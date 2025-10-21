Le grand vainqueur d’Austin: Max Verstappen. Keystone

La F1 pourrait vivre un retournement aussi fou qu’inattendu

Grâce à son double succès ce week-end à Austin, Max Verstappen a réduit son retard au classement du championnat du monde. Il n'a peut-être pas dit son dernier mot.

Niklas Helbling Suivez-moi

Plus de «Sport»

À la fin du mois d’août, après le Grand Prix des Pays-Bas, Max Verstappen comptait encore 104 points de retard au classement du championnat du monde. À ce moment-là, il avait déjà fait une croix sur ses espoirs de décrocher un cinquième titre consécutif.

Depuis, lors des quatre dernières courses, il s’est imposé à trois reprises et a terminé deuxième une fois. Le week-end dernier à Austin, il a en outre remporté le Sprint. Cinq fois de suite, le Néerlandais de 28 ans a devancé les deux pilotes McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris. Avec encore cinq Grands Prix et deux Sprints à disputer, son retard sur Piastri n’est plus que de 40 points.

🧐 Le point sur la situation: Image: TXT

Il peut égaler «Schumi»

«Ce fut un week-end incroyable pour nous», s’est réjoui Verstappen après sa victoire autoritaire dimanche soir. En évoquant la lutte pour le titre mondial, il a ajouté :

«L’opportunité est là. Il faut enchaîner ce genre de week-ends jusqu’à la fin de la saison et tout sera possible»

En réalité, le pilote Red Bull a désormais son cinquième titre mondial consécutif — qui lui permettrait d’égaler le record de Michael Schumacher — presque entre ses propres mains. S’il remporte toutes les courses et tous les Sprints restants, il lui suffirait que Piastri ne termine pas deuxième lors d’un Grand Prix, ou qu’il perde cinq points sur Verstappen dans les deux Sprints, pour que le champion du monde conserve son trône chez Red Bull. Mais Verstappen en est conscient: «Nous devons être parfaits jusqu’à la fin pour avoir une chance.»

Qu’il puisse encore se mêler à la lutte pour le titre, Verstappen lui-même ne l’aurait jamais cru possible. «Si quelqu’un m’avait dit à Zandvoort que je me battrai pour le titre quatre courses plus tard, je l’aurais pris pour un fou», a reconnu le pilote Red Bull. L’écurie autrichienne a toutefois su améliorer la voiture, permettant ainsi au quadruple champion du monde de redevenir, ces dernières semaines, le pilote le plus dominateur sur la piste.

Max Verstappen a brillé au Texas. Image: keystone

L’écart s’est également réduit en raison des erreurs et des coups du sort chez McLaren. À Zandvoort, Lando Norris a été victime d’une panne moteur, ce qui a permis à Verstappen de terminer deuxième à sa place. Le leader du championnat, Oscar Piastri, a quant à lui percuté dès le premier tour du Grand Prix d’Azerbaïdjan, après un faible week-end de qualifications pour les deux pilotes McLaren (Norris 7e, Piastri 9e). Et lors du Sprint à Austin, les deux coéquipiers ont été éliminés dès le premier virage, non sans un brin de malchance.

Piastri ne panique pas

Dans la course de dimanche, Norris a certes pris la deuxième place, mais Piastri n’a fini que cinquième, si bien que son avance sur son coéquipier n’est plus que de 14 points.

Le pilote de 24 ans ne cachait pas sa frustration après la course: «Nous devons comprendre pourquoi nous avons manqué de vitesse ce week-end. Avec le rythme que j’avais, j’ai à peu près tiré le maximum de la voiture » Concernant la réduction de son avance au championnat, Piastri est resté serein:

«Je n’ai jamais eu un avantage confortable. Bien sûr, il a été un peu plus grand à un moment donné, mais je n’ai jamais eu le sentiment de pouvoir me relâcher. Mon état d’esprit n’a donc pas changé: j’essaie simplement de donner le meilleur de moi-même à chaque week-end, et les résultats suivront d’eux-mêmes.»

Oscar Piastri en discussion avec son équipe. Keystone

La prochaine manche de la saison aura lieu dès la fin de semaine à Mexico City. Les deux pilotes McLaren parviendront-ils à retrouver leur rythme, ou Max Verstappen viendra-t-il définitivement se mêler à une lutte à trois pour le titre?