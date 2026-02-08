Vidéo: twitter

Une descendeuse subit une horrible blessure aux JO

Après Lindsey Vonn, Cande Moreno a elle aussi dû être évacuée par hélicoptère après avoir chuté lourdement, dimanche à Cortina d'Ampezzo.

La descente dames des JO 2026 a fait beaucoup de dégâts. Lindsey Vonn a gravement chuté, mais ça n'a pas été la seule: une autre skieuse a subi un grave accident.

Quelques minutes après le crash de l'Américaine, Cande Moreno a percuté les filets à plus de 100 km/h. Sur le ralenti, on aperçoit clairement que le genou de l'athlète d'Andorre cède au pire moment.

Le genou gauche de Cande Moreno s'est rompu lors de la réception de la skieuse andorrane. Image: RTS

Moreno venait d'atterrir après un très long saut. Elle a été incapable ensuite de redresser sa trajectoire, raison pour laquelle elle est sortie de piste à très haute vitesse.

La jeune femme au dossard numéro 26, qui était porte-drapeau d’Andorre à la cérémonie d’ouverture, a été héliportée.

Âgée de 25 ans, Cande Moreno vivait ses troisièmes Jeux olympiques en Italie du nord avec comme meilleur résultat une 12e place en combiné à Pékin en 2022. Elle rêvait évidemment d'un autre destin ce dimanche. «Le ciel est dégagé pour le jour de la course», avait-elle déclaré dimanche matin, avant ce qui était le rendez-vous le plus important de sa saison.

Cande Moreno pourrait être absente du circuit durant de longs mois après sa grave chute aux JO. Image: Instagram

Pour rappel, la course a été remportée par Breezy Johnson devant l'Allemande Emma Aicher et l'Italienne Sofia Goggia. Les Suissesses ont quant à elles terminé très loin derrière: Corinne Suter a pris la 14e place, Janine Schmitt la 17e, Jasmine Flury la 18e et Malorie Blanc la 19e. Un tir groupé très loin du podium.

