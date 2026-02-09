Mathilde Gremaud conserve son titre en slopestyle!

assez ensoleillé
JO 2026: Mathilde Gremaud gagne l'or en slopestyle

epa12719762 Mathilde Gremaud of Switzerland celebrates winning during the Women&#039;s Freeski Slopestyle of the Freestyle Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Livig ...
Mathilde Gremaud a gagné l'or en ski slopestyle ce lundi, aux JO.image: Keystone

La skieuse freestyle fribourgeoise a remporté la médaille d'or en slopestyle, ce lundi aux JO de Milan-Cortina. Son deuxième sacre consécutif.
09.02.2026, 14:1409.02.2026, 14:15

Mathilde Gremaud a conservé l'or olympique du ski slopestyle. Grâce à un deuxième run de très bonne facture, la Gruérienne a battu sa rivale, la Chinoise Eileen Gu, lundi à Livigno.

La Fribourgeoise a donc ajouté une quatrième médaille à son incroyable collection olympique. Vice-championne olympique de slopestyle en 2018, elle a aussi cueilli l'argent du Big Air en 2022 à Pékin. Comme d'habitude, la citoyenne de La Roche n'a pas cédé sous la pression.

Switzerland&#039;s Mathilde Gremaud competes during women&#039;s freestyle skiing slopestyle qualifications at the 2026 Winter Olympics, in Livigno, Italy, Saturday, Feb. 7, 2026. (AP Photo/Abbie Parr ...
Mathilde Gremaud est extrêmement solide dans les grands rendez-vous. image: Keystone

Elle avait un plan, et a pu s'y tenir. Un jour après ses 26 ans, la Gruérienne a sorti un premier run solide noté 83,60. Grâce à cette «assurance», elle a pu «envoyer» du lourd lors de son second passage. Ses 86,96 points lui ont permis de passer devant sa grande rivale Eileen Gu qui avait réussi 86,58 points dès son entrée dans le snowpark.

Sous les yeux de ses parents, Mathilde Gremaud a pu fêter son titre peu après qu'Eileen Gu s'était élancée pour son troisième et dernier run. Sur le premier module, la Chinoise a chuté, offrant l'or à Mathilde Gremaud.

Certains parleront de karma puisqu'il y avait eu cette petite embrouille d'avant JO avec le coach indépendant Misra Noto qui était revenu auprès de la Fribourgeoise avant de retourner sa veste pour aider Eileen Gu quelques jours avant le début des compétitions. Mathilde Gremaud avait annoncé n'avoir aucun sentiment de revanche, mais elle l'a tout de même prise sur la neige.

On en parle ici👇

Une championne olympique romande victime d'un coup bas aux JO

Le bronze est allé à la Canadienne Megan Oldham (76,46 points) qui a devancé d'une poussière de points la Britannique Kirsty Muir (76,05). Deuxième Suissesse en lice, Giulia Tanno a décroché un très joli diplôme. La Grisonne a fini 6e avec 65,85 points réussis à son premier passage. (ats/yog)

