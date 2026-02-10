en partie ensoleillé
Jeux olympiques

JO2026: Sturla Holm Laegreid (biathlon) avoue son infidélité

Vidéo: extern / rest

Un médaillé norvégien avoue son infidélité en direct

Sturla Holm Laegreid a fait une étrange confession mardi, peu après sa médaille de bronze sur le 20 km individuel en biathlon.
10.02.2026, 17:2810.02.2026, 17:28

Une scène très particulière s'est produite dans l'aire d'arrivée de l'individuel de biathlon, ce mardi 10 février. Troisième de l'épreuve, le Norvégien Sturla Holm Laegreid n'a pas pu contenir son émotion. Il a avoué son infidélité face caméra.

«Il y a quelqu'un dont je voulais vous parler, même si elle ne regarde peut-être pas aujourd'hui, a soufflé le biathlète au micro de la chaîne NRK. Il y a six mois, j'ai rencontré l'amour de ma vie. La personne la plus belle et la plus gentille au monde. Mais il y a trois mois, j'ai fait ma plus grosse erreur: je l'ai trompée.»

La confession de Sturla Holm Laegreid:

Vidéo: extern / rest

Interrogé ensuite sur sa performance, Sturla Holm Laegreid est revenu sur son écart de conduite, dans des propos repris par le média Nordicmag:

«J'avais une médaille d'or dans la vie, et beaucoup me regardent sans doute différemment aujourd'hui, mais je n'ai d'yeux que pour elle.»

Le biathlète a également ajouté qu'il avait tout avoué à sa compagne il y a une semaine, soit juste avant le début des Jeux olympiques. «Ça a été la pire semaine de ma vie... Le sport est passé au second plan ces derniers jours. J'aurais tellement aimé pouvoir partager ça avec elle», a-t-il lâché, visiblement ému.

Le média Linternaute précise que les coéquipiers de Sturla Holm Laegreid étaient au courant de la nouvelle. «C'est bien qu'il soit ouvert à ce sujet, mais je pense qu'il est difficile de commenter», a réagi le biathlète Johannes Dale-Skjevdal

(jcz)


