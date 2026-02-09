Trump dézingue un athlète américain aux JO
Donald Trump a taclé dimanche le skieur freestyle américain Hunter Hess, le qualifiant de «raté».
Hunter Hess participe actuellement aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, mais il a exprimé des réserves sur le fait de représenter son pays, où s'accroissent les tensions politiques et sociétales.
Le président américain a vociféré sur son réseau Truth Social:
Donald Trump a ajouté:
Lors d'une conférence de presse mercredi en marge des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina, l'athlète américain avait exprimé ses «émotions mitigées» à l'idée de représenter les Etats-Unis.
«C'est un peu difficile. Il y a évidemment beaucoup de choses qui se passent dont je ne suis pas un grand fan, et je pense que beaucoup de gens ne le sont pas», a déclaré Hunter Hess, sans évoquer directement la crise déclenchée par l'offensive anti-immigration lancée par l'administration de Donald Trump ni les tensions sur la scène internationale.
«Ce n'est pas parce que je porte un drapeau que je représente tout ce qui se passe aux Etats-Unis», a-t-il encore déclaré devant la presse. (afp/yog)