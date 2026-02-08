larges éclaircies
Sport
Ski Alpin

JO 2026: la Suisse évite toute polémique en combiné

Second placed Loic Meillard of Switzerland, and winner Marco Odermatt of Switzerland pose after the second run of the men&#039;s Giant Slalom race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in Adelboden, ...
Meillard et Odermatt feront la paire ce lundi.Image: KEYSTONE

La Suisse évite toute polémique en combiné par équipe

Les entraîneurs de Swiss-Ski ont composé les duos du combiné par équipe de façon totalement objective. Voici comment ils s'y sont pris.
08.02.2026, 19:0308.02.2026, 19:06

La deuxième épreuve de ski alpin masculin des JO 2026 sera une première olympique avec le combiné par équipe (en direct sur RTS 2 dès lundi à 10h30). Lancé l'an dernier aux Mondiaux, il avait souri à la Suisse avec un fantastique triplé.

Evoquer le combiné par équipe pour le ski suisse, c'est revenir un an plus tôt à Saalbach avec ce podium entièrement helvétique et ces six athlètes aux anges. Imaginée pour remplacer le combiné traditionnel, cette épreuve avait su trouver immédiatement son public, de même que l'approbation des athlètes. Il ne s'agit plus de concourir seul, mais de faire partie d'une équipe, certes réduite à sa plus simple expression. Petit rappel, les paires se composent d'un descendeur et d'un slalomeur.

Une descendeuse subit une horrible blessure aux JO

Forte de trois descendeurs dans le top 5 samedi, la Suisse se présente avec de réelles chances de médaille(s). Et afin d'éviter toute polémique, les entraîneurs ont composé des duos selon la liste WCSL (pour World Seeded Classification List, soit le classement mondial basé sur les points FIS). En clair, cela signifie que le numéro un de la descente, Marco Odermatt en l'occurrence, court avec le numéro un du slalom, à savoir Loïc Meillard. Une première pour le détenteur du gros globe qui avait renoncé à participer au combiné des Mondiaux de Saalbach.

Le leader du classement de la Coupe du monde, 4e de la descente olympique samedi, devrait donc participer à quatre épreuves avec encore le Super-G (mercredi) et le géant (samedi).

Lors de la rencontre avec les médias avant les épreuves, Marco Odermatt avait été questionné sur celui qui pourrait compléter le binôme avec lui. Et tout laissait à penser que ce serait Loïc Meillard.

«Oui, je pense que c'est clair. La situation devrait être la suivante si rien de particulier ne change, on fera 1-1, 2-2, etc... en se basant sur la liste de départ de la Coupe du monde. Je ferais avec Loïc, s'il le souhaite. Ce serait une équipe sympa»
Marco Odermatt.

Les deux rivaux en géant vont donc s'associer pour la première fois. A Saalbach, le champion du monde de slalom avait fait équipe avec celui de la descente, Franjo von Allmen, et les deux étaient allés chercher l'or. Cette fois, le nouveau champion olympique de descente fera la paire avec Tanguy Nef, médaillé d'argent à Saalbach avec Alexis Monney. Le Fribourgeois fera pour sa part équipe avec Daniel Yule pour un duo 100% romand. La quatrième paire sera composée de Stefan Rogentin et Matthias Iten.

Les principaux contradicteurs des Suisses devraient venir de trois pays: l'Italie, la France et l'Autriche. Les Transalpins présentent une paire Franzoni-Vinatzer. Mais le slalomeur est meilleur cette année en géant. Dominik Paris sera lui avec Tommaso Sala. Les deux autres paires sont Casse/Saccardi et Schieder/Kastlunger.

Les stars du ski de fond se sont mises à l’écart aux JO

Les Français ont associé Nils Allègre à Clément Noël, Maxence Muzaton à Paco Rassat et Nils Alphand à Steven Amiez. Quant aux Autrichiens, ils compteront sur les paires Kriechmayr/Feller, Babinsky/Gstrein, Hemetsberger/Schwarz et Haaser/Matt.

Reste encore la première paire norvégienne composée d'Adrian Smiseth Sejersted et d'Atle Lie McGrath, mais le spécialiste scandinave de la vitesse n'a pas fini les deux dernières descentes auxquelles il a pris part. (jcz/ats)

Thèmes
Voici de quoi souffre Lindsey Vonn après sa terrible chute
