Sport
Jeux olympiques

JO 2026: Trump traite Hunter Hess de «raté»

Donald Trump en avait gros contre Hunter Hess (en médaillon).
Donald Trump en avait gros contre Hunter Hess (en médaillon). image: watson

Trump dézingue un athlète américain aux JO

Le président des Etats-Unis a insulté un skieur freestyle qui représente les Etats-Unis aux Jeux olympiques de Milan-Cortina.
09.02.2026, 13:1309.02.2026, 13:13

Donald Trump a taclé dimanche le skieur freestyle américain Hunter Hess, le qualifiant de «raté».

Hunter Hess participe actuellement aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, mais il a exprimé des réserves sur le fait de représenter son pays, où s'accroissent les tensions politiques et sociétales.

Les propos de Hunter Hess (27 ans) n'ont pas plu à Donald Trump.
Les propos de Hunter Hess (27 ans) n'ont pas plu à Donald Trump. image: instagram

Le président américain a vociféré sur son réseau Truth Social:

«Le skieur olympique américain, Hunter Hess, un vrai raté ("loser", en version originale), dit qu'il ne représente pas son pays durant les Jeux olympiques en cours. Si c'est le cas, il n'aurait pas dû tenter d'intégrer l'équipe et c'est bien dommage qu'il en fasse partie.»

Donald Trump a ajouté:

«Très difficile de soutenir quelqu'un comme ça»

Lors d'une conférence de presse mercredi en marge des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina, l'athlète américain avait exprimé ses «émotions mitigées» à l'idée de représenter les Etats-Unis.

President Donald Trump speaks about TrumpRx in the South Court Auditorium in the Old Eisenhower Executive Office Building on the White House campus, Thursday, Feb. 5, 2026, in Washington. (AP Photo/Al ...
Donald Trump n'a pas mâché ses mots au sujet de Hunter Hess.image: Keystone

«C'est un peu difficile. Il y a évidemment beaucoup de choses qui se passent dont je ne suis pas un grand fan, et je pense que beaucoup de gens ne le sont pas», a déclaré Hunter Hess, sans évoquer directement la crise déclenchée par l'offensive anti-immigration lancée par l'administration de Donald Trump ni les tensions sur la scène internationale.

«Ce n'est pas parce que je porte un drapeau que je représente tout ce qui se passe aux Etats-Unis», a-t-il encore déclaré devant la presse. (afp/yog)

