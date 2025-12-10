brouillard
DE | FR
burger
Sport
Football

Les remplaçants au vestiaire durant le Mondial 2026 de foot?

Thomas Tuchel et Murat Yakin (médaillon) opteront peut-être pour la même stratégie au Mondial 2026.
Thomas Tuchel et Murat Yakin (médaillon) opteront peut-être pour la même stratégie au Mondial 2026. Image: Keystone/watson

Et si la Nati copiait l’astuce anglaise au Mondial 2026?

Le sélectionneur de l’Angleterre envisage une nouvelle stratégie pour l’été prochain. Une idée audacieuse dont la Suisse pourrait bien s’inspirer.
10.12.2025, 05:3710.12.2025, 05:37
Julien Caloz
Julien Caloz

Au Mondial 2026 l'été prochain, l'équipe de Suisse jouera ses trois rencontres du tour préliminaire sur la côte ouest des Etats-Unis et du Canada, à San Francisco, Los Angeles et Vancouver. Les matchs débuteront tous à 12h, heure locale (soit 21h en Suisse), donc à une période de la journée où la chaleur pourrait être maximale, surtout à «LA».

Alors qu'il fait plutôt bon à San Francisco en juin, surtout à cause du brouillard côtier («June Gloom»), et que le climat est généralement doux à Vancouver à cette période de l'année, il pourrait faire bien plus chaud en Californie, le 18 juin pour le match contre le barragiste européen (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-Herzégovine).

Tout le monde a encore en tête la vague de chaleur qui s'était abattue sur les Etats-Unis lors de la Coupe du monde des clubs l'été dernier. La rencontre entre le PSG et l’Atlético (4-0), disputée le 15 juin à Pasadena (Californie), s'était jouée sous 40 degrés. Le défenseur espagnol Marcos Llorente avait parlé de «chaleur effrayante».

LOS ANGELES, CA - JUNE 15: Lee Kang-In #19 and Warren Zaire-Emery #33 of Paris Saint-Germain walk off pitch after a game between Atlético de Madrid and Paris Saint-Germain at Rose Bowl Stadium on June ...
Parisiens et Espagnols avaient souffert de la chaleur.Image: ISI Photos

Selon des experts, 10 des 16 sites de la Coupe du monde 2026 seraient d'ailleurs exposés à un «risque très élevé de subir des conditions de chaleur extrême». Comment se prémunir des températures qui risquent d'user les organismes? Le sélectionneur de l'Angleterre a émis une idée que d'autres nations pourraient elles aussi adopter.

Avant le tirage au sort vendredi dernier, Thomas Tuchel a confié qu'il envisageait de laisser ses remplaçants aux vestiaires pour éviter de les exposer aux grosses températures redoutées durant le tournoi.

«Si cela peut nous aider à être plus performants en fin de match lorsqu'ils entreront en jeu, nous devons envisager cette possibilité. Personne n'aime ça, car je veux que les joueurs soient sur le terrain pour ressentir l'énergie de l'équipe et nous la transmettre depuis le banc. Mais j'ai vu des joueurs le faire lors de la Coupe du monde des clubs. J'espère que nous pourrons l'éviter. C'est toujours mieux quand ils peuvent être avec nous à l'extérieur.»
Thomas Tuchel, cité par la BBC.
La Nati doit-elle laisser ses remplaçants au frais?
Au total, 27 personnes ont participé à ce sondage.

L'été dernier lors du Mondial des clubs, le Borussia Dortmund avait pris la décision, rare dans le foot, de laisser ses remplaçants dans les vestiaires pendant la première période de son match contre Mamelodi Sundowns, plutôt que de les installer sur le banc sous un soleil de plomb. «Je pense que ce tournoi sera remporté non pas par la meilleure équipe, mais par celle qui s’adaptera le mieux à ces conditions», avait prédit le coach des Allemands Niko Kovac.

C'est finalement une équipe anglaise (Chelsea) qui avait triomphé dans un tournoi qui a permis aux joueurs et aux sélectionneurs de mieux mesurer les risques auxquels ils risquent d'être exposés l'été prochain.

