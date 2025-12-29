Une star de la boxe impliquée dans un accident mortel
Le boxeur britannique Anthony Joshua (36 ans) a été impliqué dans un grave accident de la route au Nigeria. Si la star de la boxe s’en est sortie avec de légères blessures, deux personnes ont perdu la vie.
L’accident s’est produit dans la ville de Makun, où le véhicule de Joshua est entré en collision avec un camion à l’arrêt, rapportent plusieurs médias nigérians ce lundi. Les circonstances exactes ne sont pas encore totalement éclaircies, mais le choc a été fatal pour deux occupants du camion. Le boxeur, lui, n’a été que légèrement touché.
Des images de l’accident circulent déjà sur les réseaux sociaux. Selon ces mêmes sources, Anthony Joshua aurait même participé aux premiers secours après l’impact, malgré ses blessures.
Anthony Joshua was involved in a serious road accident today in Ogun State, Nigeria.— Boxing News (@BoxingNewsED) December 29, 2025
Eyewitnesses report that the incident occurred along the Lagos-Ibadan expressway.
Viewer discretion is advised. pic.twitter.com/g9YWInUOjb
Dans le quotidien nigérian Punch, le journaliste Adeniyi Orojo donne des précisions sur le déroulement des faits:
Les secours du Federal Road Safety Corps seraient arrivés sur place en quelques minutes seulement.
Cet accident survient peu de temps après un combat très médiatisé. Il y a un peu plus d’une semaine, Anthony Joshua, 36 ans, était encore sur le ring. Face à l’influenceur Jake Paul, le Britannique s’était imposé après six rounds, par K.-O. technique. Après ce combat, il avait choisi de passer quelques jours de vacances au Nigeria. (riz/yog)