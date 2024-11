McSorley joue un sacré tour aux opposants de la patinoire de Sierre

«Bonjour Messieurs Bonnet et Stucki,



Je vous joins quelques réflexions sur ce projet. Ces réflexions pourraient compléter les vôtres afin de convaincre le parlement de la ville avec des arguments valables. Je pense que nous devrions également développer une charte de construction que la commune ainsi que les promoteurs et les autorités sportives signeraient. Ce document offrirait différentes garanties et rassurerait (à mon avis) le parlement de la ville, la population et surtout le voisinage.



Je peux volontiers vous proposer un projet, que vous pouvez finaliser et affiner. Je vous souhaite une bonne journée et vous adresse mes meilleures salutations.



Bernard Briguet»