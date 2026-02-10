Vidéo: extern / rest

On a causé avec l’athlète suisse qui fait le buzz aux JO

S’il n’a pas atteint la finale du Big Air ce week-end, le jeune snowboardeur suisse Jonas Hasler est pourtant déjà la star des JO de Milan-Cortina, mais... à la cantine. La raison? Un dessert bien particulier. On a réussi à l’attraper au bout du fil avant les qualifs de halfpipe et de slopestyle, sa grande spécialité.

«Sorry Jonas, vous avez beau être un très grand espoir suisse du snowboard freestyle, on va surtout parler de bouffe durant cette interview». Si on dérange Jonas Hasler alors qu’il vit actuellement les premiers JO de sa courte vie, c’est parce qu’il fait sensation à la cafèt’ et sur les réseaux sociaux.

«Ici, on ne parle que de ça, c’est marrant!» Jonas Hasler

On vous explique tout ça

Après l’inoubliable muffin des JO de Paris, qui avait défrayé la chronique en 2024, deux nouvelles gourmandises servies au village olympique opèrent en ce moment une fantastique percée dans le cœur (et la panse) des athlètes présents à Milan et Cortina.

Les deux desserts stars des JO d’hiver. image: dr

Deux stars caloriques en puissance, à base de cacao, qui suscitent de véritables ruées vers les cantines depuis quelques jours: le tiramisu et le mi-cuit («lava cake» en anglais, «tortino cuore fondente» en italien). Si le vainqueur n’a toujours pas encore été formellement élu, un jeune athlète suisse tire son épingle du jeu dans ce doux duel.

Vous l’aurez compris: Jonas Hasler.

Sans surprise, les réseaux sociaux ont toujours été à l’origine de l’explosion des desserts olympiques. Entre deux efforts, les sportifs adorent partager leur quotidien sur leurs comptes respectifs. Et, sans surprise (bis), la bouffe y est omniprésente. Il y a deux ans, c’est Henrik Christiansen qui avait catapulté le muffin parisien au panthéon des sucreries durant les JO d’été, grâce à une vidéo TikTok mémorable.

Résultat? Le nageur norvégien avait tout naturellement été surnommé «Muffin Man» par les internautes. Un engouement sur lequel il capitalise toujours, un an après.

En 2026, la machine à buzz (et à sucre) s’est à nouveau emballée et un nouvel ambassadeur pointe désormais le bout de son nez. Toujours grâce aux réseaux sociaux, c’est le snowboardeur thurgovien Jonas Hasler qui fait cette fois sensation en Italie, depuis sa vidéo tournée devant le self-service de la cantine. Le voilà devenu «Tiramisu Man».

«Je crois que j’ai trouvé le muffin au chocolat des Jeux d’hiver. Ce sera le tiramisu! Il est toujours en rupture de stock, mais j’en ai trouvé un, alors goûtons-le ensemble» Jonas Hasler, dans une vidéo TikTok.

Verdict? «Oh my god. Je vais en reprendre»

Le jeune espoir, qui avoue dans une autre vidéo en avoir «mangé trois parts» tellement il avait «faim», a aimanté plus de 3 millions de vues et des centaines de commentaires en quelques heures, grâce à sa critique culinaire expresse. Parmi les commentateurs, un type qui s’y connaît en desserts olympiques: Muffin Man himself. Un passage de témoin et un héritage qui n’est évidemment pas passé inaperçu.

«Salut Jonas. C’est Muffin Man en personne. Je voulais juste te passer le flambeau. Tu es désormais officiellement Tiramisu Man. Rends-moi fier» Henrik Christiansen, nageur norvégien

A noter que «Muffin Man» a eu le loisir de goûter au tiramisu 2026 en avant-première, puisqu’il faisait partie du jury lorsqu’il fallait sélectionner les desserts, il y a un an.

Une étonnante et alléchante consécration pour le snowboardeur suisse de 19 ans, qui n’avait pas réussi à se qualifier pour la finale de Big Air jeudi dernier. Un «échauffement», tient-il à rassurer, puisqu’il se concentre désormais sur le halfpipe et surtout le slopestyle, sa grande spécialité, dès le 11 février.

Ce qui lui laisse une bonne soirée de libre pour s’envoyer encore quelques cuillères de ce qu’il considère dans sa vidéo comme le «meilleur tiramisu du monde». Du monde, rien que ça? «Oh, c’est sans doute parce que je n’en ai jamais beaucoup mangé auparavant, mais en tout cas, je vous jure qu’il est incroyable».

Les athlètes doivent-ils vraiment se battre pour en avoir droit au village olympique? «Ils n’en font pas tout le temps, alors il faut être là au bon moment! Pour l’instant, il n’y en a pas, mais j’ai cru comprendre que le tiramisu serait de retour dans quelques jours» Jonas Hasler, entre un entraînement et un pic glycémique.

Quand on lui demande s’il y a quelque chose qu’il n’apprécie pas du tout à la cantine du village olympique, il peine à répondre. «Pour l’instant, rien n’était sincèrement pas bon», nous dit-il, même s’il avouera un peu plus tard que «les muffins en général» ne sont pas sa tasse de thé. Ceux des JO de Milan-Cortina sont d’ailleurs pointés du doigt par plusieurs athlètes, qui les jugent fades et trop petits.

Quelle histoire.

Et la pasta, alors?

Si les desserts font décidément la loi dans les villages olympiques, Jonas Hasler tient tout de même à louer la grande spécialité du pays hôte: les pâtes. Le snowboardeur en a d’ailleurs avalé une assiette juste avant l’interview et le «chef présent sur place cuisine toujours des pâtes fraiches qui sont vraiment à tomber», balance l’espoir suisse, qui donne une note globale de «7 ou 8 pour la nourriture» au village olympique depuis son arrivée en Italie.

Allez, parlons presque de sport: que mange notre interlocuteur avant une compétition, pour être au meilleur de sa forme? «Du tiramisu! (Il éclate de rire). Je mange tout ce qui peut m’offrir un maximum d’énergie une fois sur la neige, rien de bien surprenant. Et les pâtes, c’est l’idéal pour moi.»

Son cheat meal préféré? «Je ne m’interdis pas beaucoup de choses, mais je dirais les pancakes au Nutella, j’adore ça» Jonas Hasler

Si le sportif thurgovien, qui vit désormais à Laax, a bien conscience que sa gourmandise a suscité un énorme engouement aux JO et au-delà, il nous assure que «ça n’a pas changé» grand-chose pour lui «jusqu’ici» et que les «compétitions à venir demeurent le plus important».



En revanche, la popularité sur les réseaux sociaux est un aspect important de son métier: «Pas forcément avec du tiramisu, mais c’est vrai que c’est capital aujourd’hui pour nous d’être actif sur les réseaux et de savoir les maîtriser. Je pense que vivre un buzz comme celui-ci en ce moment est un bel apprentissage».

Dix-sept mois après les JO de Paris, le nageur norvégien Henrik Christiansen est toujours considéré comme le «Muffin Man» des bassins. Jonas Hasler craint-il de rester «Tiramisu Man» pour le reste de sa carrière? «J’en ai beaucoup causé avec mes potes, justement. On considère que c’est plutôt une bonne chose, que c’est fun et léger. Mais j’imagine que ça va s’estomper avec le temps, non?».

C’est tout le mal qu’on lui souhaite. (Ou pas.)