockeyeurs selon les souhaits de Jussi Tapola, et ils ont du boulot!

Jussi Tapola ne fait pas l'unanimité parmi ses joueurs. Image: KEYSTONE

Pour devenir champion, il faut des défenseurs expérimentés. Ray Bourque a couronné sa carrière à l'âge de 41 ans en remportant la Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado. Scott Stevens avait 39 ans lors de son dernier sacre avec New Jersey. Chris Chelios est devenu le plus vieux vainqueur de la Coupe Stanley jusqu'à présent, au printemps 2008 à Detroit, à 45 ans.

Autrement dit: la saison prochaine, Raphael Diaz peut encore devenir champion suisse à l'âge de 40 ans.

L'actuel défenseur des Dragons partira-t-il pour un dernier hourra de sa formidable carrière au CP Berne? Ce n'est pas du tout exclu. Ces derniers jours, Martin Plüss et Patrik Bärtschi ont téléphoné à toutes sortes de personnes pour se renseigner une fois de plus sur les qualités et les faiblesses de Raphael Diaz. Apparemment, les informations qu'ils ont reçues sont très positives.

«Diaz peut encore jouer un rôle important »

A quel point Raphael Diaz est-il encore bon? La question est posée à un spécialiste hautement qualifié: Christian Dubé, l'ex-directeur sportif de Gottéron, démis de ses fonctions au printemps dernier, qui avait autrefois fait venir Raphael Diaz de Zoug à Fribourg en été 2021.

Christian Dubé avait fait venir Raphael Diaz à Fribourg. Image: KEYSTONE

Nos questions à Christian Dubé sont celles-ci: Raphael Diaz est-il un défenseur digne d'évoluer en National League la saison prochaine? Si vous étiez toujours directeur sportif de Gottéron, prolongeriez-vous son contrat?



Voici sa réponse:

«Cela dépend bien sûr des autres défenseurs sous contrat. Raphael Diaz reste un défenseur qui peut aider n'importe quelle équipe de la ligue. Il est en pleine forme, rarement blessé, c'est un joueur à l'attitude irréprochable et il peut assumer n'importe quel rôle, même en powerplay ou en boxplay. Comme je l'ai déjà dit, cela dépend des places qui restent vacantes dans une équipe. Mais je vois Raphael Diaz jouer un rôle important, sur et en-dehors de la glace, dans une équipe de National League la saison prochaine.» Christian Dubé

Raphael Diaz peut encore jouer un rôle déterminant, selon Christian Dubé. Image: KEYSTONE

Nous savons maintenant que Raphael Diaz souhaite prolonger sa carrière d'une saison supplémentaire, que son ancien entraîneur et directeur sportif Christian Dubé le tient en haute estime et que les dirigeants du CP Berne téléphonent à d'anciens employeurs du défenseur pour obtenir des références sur lui.

Si Gaëtan Voisard ne peut obtenir, pour son éminent client, qu'une prolongation de carrière à Ambri ou chez les Lakers, alors il aura échoué. Point final.

Raphael Diaz comme Ray Bourque, Scott Stevens ou Chris Chelios? Tout dépend maintenant de ce que l'entraîneur bernois, Jussi Tapola, pense de Raphael Diaz. Le directeur sportif des Ours construit l'équipe pour la saison prochaine avec un dévouement total et aveugle selon les souhaits du coach. Ce n'est pas sans risque. Mais nous aurons à coup sûr de quoi nous divertir.

PS: Christian Dubé, toujours sans club, n'a pas saisi l'opportunité de devenir entraîneur à Ajoie. Mais en cas d'appel de Lugano, il ne dira pas non.

