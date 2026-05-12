Ivan Rakitic ne sera pas le prochain directeur sportif du FC Bâle. Image: watson

Une star a refusé l'offre du FC Bâle

Le FCB doit trouver un successeur à son directeur sportif Daniel Stucki, qui partira cet été. Il a visé haut en tentant de faire revenir l'une des icônes du club: Ivan Rakitic.

Jakob Weber / ch media

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Entre 2005 et 2007, Ivan Rakitić n’a certes disputé que 50 matchs avec la première équipe du FC Bâle. Mais aujourd’hui encore, l'ex-footballeur de 38 ans suscite beaucoup d’émotions positives chez les supporters bâlois. Car Rakitic, ce gamin de Möhlin (AG) arrivé au FC Bâle à l’âge de sept ans, a porté le nom de son club formateur sur la scène du football mondial après son départ en 2007 vers FC Schalke 04.

Il a ensuite joué 323 fois pour le FC Séville et 310 fois pour le FC Barcelone. Et l'ancien milieu de terrain a un palmarès très impressionnant: il a notamment gagné la Ligue des champions avec le Barça et deux Europa League avec Séville. Ce binational helvético-croate a également atteint la finale de la Coupe du monde 2018. Cerise sur le gâteau pour ses fans suisses: il envisageait un retour au FC Bâle en fin de carrière.

Ivan Rakitic (au centre) a joué 50 matchs pour la première équipe du FC Bâle, au tout début de sa carrière. Image: imago

Mais cela ne s’est pas concrétisé, ni les dirigeants bâlois autour du président David Degen, ni Rakitic lui-même n’ayant décroché leur téléphone au bon moment. Au lieu de revenir sur les bords du Rhin, le footballeur-star s’est installé en 2024 sur la côte adriatique croate avec son épouse et ses deux filles scolarisées (9 et 13 ans), où il a encore disputé une saison avec son club de cœur local, le Hajduk Split.

L'Argovien a mis un terme à sa carrière de joueur l'été dernier et a tout de suite entamé sa reconversion. Il a pu rester au Hajduk Split en tant que directeur technique et suit parallèlement une formation en management sportif dans le cadre d’un programme de l’UEFA. Même après le remplacement du directeur sportif du Hajduk (Robert Graf a succédé à Goran Vucevic), Ivan Rakitic a, lui, conservé son poste. Il reste impliqué dans les questions opérationnelles liées à l’effectif et aux transferts.

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Le parcours de l'ancien Barcelonais et son souhait de rester dans le football comme dirigeant sont également connus de David Degen. Il y a un peu plus d’un an, le président du FC Bâle lui avait demandé au téléphone pourquoi il ne lui avait pas communiqué son désir de retour comme joueur. Rakitic avait ensuite expliqué à la chaîne alémanique SRF:

«Dans ma carrière, je n’ai jamais fait de grands plans pour l’avenir, la plupart des choses se sont simplement présentées. C’est aussi ce que j’ai dit à David Degen. Cela ne s’est pas fait et cela me convient. Cela ne changera pas mon amour pour le FCB, même si j’aurais aimé jouer encore quelques matchs avec Shaqiri.»

Rakitic a terminé sa carrière au Hajduk Split. Image: www.imago-images.de

Près d’un an plus tard, il aurait pu collaborer avec Xherdan Shaqiri d’une autre manière, en tant que directeur sportif du FC Bâle, et mener avec le capitaine bâlois les discussions autour d’une éventuelle prolongation de son contrat courant jusqu’en 2027.

Mais selon les informations de Bz Basel, qui appartient au même groupe que watson (CH Media), Degen et ses collaborateurs avaient fait de Rakitic leur solution idéale pour succéder à Daniel Stucki. Seulement voilà: avant même l’annonce officielle du départ de Stucki, le 28 avril, le vice-champion du monde 2018 avait déjà décliné.

Le cercle des candidats se réduit

Comme il semble actuellement que Sandro Burki, dont le profil plaît également beaucoup aux dirigeants du FC Bâle, préfère rester au FC Aarau, la recherche du futur directeur sportif se poursuit. Pour l’instant, on sait seulement qu’Andreas Herrmann et Marko Filipovic devraient rejoindre Bâle depuis la cellule de recrutement de Manchester United.

Daniel Stucki quittera le FC Bâle cet été. Image: KEYSTONE

Depuis le début 2025 et le départ du recruteur en chef Patrick Dippel – parti à Benfica –, un vide règne dans le scouting du FCB. Herrmann, 34 ans, devrait le combler et se concentrer à l’avenir principalement sur la construction de la première équipe. Filipovic, 47 ans, devrait quant à lui se focaliser sur la relève.

Si cette répartition des tâches est maintenue, il manquera un lien entre la direction sportive et la première équipe, ainsi qu’un communicateur vers l’extérieur, rôle qu’avait occupé Stucki ces deux dernières années.

La liste des candidats régulièrement évoqués pour rejoindre les champions de Suisse 2025 se réduit. L’ancien directeur sportif de FC Lugano, Carlos da Silva, le directeur sportif de FC Wil Michael Lang ou encore l’ancien planificateur d’effectif du FCB Philipp Kaufmann auraient, comme le membre de la commission sportive Valentin Stocker, un avantage: ils connaissent la région, comprennent son fonctionnement ainsi que celui du club et savent quelle importance l'institution du Parc Saint-Jacques représente.

Michael Lang (35 ans), ex-joueur du FC Bâle, connaît très bien la maison. Image: KEYSTONE

Mais on ignore s’ils jouent réellement un rôle dans les réflexions de David Degen et de ses collaborateurs.

Adaptation en français: Yoann Graber