Des pauses de trois minutes durant chaque mi-temps

La Fifa a annoncé que tous les matches de la Coupe du monde 2026 seront interrompus à la moitié de chaque mi-temps pendant trois minutes, pour permettre aux joueurs de bénéficier d’une pause boisson. «Une manière de laisser plus de place à la publicité?», s'est interrogé le quotidien Ouest France, rappelant que c’est la première fois qu’une telle décision est prise pour un tournoi.
Plus d'articles sur le sport
Cette imprudence de Norris après la course aurait pu lui coûter son sacre
Cette imprudence de Norris après la course aurait pu lui coûter son sacre
de Yoann Graber
Ce match du Mondial 2026 est aussi cocasse que problématique
Ce match du Mondial 2026 est aussi cocasse que problématique
de Ralf Meile
Ce gardien de la Nati met un drôle de produit sur ses gants
Ce gardien de la Nati met un drôle de produit sur ses gants
de Yoann Graber
Le rugby change la taille du ballon et ça fait débat
Le rugby change la taille du ballon et ça fait débat
de Julien Caloz
Lando Norris a peut-être ouvert une nouvelle ère en F1
Lando Norris a peut-être ouvert une nouvelle ère en F1
de dominik moser
Polémique Infantino-Trump: la FIFA sort du silence
Polémique Infantino-Trump: la FIFA sort du silence
de David Digili
Ce célèbre consultant TV romand dézingue Shaqiri
Ce célèbre consultant TV romand dézingue Shaqiri
de Yoann Graber
Ce Suisse a une idée pour révolutionner l'arbitrage en foot
Ce Suisse a une idée pour révolutionner l'arbitrage en foot
de Klaus Zaugg
La Suisse a un excellent souvenir d'un stade du Mondial où elle jouera
La Suisse a un excellent souvenir d'un stade du Mondial où elle jouera
de Ralf Meile
Mohamed Salah pousse un grand coup de gueule
Mohamed Salah pousse un grand coup de gueule
de David Digili
Le jour où McLaren a laissé filer le titre au dernier Grand Prix
1
Le jour où McLaren a laissé filer le titre au dernier Grand Prix
de Romuald Cachod
Trois absurdités se cachent derrière le «prix de la paix Fifa» de Trump
7
Trois absurdités se cachent derrière le «prix de la paix Fifa» de Trump
de Jan Schultz
Le hockey suisse n'a pas besoin des ultras
3
Le hockey suisse n'a pas besoin des ultras
de Klaus Zaugg
Tout sauf la première place serait un échec pour la Nati
Tout sauf la première place serait un échec pour la Nati
de Ralf Meile
«Le relais de la flamme olympique est né à Berlin»
«Le relais de la flamme olympique est né à Berlin»
de Julien Caloz
La Nati a eu de la chance au tirage au sort du Mondial 2026
La Nati a eu de la chance au tirage au sort du Mondial 2026
Ce tournoi est la «Swiss League» du hockey européen
Ce tournoi est la «Swiss League» du hockey européen
de Klaus Zaugg
Les gauchers devraient éviter de jouer au tennis à des heures précises
Les gauchers devraient éviter de jouer au tennis à des heures précises
de Yoann Graber
Daniel Albrecht: «Je ne me souvenais pas de mon nom»
Daniel Albrecht: «Je ne me souvenais pas de mon nom»
de Dominik Widmer, Jasmin Steiger
Constantin a une drôle d'idée pour le nouveau stade du FC Sion
Constantin a une drôle d'idée pour le nouveau stade du FC Sion
de Stefan Wyss
Tous les scénarios pour le titre de champion du monde de F1
1
Tous les scénarios pour le titre de champion du monde de F1
de Romuald Cachod
Cet Yverdonnois a eu un geste roublard pour battre Lausanne
Cet Yverdonnois a eu un geste roublard pour battre Lausanne
de Yoann Graber
Pourquoi les stars du tennis vont presque toutes en vacances aux Maldives
Pourquoi les stars du tennis vont presque toutes en vacances aux Maldives
de Yoann Graber
Le nouveau coach de la Nati est l’anti-Patrick Fischer
Le nouveau coach de la Nati est l’anti-Patrick Fischer
de Klaus Zaugg
La FIFA veut transformer la VAR pour la Coupe du monde
La FIFA veut transformer la VAR pour la Coupe du monde
de Romuald Cachod
Le tirage du Mondial pourrait bien se transformer en «show Trump»
Le tirage du Mondial pourrait bien se transformer en «show Trump»
de Ralf Meile
Le nouveau maillot de la Nati porte une technologie cachée
Le nouveau maillot de la Nati porte une technologie cachée
La patinoire des JO de Milan-Cortina inquiète
La patinoire des JO de Milan-Cortina inquiète
de Romuald Cachod
Le coach du CP Berne est victime d'une malédiction
Le coach du CP Berne est victime d'une malédiction
de Klaus Zaugg
La Nati est mal barrée
La Nati est mal barrée
Djokovic a un nouvel outil pour reconstruire son corps
Djokovic a un nouvel outil pour reconstruire son corps
de Yoann Graber
Ce Suisse de NHL est expulsé pour une raison à peine croyable
Ce Suisse de NHL est expulsé pour une raison à peine croyable
de Yoann Graber
Cette badiste a une méthode insolite pour battre ses rivales
Cette badiste a une méthode insolite pour battre ses rivales
de Yoann Graber
Le nouveau rival de Marco Odermatt a rompu la malédiction
Le nouveau rival de Marco Odermatt a rompu la malédiction
de Romuald Cachod
Le Tour du monde à l’envers devient un duel franco-suisse
Le Tour du monde à l’envers devient un duel franco-suisse
Thèmes
Les nouvelles images de l'île de Jeffrey Epstein
1 / 14
Les nouvelles images de l'île de Jeffrey Epstein

De nouvelles photos de l'île d'Epstein publiées
source: house oversight democrats
partager sur Facebookpartager sur X
Mickaelplaidecoupable réalise un faux kidnapping
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce célèbre consultant TV romand dézingue Shaqiri
Carlos Varela n'en peut plus du comportement de Xherdan Shaqiri, et il l'a fait savoir dimanche sur le plateau de blue Sport.
Si vous suivez les matchs du FC Bâle, vous avez forcément remarqué que Xherdan Shaqiri se plaint beaucoup sur le terrain. Et souvent avec véhémence. Il s'agit surtout de protestations envers l'arbitre ou ses coéquipiers.
L’article