Shaqiri après Suisse - Espagne: «Cette équipe ne sera jamais oubliée»



Image: AP Pool Reuters

Shaqiri: «Cette équipe ne sera jamais oubliée»

La Suisse quitte l'Euro en quart de finale et en larmes, après un nouveau morceau de bravoure contre l'Espagne, vainqueur aux tirs au but. Réactions, images et récit d'une autre soirée inoubliable.

Xherdan Shaqiri «Nous avons un grand avenir devant nous»

«Nous étions si proches» a regretté Xherdan Shaqiri après l'élimination de la Suisse aux tirs au but face à l'Espagne en quart de finale de l'Euro. «Mais je dois dire que je n'arrive pas à croire ce que les gars ont accompli! C'est indescriptible ce qu'ils ont apporté sur le terrain pendant 120 minutes, avec un homme en moins. Je suis incroyablement fier de l'équipe.»

Shaqiri a stigmatisé l'arbitrage: «C'est une honte que nous ayons reçu le carton rouge. Bien sûr, c'est difficile de jouer à dix contre ces Espagnols. Et pourtant, nous sommes parvenus à arracher cette séance de tirs au but.»

Le résumé du match en images

Et de conclure: «Nous avions déjà remarqué que nous avons déclenché quelque chose avec la victoire contre la France. Merci à tous ceux qui nous ont encouragés de loin. Nous avons réalisé quelque chose d'historique. Cette équipe ne sera jamais oubliée. Nous avons un grand avenir devant nous.»

Yann Sommer «On était prêt à beaucoup souffrir»

«Je suis très fier de l'équipe», a également souligné le gardien Yann Sommer, des larmes dans les yeux. «On s'était dit avant le match, «ça va être compliqué, il faudra beaucoup souffrir, beaucoup courir, bien fermer les espaces». Le carton rouge était dur, bien sûr. Mais je pense que nous avons bien su gérer la situation. C'est dommage que nous n'ayons pas réussi à passer l'épaule lors de la séance de tirs au but.»

La Suisse quitte l'Euro sur un nouveau morceau de bravoure

L'équipe de Suisse a manqué de très peu un deuxième exploit consécutif à l'Euro.Tombeuse de la France aux penalties lundi, la sélection de Vladimir Petkovic a échoué dans ce même exercice face à l'Espagne en quart de finale à St-Pétersbourg. Elle s'est inclinée 3-1 aux tirs au but.

Cet échec laissera un goût extrêmement amer. Menée dès la 8e à la suite d'un autogoal de Denis Zakaria, la Suisse avait trouvé les ressources pour égaliser à la 68e grâce à Xherdan Shaqiri. Mais l'expulsion de Remo Freuler (77e) a coupé l'élan d'une équipe qui avait le vent en poupe.

La Suisse a ensuite fait le dos rond, Yann Sommer multipliant les parades de grande classe dans une prolongation à sens unique. Mais la séance de tirs au but a viré au cauchemar. Fabian Schär, Manuel Akanji et Ruben Vargas ont successivement manqué leur tentative. Cette série avait pourtant démarré de manière idéale pour les Helvètes, Sergio Busquet ayant manqué le premier penalty.

Quel match de bravoure, de défense, de coeur et de combat de l'équipe de Suisse. Sans Xhaka, avec un but de retard directement suite à une déviation malchanceuse, sans Embolo, à 10 sans Freuler, il s'en est fallu de peu de signer l'exploit. Bravo.

Esprit de coeur Qui l’aurait imaginé il y a dix jours ? Qui aurait dit que la Suisse serait capable de ça ?

La défaite, comme la victoire, n’est pas tout.

Le courage, la solidarité, l’unité démontrées sur ces deux derniers matches, furent admirables.

Chapeau bas, Messieurs

Merci. Merci. Merci

Suisse - Espagne 1-1 ap (1-1 0-1) L'Espagne s'impose 3-1 aux tirs au but.

Arena St-Pétersbourg. 24 764 spectateurs.

Arbitre: M. Oliver (Ang).

