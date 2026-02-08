larges éclaircies
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

JO 2026: Benjamin Karl (snowboard) a fait le show

Austria&#039;s Benjamin Karl takes off his shirt as he celebrates winning the gold medal after the men&#039;s snowboarding parallel giant slalom finals at the 2026 Winter Olympics, in Livigno, Italy, ...
Benjamin Karl s'est dévêtu après avoir remporté le médaille d'or à Livigno. Keystone

Ce champion olympique a totalement craqué

Le snowboardeur autrichien Benjamin Karl a fait le show lors de la célébration de son titre, dimanche à Livigno.
08.02.2026, 20:5708.02.2026, 21:46

Benjamin Karl a tenu son rang de favori pour devancer le Coréen Sangkyum Kim et le Slovaque Tim Mastnak, dimanche lors du géant parallèle. Mais c'est surtout la célébration du snowboardeur autrichien qui a marqué les esprits.

Karl s'est en effet lâché à l'arrivé. Il a ôté son matériel puis enlevé plusieurs couches de vêtements pour terminer torse nu dans la neige. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux et beaucoup amusé les internautes.

Austria&#039;s Benjamin Karl celebrates winning the gold medal in the men&#039;s snowboarding parallel giant slalom finals at the 2026 Winter Olympics, in Livigno, Italy, Sunday, Feb. 8, 2026. (AP Pho ...
Le nouveau champion olympique a montré les muscles en laissant échapper un cri de rage.Keystone
epa12717015 Gold medal winner Benjamin Karl of Austria lies in the snow after winning the final run during the men&#039;s snowboard parallel giant slalom competition at the 2026 Olympic Winter Games, ...
Il s'est ensuite allongé dans la neige.Keystone

Il faut dire que Benjamin Karl avait de quoi fêter puisqu'à 40 ans et 115 jours, il est devenu le plus vieux champion olympique individuel de l'histoire des Jeux d'hiver. Il a dépassé la légende du biathlon Ole Einar Bjørndalen. Le Norvégien avait remporté son dernier titre olympique individuel en sprint aux JO de Sotchi 2014, à 40 ans et 12 jours. Le doyen de tous les champions olympiques d'hiver, disciplines par équipes comprises, reste toutefois le curleur écossais Robin Welsh, sacré à 54 ans.

Rappelons que le snowboard alpin est une discipline menacée de disparaître du programme olympique. En observation à Milan Cortina, le CIO rendra sa décision en juin sur le programme définitif de la prochaine édition en France et deux épreuves sont sur la sellette: le combiné nordique et donc le slalom géant parallèle, introduit à Salt Lake City en 2002.

Riegler est aussi dans l'histoire

La snowboardeuse autrichienne Claudia Riegler est devenue dimanche la participante la plus âgée de l'histoire des Jeux olympiques d'hiver. À 52 ans, elle a pris le départ du slalom géant parallèle, détrônant ainsi la patineuse de vitesse allemande Claudia Pechstein. Plus de 31 ans après ses débuts en Coupe du monde, Riegler a été éliminée en 8es de finale. «Je peux toujours rivaliser avec les plus jeunes», a-t-elle savouré, avant de se fixer un ultime objectif: «L'an prochain, les championnats du monde auront lieu en Autriche, à domicile. Ce serait une très belle conclusion pour moi.»
infobox image
Image: sda

(jcz avec les agences)

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Ce champion olympique a totalement craqué
Ce champion olympique a totalement craqué
Pourquoi le premier médaillé français n'a pas été disqualifié
Pourquoi le premier médaillé français n'a pas été disqualifié
Une descendeuse subit une horrible blessure aux JO
Une descendeuse subit une horrible blessure aux JO
La Suisse évite toute polémique en combiné par équipe
La Suisse évite toute polémique en combiné par équipe
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
- La grave chute de Cande Moreno
Video: twitter
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le premier champion olympique des JO 2026 est suisse
Vainqueur de la descente devant les Italiens Franzoni et Paris, Franjo von Allmen est devenu samedi le tout premier champion olympique des Jeux de Milan-Cortina. Quatrième, Marco Odermatt débute quant à lui les JO par une immense déception.
Franjo von Allmen n'a pas failli le jour J. Le Bernois est devenu champion olympique de descente samedi à Bormio, un an après son titre mondial dans la discipline. Marco Odermatt (4e) et Alexis Monney (5e) ont en revanche manqué le coche.
L’article