Une star a refusé l'offre du FC Bâle
Entre 2005 et 2007, Ivan Rakitić n’a certes disputé que 50 matchs avec la première équipe du FC Bâle. Mais aujourd’hui encore, l'ex-footballeur de 38 ans suscite beaucoup d’émotions positives chez les supporters bâlois. Car Rakitic, ce gamin de Möhlin (AG) arrivé au FC Bâle à l’âge de sept ans, a porté le nom de son club formateur sur la scène du football mondial après son départ en 2007 vers FC Schalke 04.
Il a ensuite joué 323 fois pour le FC Séville et 310 fois pour le FC Barcelone. Et l'ancien milieu de terrain a un palmarès très impressionnant: il a notamment gagné la Ligue des champions avec le Barça et deux Europa League avec Séville. Ce binational helvético-croate a également atteint la finale de la Coupe du monde 2018. Cerise sur le gâteau pour ses fans suisses: il envisageait un retour au FC Bâle en fin de carrière.
Mais cela ne s’est pas concrétisé, ni les dirigeants bâlois autour du président David Degen, ni Rakitic lui-même n’ayant décroché leur téléphone au bon moment. Au lieu de revenir sur les bords du Rhin, le footballeur-star s’est installé en 2024 sur la côte adriatique croate avec son épouse et ses deux filles scolarisées (9 et 13 ans), où il a encore disputé une saison avec son club de cœur local, le Hajduk Split.
L'Argovien a mis un terme à sa carrière de joueur l'été dernier et a tout de suite entamé sa reconversion. Il a pu rester au Hajduk Split en tant que directeur technique et suit parallèlement une formation en management sportif dans le cadre d’un programme de l’UEFA. Même après le remplacement du directeur sportif du Hajduk (Robert Graf a succédé à Goran Vucevic), Ivan Rakitic a, lui, conservé son poste. Il reste impliqué dans les questions opérationnelles liées à l’effectif et aux transferts.
Le parcours de l'ancien Barcelonais et son souhait de rester dans le football comme dirigeant sont également connus de David Degen. Il y a un peu plus d’un an, le président du FC Bâle lui avait demandé au téléphone pourquoi il ne lui avait pas communiqué son désir de retour comme joueur. Rakitic avait ensuite expliqué à la chaîne alémanique SRF:
Près d’un an plus tard, il aurait pu collaborer avec Xherdan Shaqiri d’une autre manière, en tant que directeur sportif du FC Bâle, et mener avec le capitaine bâlois les discussions autour d’une éventuelle prolongation de son contrat courant jusqu’en 2027.
Mais selon les informations de Bz Basel, qui appartient au même groupe que watson (CH Media), Degen et ses collaborateurs avaient fait de Rakitic leur solution idéale pour succéder à Daniel Stucki. Seulement voilà: avant même l’annonce officielle du départ de Stucki, le 28 avril, le vice-champion du monde 2018 avait déjà décliné.
Le cercle des candidats se réduit
Comme il semble actuellement que Sandro Burki, dont le profil plaît également beaucoup aux dirigeants du FC Bâle, préfère rester au FC Aarau, la recherche du futur directeur sportif se poursuit. Pour l’instant, on sait seulement qu’Andreas Herrmann et Marko Filipovic devraient rejoindre Bâle depuis la cellule de recrutement de Manchester United.
Depuis le début 2025 et le départ du recruteur en chef Patrick Dippel – parti à Benfica –, un vide règne dans le scouting du FCB. Herrmann, 34 ans, devrait le combler et se concentrer à l’avenir principalement sur la construction de la première équipe. Filipovic, 47 ans, devrait quant à lui se focaliser sur la relève.
Si cette répartition des tâches est maintenue, il manquera un lien entre la direction sportive et la première équipe, ainsi qu’un communicateur vers l’extérieur, rôle qu’avait occupé Stucki ces deux dernières années.
La liste des candidats régulièrement évoqués pour rejoindre les champions de Suisse 2025 se réduit. L’ancien directeur sportif de FC Lugano, Carlos da Silva, le directeur sportif de FC Wil Michael Lang ou encore l’ancien planificateur d’effectif du FCB Philipp Kaufmann auraient, comme le membre de la commission sportive Valentin Stocker, un avantage: ils connaissent la région, comprennent son fonctionnement ainsi que celui du club et savent quelle importance l'institution du Parc Saint-Jacques représente.
Mais on ignore s’ils jouent réellement un rôle dans les réflexions de David Degen et de ses collaborateurs.
Adaptation en français: Yoann Graber