L'adversaire de Genève osera-t-il mettre sa star en tribune?

Lors de son dernier passage à Ambri (2018/19), Dominik Kubalik avait terminé meilleur buteur de la Ligue et était ensuite devenu millionnaire en NHL. Aujourd'hui, il est de retour à Ambri et affronte Genève-Servette ce vendredi. Mais après sept matches et peu de buts, une question se pose: son coach osera-t-il mettre la star en tribune?

Les statistiques autorisent un peu (mais seulement un peu) de polémique: en automne 2018, Dominik Kubalik avait 7 points au compteur (3 buts/4 assists) après 6 matches. Cette saison, il n'a que 4 points (1 but/3 assists) après 7 parties. On peut donc affirmer que le Tchèque n'est pas encore aussi bon que lors de sa première visite, mais Ambri est aussi fort qu'en 2018, puisque le club léventin a le même nombre de points par match (1,5) qu'à l'époque.

Pour la première fois, le coach Luca Cereda a huit étrangers à disposition. Un nombre qu'aucun autre entraîneur de la Ligue n'a jamais atteint. Seuls six peuvent être utilisés par rencontre. Pour chaque match, il doit donc en envoyer deux dans les tribunes. La décision n'est jamais facile à prendre: avec un gardien, trois défenseurs ainsi que quatre attaquants, il y a en fait trop de variantes pour occuper les six postes.

En fait, parmi les six étrangers, seul l'ancien meilleur buteur de la Ligue, Dominik Kubalik, est assuré de disputer chaque match. Il espère toujours retourner en NHL et se maintient en forme à Ambri. Il a jusqu'au 15 décembre pour trouver un nouveau club en Amérique du Nord. S'il n'a pas trouvé d'employeur d'ici là, il restera en Léventine jusqu'à la fin de la saison. Dans ce contexte, il serait compréhensible qu'il ne soit pas tout à fait aussi passionné par son travail qu'à l'automne 2018. Son cœur et son esprit sont toujours attachés à cette NHL qui l'a rendu riche:

Jusqu'à présent, il a gagné près de 14 millions de dollars bruts dans la plus prestigieuse ligue du monde.

Luca Cereda ne voit aucun problème à cette situation et se dit satisfait de Dominik Kubalik: «Il est un exemple pour tous et dans le back-checking, il travaille très bien.» Le boulot défensif n'est toutefois pas le rôle attendu du joueur qui est, sur le papier, le plus performant à la finition. C'est plutôt le personnel local qui est responsable de ce travail. L'entraîneur d'Ambri fait quand même remarquer, au sujet de la production encore légèrement décevante de sa star que «parfois, un joueur veut trop en faire et se crispe». Et il est vrai que jusqu'à présent, le champion du monde tchèque a également été malchanceux avec quelques tirs sur les montants.

Malgré tout, la question – un peu – polémique qui se pose à Luca Cereda est la suivante: «Oseriez-vous mettre Dominik Kubalik dans les tribunes?» Il répond «oui» sans hésiter. Dominik Kubalik n'est donc pas intouchable parmi les huit étrangers? «Non».

Luca Cereda est du genre à faire ce qu'il dit, et c'est aussi pour cela qu'il en est déjà à sa huitième année de mandat (aucun entraîneur n'a jamais duré plus longtemps sur le banc d'Ambri), parce qu'il ne joue pas, parle franchement et impose le principe de performance à tous. Indépendamment des noms, des origines, des mérites passés, de la situation contractuelle et du salaire.

Il est donc tout à fait probable que Dominik Kubalik rejoigne les tribunes, ce qui déclencherait bien sûr quelques polémiques sur la scène médiatique locale. Des réactions qui n'impressionneraient guère Luca Cereda: «Chez nous, cela fait partie du jeu». Il pourrait aussi dire: la polémique est une partie importante de la culture du hockey tessinois.

La qualité du jeu de Dominik Kubalik à Ambri n'a aucune influence sur ses chances de rejoindre la NHL. Ce qui est important pour les clubs outre-Atlantique, c'est qu'il soit en «game shape», c'est-à-dire qu'il s'entraîne et joue. Les généraux de la NHL savent ce que le Tchèque peut faire et ce qu'il ne peut pas après ses cinq années passées à Chicago, Detroit et Ottawa (366 matchs/97 buts/87 assists). Dominik Kubalik aura le plus de chances de retrouver l'Amérique du Nord si un attaquant offensif/de powerplay vient à manquer dans une équipe de NHL.

Le directeur sportif Paolo Duca, lui, ne veut pas spéculer sur le fait que Dominik Kubalik restera à Ambri jusqu'à la fin de la saison. Une offre de la NHL peut arriver d'un jour à l'autre. Il laisse donc le champion du monde tranquille.

«Je ne lui demande pas constamment s'il reçoit des offres et les examine. Il nous en informera si c'est le cas» Paolo Duca, directeur sportif d'Ambri.

Luca Cereda et Paolo Duca voient «l'affaire Kubalik» avec sérénité, car ils ne savent trop bien que les étrangers vont et viennent, mais qu'Ambri reste.