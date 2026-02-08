Benjamin Karl s'est dévêtu après avoir remporté le médaille d'or à Livigno. Keystone

Ce champion olympique a totalement craqué

Le snowboardeur autrichien Benjamin Karl a fait le show lors de la célébration de son titre, dimanche à Livigno.

Benjamin Karl a tenu son rang de favori pour devancer le Coréen Sangkyum Kim et le Slovaque Tim Mastnak, dimanche lors du géant parallèle. Mais c'est surtout la célébration du snowboardeur autrichien qui a marqué les esprits.

Karl s'est en effet lâché à l'arrivé. Il a ôté son matériel puis enlevé plusieurs couches de vêtements pour terminer torse nu dans la neige. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux et beaucoup amusé les internautes.

Le nouveau champion olympique a montré les muscles en laissant échapper un cri de rage. Keystone

Il s'est ensuite allongé dans la neige. Keystone

Il faut dire que Benjamin Karl avait de quoi fêter puisqu'à 40 ans et 115 jours, il est devenu le plus vieux champion olympique individuel de l'histoire des Jeux d'hiver. Il a dépassé la légende du biathlon Ole Einar Bjørndalen. Le Norvégien avait remporté son dernier titre olympique individuel en sprint aux JO de Sotchi 2014, à 40 ans et 12 jours. Le doyen de tous les champions olympiques d'hiver, disciplines par équipes comprises, reste toutefois le curleur écossais Robin Welsh, sacré à 54 ans.

Rappelons que le snowboard alpin est une discipline menacée de disparaître du programme olympique. En observation à Milan Cortina, le CIO rendra sa décision en juin sur le programme définitif de la prochaine édition en France et deux épreuves sont sur la sellette: le combiné nordique et donc le slalom géant parallèle, introduit à Salt Lake City en 2002.

Riegler est aussi dans l'histoire La snowboardeuse autrichienne Claudia Riegler est devenue dimanche la participante la plus âgée de l'histoire des Jeux olympiques d'hiver. À 52 ans, elle a pris le départ du slalom géant parallèle, détrônant ainsi la patineuse de vitesse allemande Claudia Pechstein. Plus de 31 ans après ses débuts en Coupe du monde, Riegler a été éliminée en 8es de finale. «Je peux toujours rivaliser avec les plus jeunes», a-t-elle savouré, avant de se fixer un ultime objectif: «L'an prochain, les championnats du monde auront lieu en Autriche, à domicile. Ce serait une très belle conclusion pour moi.» Image: sda

