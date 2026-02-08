Une descendeuse subit une horrible blessure aux JO
La descente dames des JO 2026 a fait beaucoup de dégâts. Lindsey Vonn a gravement chuté, mais ça n'a pas été la seule: une autre skieuse a subi un grave accident.
Quelques minutes après le crash de l'Américaine, Cande Moreno a percuté les filets à plus de 100 km/h. Sur le ralenti, on aperçoit clairement que le genou de l'athlète d'Andorre cède au pire moment.
Moreno venait d'atterrir après un très long saut. Elle a été incapable ensuite de redresser sa trajectoire, raison pour laquelle elle est sortie de piste à très haute vitesse.
La grave chute de Cande Moreno en vidéo:
La jeune femme au dossard numéro 26, qui était porte-drapeau d’Andorre à la cérémonie d’ouverture, a été héliportée.
Âgée de 25 ans, Cande Moreno vivait ses troisièmes Jeux olympiques en Italie du nord avec comme meilleur résultat une 12e place en combiné à Pékin en 2022. Elle rêvait évidemment d'un autre destin ce dimanche. «Le ciel est dégagé pour le jour de la course», avait-elle déclaré dimanche matin, avant ce qui était le rendez-vous le plus important de sa saison.
Pour rappel, la course a été remportée par Breezy Johnson devant l'Allemande Emma Aicher et l'Italienne Sofia Goggia. Les Suissesses ont quant à elles terminé très loin derrière: Corinne Suter a pris la 14e place, Janine Schmitt la 17e, Jasmine Flury la 18e et Malorie Blanc la 19e. Un tir groupé très loin du podium.
