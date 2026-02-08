brouillard-1°
JO 2026: Come-back inattendu de la skieuse Petra Vlhova

Petra Vlhova va participer aux Jeux olympiques de Milan-Cortina.image: Getty

Come-back inattendu d'une grande dame du ski aux JO

Après plus de deux ans sans compétition, la Slovaque Petra Vlhova, championne olympique en titre du slalom, va participer aux Jeux olympiques de Milan-Cortina, a-t-elle annoncé samedi.
08.02.2026, 09:0708.02.2026, 09:21
Romuald Cachod

La nouvelle peut paraître surprenante: Petra Vlhova participera au combiné par équipes des Jeux olympiques 2026, mardi à Cortina, ainsi qu’au slalom, mercredi 18 février, une discipline dans laquelle elle remettra son titre olympique en jeu.

La Slovaque l'a annoncée samedi, faisant preuve d’un grand enthousiasme: «J’ai hâte de me retrouver à nouveau dans le portillon de départ».

Petra Vlhova n'a plus couru depuis un géant disputé sur ses terres le 20 janvier 2024. Sur la piste de Jasna, elle avait alors subi une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, accompagnée d'une lésion du ménisque. Sa première grande blessure en carrière.

Mais sa rééducation ne s’est pas déroulée comme prévu, et Vlhova, qui confiait avoir perdu beaucoup de masse musculaire, n’a fait que repousser la date de son retour à la compétition. La situation s’est aggravée lorsque des lésions du cartilage l’ont contrainte à repasser sur le billard en mars 2025, soit plus d'un après sa première opération. La Slovaque donnait à l'époque l’impression d’être éprouvée sur le plan mental.

Nous en parlions ici ⬇️

Petra Vlhova vit un cauchemar sans fin

Longtemps cet hiver, Petra Vlhova est restée discrète sur son état de santé. Rien n’a filtré ou presque, comme le soulignait à juste titre Florence Masnada. Nous savions seulement qu’elle avait repris l’entraînement sur la neige en octobre, épaulée par son nouvel entraîneur en chef, Matej Gemza.

Ce n’est qu’à partir des fêtes que la Slovaque est davantage sortie du silence, assurant qu’elle faisait des progrès. Elle confiait encore rêver de participer aux Jeux olympiques de Milan-Cortina.

BEIJING, CHINA - FEBRUARY 9 : Petra Vlhova of Team Slovakia wins the gold medal during the Olympic Games 2022, Women&#039;s Slalom on February 9, 2022 in Yanqing China. (Photo by Alain Grosclaude/Agen ...
Petra Vhlova et sa médaille d'or en 2022.image: getty

Une étape a été franchie en janvier dernier lorsque son équipe médicale lui a donné le feu vert pour reprendre les intensités sur la piste de Spindleruv Mlyn, qui allait accueillir deux courses de Coupe du monde.

Or malgré son esprit combatif et son envie de se battre pour se rendre aux Jeux en pleine possession de ses moyens, Vlhova jugeait encore son projet olympique «un peu fou», et se donnait du temps pour prendre sa décision. Sa présence à Cortina restait donc loin d’être garantie, surtout après un retour sans cesse repoussé. Un article de Blick, publié à la veille de la cérémonie d’ouverture, la mentionnait d’ailleurs aux côtés de Lara Gut-Behrami parmi les grandes absentes des JO.

Il paraît désormais particulièrement difficile pour Petra Vlhova d’espérer quoi que ce soit aux Jeux en slalom. Face à une Mikaela Shiffrin irrésistible cet hiver et à une remarquable Camille Rast, victorieuse à Kranjska Gora, l’essentiel sera sans doute ailleurs: regoûter à la compétition, prendre du plaisir dans un cadre prestigieux et retrouver ses repères ainsi que ses sensations. Sa prestation mardi en combiné par équipes, probablement aux côtés d’Ilka Stuhec, donnera une première idée de son niveau réel.

