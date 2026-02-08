Pourquoi le premier médaillé français n'a pas été disqualifié

Le fondeur Mathis Desloges a offert à la France sa première médaille aux JO 2026, dimanche en Italie, malgré une faute importante qui aurait pu lui valoir une disqualification. Voici pourquoi sa breloque ne lui a finalement pas été retirée.

Mathis Desloges est devenu ce dimanche vice-champion olympique du skiathlon. Derrière l’intouchable Johannes Klaebo, le Français a dominé au sprint le Norvégien Martin Løwstrøm Nyenget pour s’emparer de l’argent.

Cette médaille aurait toutefois pu lui échapper à cause de ce qu'il s’est passé à l’issue du premier tour de la portion skating, soit à la fin du quatrième tour de course.

Desloges a davantage tourné que ses concurrents, semblant s’engager sur la piste menant au changement de skis plutôt que sur celle située à l’extérieur, que le groupe de tête devait emprunter. Comprenant son erreur, l'Isérois a rectifié sa trajectoire par réflexe, passant entre deux plots de délimitation au lieu de faire demi-tour. Il a donc coupé le virage du stade de Val di Fiemme.

On aperçoit sur la droite le Français en train de couper le virage. image: capture d'écran/x

Le fondeur s’est ainsi exposé à une disqualification, qui n’est finalement jamais venue. Les commissaires se sont contentés de lui adresser un carton jaune, comme l’indiquait la mention accolée à son nom au passage sur la ligne d’arrivée. Il s'agit d’un simple avertissement.

Les délégués ont estimé que cette manœuvre, non intentionnelle et survenue à un moment relativement calme de la course, n’avait pas avantagé le Français, qui a même dû resserrer ses skis pour éviter la chute.

«Je n’ai pas vu. Je suis passé devant dans la ligne droite et j’ai coupé le virage trop court. Je n’ai pas du tout réfléchi. C’était une erreur de ma part. Ce n’était pas volontaire. Le carton jaune est mérité, mais ça ne m’a pas du tout avantagé», a déclaré Mathis Desloges au micro de France Télévisions pour expliquer les faits.

La décision des commissaires n’a toutefois pas satisfait les délégations norvégienne et russe, qui ont déposé une réclamation après la course afin d’obtenir la disqualification de Desloges et permettre à Nyenget d’améliorer le métal de sa médaille et à Korostelev de monter sur le podium. Celle-ci n'a finalement pas abouti et le fondeur isérois a conservé sa breloque en argent.

Quelques minutes plus tard, la France a décroché une deuxième médaille, en or cette fois, lors du relais mixte de biathlon, une discipline dans laquelle nos voisins nourrissent de grandes ambitions durant ces Jeux.

(roc)