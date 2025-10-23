averses éparses
Voici à quoi ressembleront les Suisses aux Jeux olympiques

Jacke Swiss Olympic
Les athlètes porteront ces vestes lors des Jeux olympiques de 2026. Image: ochsner-sport

Les Jeux olympiques d'hiver auront lieu en février à Milan et à Cortina. Swiss Olympic vient de présenter la nouvelle collection, en collaboration avec Ochsner Sport, qui équipera les athlètes de notre pays.
23.10.2025, 20:5523.10.2025, 22:28

Moins de quatre mois avant le début des Jeux olympiques d'hiver, Swiss Olympic a présenté sa nouvelle collection de vêtements. «La collection a pour thème «Traces» – un symbole du dévouement, de la passion et des chemins uniques que chaque athlète laisse derrière lui sur la neige ou la glace», annonce la fédération suisse dans un communiqué officiel.

On peut voir les traces, par exemple, sur les vestes d'hiver, sur lesquelles on aperçoit des lignes blanches sinueuses. Swiss Olympic explique:

«Chaque trace représente d'innombrables heures d'entraînement et d'échecs. En même temps, elles sont la preuve d'une foi inébranlable en son propre rêve. Pour ce moment unique aux Jeux olympiques où tout compte, où les traces de chaque athlète brillent pour l'éternité.»
Hosen Swiss Olympic
Voici à quoi ressemblent les pantalons et les chaussures de la collection.Image: Ochsnersport.ch

Ralph Stöckli, chef de mission Swiss Olympic, se réjouit beaucoup des nouveaux vêtements, qui ont été créés en collaboration avec Ochsner Sport et la marque exclusive Albrigt (créée par l'ancien skieur alpin Daniel Albrecht) du magasin de sport. «La Swiss Olympic Team Collection est l'expression de l'esprit d'équipe et de l'identité suisse. Elle permettra non seulement à notre délégation de faire forte impression lors de la cérémonie d'ouverture, mais aussi de créer un lien entre ses membres au quotidien pendant les Jeux olympiques», explique Stöckli.

Midflayer Olympia 2026
Qu'il s'agisse d'une couche intermédiaire ou...Image: ochsnersport.ch
Tshirt
...un simple t-shirt. La nouvelle collection offre un large choix.Image: ocshnersport.ch

Ochsner Sport a planifié cette nouvelle collection pendant des années en étroite collaboration avec Swiss Olympic. Marco Greco, responsable marketing, commente ainsi le produit final: «Avec cette collection, nous voulons offrir aux athlètes suisses un équipement qui réponde à leurs exigences élevées: fonctionnel, de grande qualité et doté d'une forte symbolique.»

Vidéo: YouTube/OCHSNER SPORT

La collection pour les Jeux olympiques de 2026 comprend au total 36 articles différents. Outre des vestes d'hiver imperméables et des couches intermédiaires fonctionnelles, elle comprend également des bonnets, des gants et des chaussures. Les nouveaux vêtements sont désormais disponibles dans certains magasins Ochsner Sport et en ligne. Concernant la fourchette de prix: la veste d'hiver coûte 699 francs suisses, un t-shirt est disponible à partir de 29,90 francs. (riz/svp)

Grâce à son double succès ce week-end à Austin, Max Verstappen a réduit son retard au classement du championnat du monde. Il n'a peut-être pas dit son dernier mot.
À la fin du mois d’août, après le Grand Prix des Pays-Bas, Max Verstappen comptait encore 104 points de retard au classement du championnat du monde. À ce moment-là, il avait déjà fait une croix sur ses espoirs de décrocher un cinquième titre consécutif.
L’article