Buts: 8e Zakaria (autogoal) 0-1. 68e Shaqiri 1-1.

Suisse: Sommer; Widmer (100e Mbabu), Elvedi, Akanji, Rodriguez; Zakaria (100e Schär), Freuler; Embolo (23e Vargas), Shaqiri (81e Sow), Zuber (90e Fassnacht); Seferovic (81e Gavranovic).

Espagne: Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres (113e Thiago), Jordi Alba; Koke (90e Llorente), Busquets, Pedri; Ferran Torres (91e Oyarzabal), Morata (54e Moreno), Sarabia (46e Olmo).

Notes: la Suisse sans Xhaka (suspendu) et Mehmedi (blessé). 21e Embolo sort sur blessure. 77e Expulsion de Freuler. Avertissements: 67e Widmer. 90e Laporte. 120e Gavranovic.

Tirs au but

Et c'est reparti pour une crise cardiaque... Cette fois, au contraire de la France, ce sont les Espagnols qui tirent les premiers et bénéficient d'un petit avantage psychologique.

🇪🇸 Busquets ❌ Poteau

🇨🇭 Gavranovic ✅

🇪🇸 Olmo ✅

🇨🇭 Schäer ❌ Trop mou: Simon arrête

🇪🇸 Rodri ❌ Arrêt de Sommer

🇨🇭 Akanji ❌ Arrêt de Simon

🇪🇸 Moreno ✅

🇨🇭 Vargas ❌ Au dessus

🇪🇸 Oyarzabal ✅

Suisse - Espagne en quelques stats

Revivez les temps forts d'un match complètement fou

Récit, statistiques et vidéos: on redéroule la bobine depuis la fin. 🎬

L'assaut continue

L'Espagne continue d'attaquer de tous les côtés mais la Suisse défend avec beaucoup d'énergie. Et Sommer multiplie les arrêts. Le match prend la direction des tirs au but.

Sommer décisif

Arrêt décisif de Sommer face à Moreno, à bout portant. Toujours plus pressante, l'Espagne se crée des occasions avec Olmo, qui a amené beaucoup de variété dans les appels. Côté suisse, Widmer est passé tout près d'un deuxième carton rouge. Les minutes passent, la Nati résiste comme elle peut...

La Suisse s'accroche

A dix, la Suisse s'accroche courageusement et parvient même à défier la défense espagnole, toujours aussi inquiétante et facilement prise de vitesse. Prolongations!

Carton rouge contre Freuler!

Le milieu de terrain est expulsé directement pour un tacle dangereux sur Moreno. La VAR vérifie et valide. La Suisse va devoir continuer à dix, et sans Shaqiri remplacé par Gavranovic.

Le tacle fautif en image

🇨🇭 SUISSE 1-1 ESPAGNE 🇪🇸



77' - Carton rouge pour la Suisse ! Après un lourd tacle sur Gerard Moreno, Remo Freuler est directement exclu par l'arbitre ! La Suisse va finir à 10 ! #SUIESP pic.twitter.com/ZVLxGNVitc — TF1 (@TF1) July 2, 2021

Shaqiri égalise

Grosse mésentente entre Laporte et Pau Torres, à l'angle de leurs seize mètres. Freuler s'empare du ballon et adresse une nouvelle passe décisive à Shaqiri, qui adresse un tir croisé à ras de terre (68e).

Le 1-1 en image

Switzerland 🇨🇭1️⃣❌1️⃣ 🇪🇸 Spain



Assim foi o Gol de empate da #SUI do Shaqiri



Follow @TWL_SPORTING pic.twitter.com/6Ck5t5TrDo — GOLS (@viva_gol) July 2, 2021

Gérard Castella, qui a décrypté l'équipe d'Espagne pour watson, avait vu juste: la défense centrale espagnole est très vulnérable.

Zakaria proche du 1-1

La tête du Genevois passe tout près du poteau, tandis que Zuber tente un petit pointu aux cinq mètres (64e). La Suisse monte (un peu) en puissance.

