A 44 ans, Simon Ammann relance sa carrière. Keystone

Cette légende suisse du ski poursuit sa carrière à 44 ans

La saison passée, Simon Ammann a enchaîné les désillusions. Le vétéran suisse ne compte pourtant pas s’arrêter là et veut repartir à l’attaque.

Nils Kögler / t-online

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Le sauteur à ski suisse Simon Ammann entend poursuivre sa carrière à 44 ans. L’information a été confirmée par le sélectionneur national Bine Norčič dans une interview au journal Blick. «Il est très motivé», souligne Norčič:

«Je suis convaincu que nous pouvons encore progresser durant l’été»

Car la saison écoulée a été difficile. Avec seulement 41 points, Ammann n’a terminé qu’à la 46e place du classement général de la Coupe du monde. Il n’a atteint le second tour que lors de huit concours. Son meilleur résultat reste une 23e place à Sapporo, au Japon.

Une place à reconquérir

A certains moments, ses performances ont été si faibles qu’il a perdu sa place au sein de l’équipe suisse de Coupe du monde. Il a aussi manqué la qualification pour les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026. Il aurait alors disputé ses huitièmes Jeux olympiques d’hiver, égalant le record de la patineuse allemande Claudia Pechstein et de la légende japonaise du saut à ski Noriaki Kasai.

La concurrence restera rude. Selon Norčič, Ammann devra à nouveau faire ses preuves pour intégrer l’équipe. «Il existe des critères de résultats clairs. La décision sera prise sur cette base. Il n’y a aucune marge de discussion», prévient-il. La préparation débutera en mai, laissant au Suisse six mois pour convaincre.

Malgré ce passage à vide, le Suisse peut s’appuyer sur un palmarès exceptionnel. Double champion olympique aux Jeux olympiques d’hiver de Salt Lake City 2002 et aux Jeux olympiques d’hiver de Vancouver 2010, il a aussi remporté le classement général de la Coupe du monde en 2009/2010. Aux Championnats du monde, il compte deux titres, une médaille d’argent et deux de bronze. Au cours de ses 29 saisons de Coupe du monde, il est monté à 80 reprises sur le podium. Sa dernière victoire remonte au 29 novembre 2014 à Kuusamo. (trad. jah)