ciel clair25°
DE | FR
burger
Sport
Royaume-Uni

Athlétisme: Dominic Lobalu sacré vice-champion d'Europe du 10 000 mètres

Dominic Lobalu sacré vice-champion d'Europe du 10 000 mètres

Silver medalist Dominic Lobalu of Switzerland reacts during the men&#039;s 10000 meters final at the European Athletics Championships, in the Alexander Stadium, Birmingham, United Kingdom, Saturday, A ...
Dominic Lobalu s'est montré content de cette nouvelle médaille récoltée dans un grand événement.Keystone
La Suisse a poursuivi sa moisson de médailles aux Championnats d'Europe d'athlétisme à Birmingham (Royaume-Uni). Dominic Lobalu a décroché l'argent sur 10 000 mètres.
15.08.2026, 22:4015.08.2026, 22:40

Dominic Lobalu a remporté la 6e médaille suisse des Européens à Birmingham samedi. Il a remporté l'argent sur 10 000 mètres, seulement battu par l'impressionnant Andreas Almgren.

Tenant du titre, Lobalu s'est présenté à cette grand-messe continentale sans avoir disputé le moindre 10 000 mètres depuis les Mondiaux de Tokyo en septembre 2025. Cela ne l'a pas empêché de réaliser un très bon temps de 27'42''67, à environ 5'' de sa meilleure performance sur la distance (27'36''29).

Il a assuré le coup

Le protégé de Markus Hagmann n'a en revanche rien pu faire face au Suédois Andreas Almgren, qui a réalisé une véritable démonstration de force. Il a mené la course pratiquement dès le départ, et a terminé ses 25 tours en réalisant un nouveau record des Championnats d'Europe en 27'23''44. Le Français Jimmy Gressier complète le podium en 28'97''90.

A propos des Européens de Birmingham 👇

Cette Romande a créé la sensation en athlétisme

Lobalu restait sur une frustrante 7e place sur 5000 mètres lundi, et a réussi à corriger le tir. Après avoir tenté de suivre le futur champion d'Europe, le Saint-Gallois l'a ensuite laissé filer pour assurer sa deuxième place. Il a déclaré au micro de la RTS:

«Je suis très heureux de cette nouvelle médaille»

Egalement médaillé de bronze en 2024 sur 5000 mètres, Dominic Lobalu quitte cette fois les Championnats d'Europe en ayant remporté le dernier métal qui lui manquait. L'autre Helvète de cette finale, Jonas Raess, a lui conclu sa course à la 8e place grâce à sa meilleure performance de la saison (28'22''41). (btr/ats)

Plus d'articles sur le sport
Ce champion d&#039;Europe suisse a une bonne raison de «ne pas pouvoir fêter»
Ce champion d'Europe suisse a une bonne raison de «ne pas pouvoir fêter»
de Rainer Sommerhalder
Un ex-du FC Sion et une légende pour épauler Zidane chez les Bleus
Un ex-du FC Sion et une légende pour épauler Zidane chez les Bleus
de Yoann Graber
La RTS prépare un gros coup pour les Mondiaux en Valais
La RTS prépare un gros coup pour les Mondiaux en Valais
de Julien Caloz
Ce moment a tout changé pour la nouvelle star romande de l&#039;athlétisme
Ce moment a tout changé pour la nouvelle star romande de l'athlétisme
de Rainer Sommerhalder
Les adversaires d’Infantino préparent un plan
Les adversaires d’Infantino préparent un plan
de Anna-Lena Janzen
La RTS tient sa surprise de l&#039;été
3
La RTS tient sa surprise de l'été
de Julien Caloz
Mauvaise nouvelle pour les fans des Jeux olympiques
3
Mauvaise nouvelle pour les fans des Jeux olympiques
Ce photographe a fait «un pari risqué» lors du sacre de Gottéron
Ce photographe a fait «un pari risqué» lors du sacre de Gottéron
de Yoann Graber
Voici pourquoi les Kényans sont redoutables en trail
2
Voici pourquoi les Kényans sont redoutables en trail
de Julien Caloz
Cette Romande vise l&#039;or européen, mais un détail complique tout
Cette Romande vise l'or européen, mais un détail complique tout
de Rainer Sommerhalder
Ce Romand a tout sacrifié pour créer «l&#039;app numéro une pour faire du sport»
1
Ce Romand a tout sacrifié pour créer «l'app numéro une pour faire du sport»
de Yoann Graber
«Lara Gut-Behrami s&#039;entraînait à très haute intensité pour revenir»
«Lara Gut-Behrami s'entraînait à très haute intensité pour revenir»
de françois schmid-bechtel, martin probst
Thèmes
La Coupe du monde 2026 en images:
1 / 33
La Coupe du monde 2026 en images:
source: sda / pamela smith
partager sur Facebookpartager sur X
La célèbre et loufoque course «Cheese rolling» a un nouveau champion
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Le fondateur d'Amazon investit dans un géant du foot européen
Un groupe d’investisseurs emmené par le milliardaire Jeff Bezos vient de frapper un grand coup en entrant au capital de Liverpool.
Le club anglais a annoncé vendredi avoir conclu «un accord définitif» pour la vente d’une participation minoritaire à 1892 Holdings. Le consortium est dirigé par Amit Bhatia, gendre du magnat indien de l’acier Lakshmi Mittal. Outre Jeff Bezos, Eduardo Saverin, cofondateur de Facebook, fait également partie des investisseurs.
L’article