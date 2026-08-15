Dominic Lobalu sacré vice-champion d'Europe du 10 000 mètres

Dominic Lobalu s'est montré content de cette nouvelle médaille récoltée dans un grand événement. Keystone

La Suisse a poursuivi sa moisson de médailles aux Championnats d'Europe d'athlétisme à Birmingham (Royaume-Uni). Dominic Lobalu a décroché l'argent sur 10 000 mètres.

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Dominic Lobalu a remporté la 6e médaille suisse des Européens à Birmingham samedi. Il a remporté l'argent sur 10 000 mètres, seulement battu par l'impressionnant Andreas Almgren.

Tenant du titre, Lobalu s'est présenté à cette grand-messe continentale sans avoir disputé le moindre 10 000 mètres depuis les Mondiaux de Tokyo en septembre 2025. Cela ne l'a pas empêché de réaliser un très bon temps de 27'42''67, à environ 5'' de sa meilleure performance sur la distance (27'36''29).

Il a assuré le coup

Le protégé de Markus Hagmann n'a en revanche rien pu faire face au Suédois Andreas Almgren, qui a réalisé une véritable démonstration de force. Il a mené la course pratiquement dès le départ, et a terminé ses 25 tours en réalisant un nouveau record des Championnats d'Europe en 27'23''44. Le Français Jimmy Gressier complète le podium en 28'97''90.

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Lobalu restait sur une frustrante 7e place sur 5000 mètres lundi, et a réussi à corriger le tir. Après avoir tenté de suivre le futur champion d'Europe, le Saint-Gallois l'a ensuite laissé filer pour assurer sa deuxième place. Il a déclaré au micro de la RTS:

«Je suis très heureux de cette nouvelle médaille»

Egalement médaillé de bronze en 2024 sur 5000 mètres, Dominic Lobalu quitte cette fois les Championnats d'Europe en ayant remporté le dernier métal qui lui manquait. L'autre Helvète de cette finale, Jonas Raess, a lui conclu sa course à la 8e place grâce à sa meilleure performance de la saison (28'22''41). (btr/ats)