Boxe: Anthony Joshua impliqué dans un accident de voiture

Anthony Joshua a été légèrement blessé dans un accident de voiture au Nigeria.
Anthony Joshua a été légèrement blessé dans un accident de voiture au Nigeria.Image: x/keystone

Une star de la boxe impliquée dans un accident mortel

Le boxeur britannique Anthony Joshua a été impliqué dans un grave accident de la route au Nigeria, ce lundi. S'il s’en est sorti avec de légères blessures, deux personnes ont perdu la vie.
29.12.2025, 14:3129.12.2025, 14:31

Le boxeur britannique Anthony Joshua (36 ans) a été impliqué dans un grave accident de la route au Nigeria. Si la star de la boxe s’en est sortie avec de légères blessures, deux personnes ont perdu la vie.

L’accident s’est produit dans la ville de Makun, où le véhicule de Joshua est entré en collision avec un camion à l’arrêt, rapportent plusieurs médias nigérians ce lundi. Les circonstances exactes ne sont pas encore totalement éclaircies, mais le choc a été fatal pour deux occupants du camion. Le boxeur, lui, n’a été que légèrement touché.

Des images de l’accident circulent déjà sur les réseaux sociaux. Selon ces mêmes sources, Anthony Joshua aurait même participé aux premiers secours après l’impact, malgré ses blessures.

Dans le quotidien nigérian Punch, le journaliste Adeniyi Orojo donne des précisions sur le déroulement des faits:

«Il s’agissait d’un convoi de deux véhicules. Joshua était assis à l’arrière, derrière le conducteur, avec une autre personne à ses côtés. Un passager se trouvait également à l’avant, ce qui faisait quatre personnes à bord du Lexus accidenté. Les agents de sécurité suivaient dans le véhicule derrière.»

Les secours du Federal Road Safety Corps seraient arrivés sur place en quelques minutes seulement.

Anthony Joshua stands on stage during a face-off against Jake Paul at a news conference promoting their upcoming heavyweight boxing match, Wednesday, Dec. 17, 2025, in Miami Beach, Fla. (AP Photo/Lynn ...
Anthony Joshua, star de la boxe, a eu un grave accident de voiture ce lundi au Nigeria. Il s'en est sorti avec des blessures légères. image: Keystone

Cet accident survient peu de temps après un combat très médiatisé. Il y a un peu plus d’une semaine, Anthony Joshua, 36 ans, était encore sur le ring. Face à l’influenceur Jake Paul, le Britannique s’était imposé après six rounds, par K.-O. technique. Après ce combat, il avait choisi de passer quelques jours de vacances au Nigeria. (riz/yog)

