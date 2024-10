Les Ajoulots Kyen Sopa (premier plan) et Benjamin Conz dépités après la défaite contre Berne mardi. Image: KEYSTONE

Pourquoi Ajoie est si mauvais

Sept matchs, zéro point. Les hockeyeurs jurassiens connaissent le pire début de saison de leur histoire. Cette crise a plusieurs raisons.

Klaus Zaugg Suivez-moi

L'un des sponsors d'Ajoie a décidé d'offrir au staff une nouvelle veste particulièrement tendance et chaude, qui plus est faite sur mesure. Malgré la crise que traverse l'équipe jurassienne, son entraîneur Christian Wohlwend n'a pas perdu le sens de l'humour:

«Nous avons déjà plaisanté entre nous en nous demandant si nous serons encore là assez longtemps pour que les vestes soient livrées»

Ce n'est pas sûr. Après ses meilleurs résultats en préparation depuis sa remontée dans l'élite en 2021 (avec notamment des victoires contre Lugano et Genève) et des transferts judicieux, le HC Ajoie avait de bonnes raisons d'espérer ne pas terminer, pour la première fois, dernier de la saison régulière.

L'avenir de Christian Wohlwend sur le banc d'Ajoie est menacé. Image: keystone

Mais cette confiance était une erreur: la formation jurassienne connaît le pire début de saison de toute son histoire. Sept défaites consécutives. Pas le moindre point. Son bilan est misérable dans la plupart des statistiques importantes: elle a le moins de buts marqués, le plus de goals encaissés, le moins de tirs sur le but adverse et le plus de tirs concédés sur sa propre cage. Et pour la première fois depuis son retour en National League, Ajoie est déjà lanterne rouge après seulement sept journées.

Fantômes finlandais et gardiens en galère

Que s'est-il passé? La question est posée à Christian Wohlwend. Mais le coach n'a pas de réponse.

«Nous sommes désemparés» Christian Wohlwend, entraîneur du HC Ajoie

Pourtant, il existe des raisons. Mais elles pourraient s'apparenter, pour l'Engadinois, à des excuses. Et il n'est pas un homme d'excuses. Ou alors les raisons de cette crise sont tellement évidentes que le technicien n'a pas besoin de les lister. Peut-être aussi élude-t-il la question par diplomatie envers ses collègues.

Le classement de National League image: txt

Le premier problème concerne les trois attaquants finlandais qu'Ajoie a recruté cette saison. Jerry Turkulainen (1 but jusqu'à présent), Julius Nättinen (aucun but) et Oula Palve (1 but) sont arrivés avec les meilleures références possibles: Nättinen a marqué 23 goals en Finlande la saison dernière, Palve a déjà été meilleur buteur du championnat finlandais et Turkulainen a été élu meilleur joueur de la ligue.

Mais jusqu'à présent, ils n'ont été que des fantômes sans jus ni force.

Oula Palve n'a pas encore trouvé le bon rythme dans le Jura. Image: keystone

Et puis, Jonathan Hazen, qui reste le meilleur attaquant ajoulot, manque à l'appel en raison d'une blessure. L'autre taulier, Philip-Michaël Devos, est peut-être le hockeyeur lent le plus intelligent d'Europe. Mais il est désormais trop lent. Le meilleur attaquant suisse, Thibault Frossard, est lui aussi blessé.

Une équipe aussi limitée qu'Ajoie – qui est, en fait, un bon club de Swiss League renforcé par des étrangers – ne peut pas supporter les absences ou performances insuffisantes de ses cadres. Alors les Jurassiens viennent d'engager un septième étranger, en la personne du défenseur finlandais Kristian Näkyvä, qui évoluait la saison dernière au HC Davos. Et les emplettes ne sont peut-être pas encore terminées, comme le fait savoir Christian Wohlwend:

«Nous sondons le marché pour un attaquant étranger supplémentaire»

Si un nouveau joueur sans passeport suisse débarquait à Porrentruy, Ajoie aurait déjà utilisé huit licences d'étrangers sur dix, et ce avant même que les premières feuilles ne soient tombées des arbres.

Le puck dans le but de Benjamin Conz, une scène trop souvent vue ces temps du côté du HC Ajoie. Image: keystone

Et que peut faire un entraîneur lorsque même ses habituels sauveurs, les gardiens Benjamin Conz (seulement 87,01% de tirs arrêtés) et Damiano Ciaccio (85,29%), sombrent dans la médiocrité? Oui, les dieux du hockey sont contre Ajoie.

Un coach lucide et des mensurations précises

Christian Wohlwend est l'un des entraîneurs les plus sous-estimés du pays. En 2019, il a mené pour la première fois la Suisse M20 en demi-finale du Championnat du monde. Au printemps 2020, lors de la première saison du HC Davos après l'ère Del Curto, il a obtenu la 3e place de la saison régulière, à seulement deux points du vainqueur (ZSC Lions). Qui sait ce qui aurait encore été possible si les play-offs (annulés à cause du Covid-19) avaient pu avoir lieu...

La colère gronde chez les fans du HC Ajoie, comme ici le 27 septembre contre Zoug. Image: KEYSTONE

L'Engadinois a été licencié par Davos en janvier 2023, malgré que l'équipe occupait une honorable 5e place. Entre-temps, il est devenu le premier entraîneur à survivre une saison complète sur le banc du HC Ajoie en National League. Ses deux prédécesseurs, Gary Sheehan et Filip Pesan, avaient en effet dû faire leurs valises en cours de route.

Christian Wohlwend risque-t-il de subir le même sort qu'eux cette année? Le Grison affirme qu'il n'y a pas encore de signaux, mais il est réaliste:

«Si nous continuons à perdre, l'entraîneur ne pourra pas se maintenir en poste. C'est comme ça. Même si les dirigeants veulent maintenir l'entraîneur, il arrive un moment où il n'est tout simplement plus possible de faire autrement que de s'en séparer.» Christian Wohlwend, lucide sur sa situation

Il connaît donc les règles du métier et ne s'en plaint pas. Et il a suffisamment confiance en lui pour se relever et trouver un nouveau travail. Quoi qu'il arrive.

S'il licencie son coach, le directeur sportif Julien Vauclair devra toutefois veiller à ce que son successeur mesure environ 180 cm et pèse 85 kg. Le nouvel entraîneur pourra alors reprendre la veste d'hiver taillée sur mesure pour Christian Wohlwend, mais qui n'a pas encore été livrée. Au moins, dans le flou qui règne actuellement au HC Ajoie, la taille et le poids du possible nouvel entraîneur sont clairs.

Traduction et adaptation en français: Yoann Graber.