Petkovic s'ajuste

Widmer recule d'un cran, la Suisse évolue désormais en 4-2-3-1. Du côté espagnol, Moreno remplace Morata, alors que Olmo a remplacé Sarabia à la pause.

Frustration à la mi-temps

Après 45 minutes, la Suisse est menée 1-0 au terme d'une performance relativement frustrante où elle a concédé peu d'occasions, ne s'en est pas procuré davantage, et a subi le faux rythme d'une équipe d'Espagne très pragmatique, toute en maîtrise et en pressing.

Suisse - Espagne en stats

Sergio Ramos a mangé de la vache folle Sergio Ramos is living every minute of this Spain game at home 🙌



🎥 IG/sergioramos#EURO2020 | #ESP #SUI pic.twitter.com/jRaOovUM1r — Goal (@goal) July 2, 2021

Faux rythme

La Suisse réussit quelques incursions dans les seize mètres espagnols mais sans se procurer de réelles occasions. Un faux rythme s'installe, qui semble satisfaire l'Espagne et son jeu de possession. Toujours 1-0 pour une Roja qui a la maîtrise du match.

Embolo sort sur blessure

L'attaquant se tient la cuisse après ce qui ressemble à un faux mouvement. Il est remplacé par Vargas (21e).

Image: KEYSTONE

Autogoal de Zakaria: 0-1!

Première occasion pour l'Espagne à la 8e minute de jeu et déjà un but. Koke tire le corner sur la droite mais son ballon est trop haut pour la tête de Laporte. Seul aux vingt mètres, Jordi Alba frappe de volée, du gauche. La balle est malencontreusement déviée par Zakaria.

L'Espagne s'installe

Comme prévu, l'Espagne fait tourner le ballon et prend ses aises dans la moitié de terrain adverse; sans danger pour l'instant mais les Suisses courent dans le vide.

C'est parti

Les équipes pénètrent dans le stade Krestovski de St-Petersbourg où l'UEFA annonce 26 000 spectateurs, dont 500 espagnols et 600 suisses.

L'autre exploit du siècle

Espagne-Suisse à la Coupe du Monde 2010, les helvétiques créent la surprise en battant le champion d’Europe 1-0 lors du premier match de poules.. 🇨🇭



Après ce match, les Espagnols n’en perdront plus un seul et iront jusqu’au sacre mondial.. 🇪🇸 pic.twitter.com/Fqnq4D2dCz — MoreZanFootball (@MoreZanFootball) July 2, 2021

Il faut préciser que cette victoire est la seule de la Suisse dans toute l'histoire de ses confrontations avec l'Espagne: 22 matches, 16 défaites, 8 nuls. Mais il faut préciser aussi que la Suisse n'a perdu qu'un seul de ses quatre derniers duels avec la Roja (1 victoire, 3 nuls).

La Suisse avec Zakaria

Comme pressenti. Vladimir Petkovic remplace son capitaine Granit Xhaka, suspendu, par Denis Zakaria. Le Genevois du Borussia Mönchengladbach aura la lourde responsabilité de préserver les équilibres au milieu du terrain.

Pour le reste, Petkovic maintient son 3-4-2-1 avec un trio inversé en attaque: Seferovic évolue seul en pointe, où il est encadré par Shaqiri et Embolo qui, comme contre la France, conserve une position plus reculée, afin de mieux exploiter sa vitesse et sa force de percussion.

La compo de la Suisse

L'Espagne avec Alba

Pas de surprise dans le camp espagnol où Luis Enrique maintient sa confiance à l'équipe qui a battu la Croatie 5-3. Seuls changements, mais ils étaient attendu: Jordi Alba retrouve sa place sur le côté gauche de la défense (en lieu et place de José Luis Gaya) tandis que Pau Torres remplace Eric Garcia dans l'axe.

La compo de l'Espagne

Extrait de la conférence de presse d'avant-match

Un journaliste Avez-vous vu une meilleure équipe que la vôtre depuis le début du tournoi?

Lui Enrique, sélectionneur de l'Espagne Non.

Les chiffres clés

Image: KEYSTONE

