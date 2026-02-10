La cloche est l'instrument préféré des supporters suisses (ici utilisée pour encourager la Nati de football contre la Suède en octobre dernier). Image: KEYSTONE

Les fans suisses sont furax

L'interdiction de l'objet fétiche des supporters helvètes aux Jeux olympiques crée la polémique.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, un envoyé spécial de France Télévision explique calmement: «C'est LE scandale des Jeux olympiques pour l'instant.» Quoi donc? Il poursuit:

«L'interdiction des cloches de vaches dans les tribunes»

En effet, il semblerait que les organisateurs des JO ont empêché les supporters suisses de se déplacer avec leur objet fétiche pour encourager Marco Odermatt et ses coéquipiers le long de la piste olympique de Bormio.

Aux JO 2014, les cloches étaient autorisées au curling: Image: AP

Evidemment, les fans sont en colère. Les cloches sont «une vraie partie de notre patrimoine, rappelle un Suisse présent en Italie. Sans elles, c'est un peu comme une vache sans ses pis. Ça ne marche pas comme ça.»

Un autre fan romand, interrogé par l'envoyé spécial de France TV, apparaît tout aussi remonté:

«Ma cloche, on me l'a laissée à l'entrée. Je ne suis pas content, franchement! Le comble, c'est qu'ils m'ont vendu une petite cloche en bas.»

Le reportage de France TV a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. «Je préfère le bruit des cloches que des drones», écrit un internaute, alors qu'un autre se demande pour quelle raison elles ont été interdites. «Il y a quelque chose qui cloche...», assène un troisième, taquin.

Ce n'est pas la première fois que l'instrument préféré des supporters suisses crée des remous en Italie. Il y a 20 ans déjà, lors des JO de Turin, les soutiens de Stéphane Lambiel avaient failli se faire confisquer leurs cloches. «Le Comité olympique ne voulait pas les laisser entrer dans la patinoire. C'était contraire au règlement, a récemment raconté le patineur médaillé d'argent, cité par Tamedia. Heureusement, la personne responsable de l’événement nous connaissait bien et on a eu droit à une dérogation. Il y a eu une petite entorse au protocole.»

Cela n'a visiblement pas été le cas cette année pour les fans de ski.