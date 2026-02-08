Ce champion olympique a totalement craqué
Benjamin Karl a tenu son rang de favori pour devancer le Coréen Sangkyum Kim et le Slovaque Tim Mastnak, dimanche lors du géant parallèle. Mais c'est surtout la célébration du snowboardeur autrichien qui a marqué les esprits.
Karl s'est en effet lâché à l'arrivé. Il a ôté son matériel puis enlevé plusieurs couches de vêtements pour terminer torse nu dans la neige. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux et beaucoup amusé les internautes.
Il faut dire que Benjamin Karl avait de quoi fêter puisqu'à 40 ans et 115 jours, il est devenu le plus vieux champion olympique individuel de l'histoire des Jeux d'hiver. Il a dépassé la légende du biathlon Ole Einar Bjørndalen. Le Norvégien avait remporté son dernier titre olympique individuel en sprint aux JO de Sotchi 2014, à 40 ans et 12 jours. Le doyen de tous les champions olympiques d'hiver, disciplines par équipes comprises, reste toutefois le curleur écossais Robin Welsh, sacré à 54 ans.
Rappelons que le snowboard alpin est une discipline menacée de disparaître du programme olympique. En observation à Milan Cortina, le CIO rendra sa décision en juin sur le programme définitif de la prochaine édition en France et deux épreuves sont sur la sellette: le combiné nordique et donc le slalom géant parallèle, introduit à Salt Lake City en 2002.
Riegler est aussi dans l'histoire
(jcz avec les agences)