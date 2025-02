Le XV du Trèfle est double tenant du titre du Tournoi des Six Nations. Image: Shutterstock

Les rugbymen irlandais brisent une tradition pour la bonne cause

L'Irlande ira défier le Pays de Galles, ce samedi (15h15) lors du Tournoi des Six Nations, avec un maillot inhabituel.

Pays de Galles-Irlande, c'est un grand classique du rugby. Samedi à Cardiff, les deux nations s'affronteront pour la 136e fois, à l'occasion de la troisième journée du Tournoi des Six Nations. Et ce duel vivra une grande première.

Chaque fois que les Irlandais se sont rendus dans la capitale galloise, ils ont arboré leur maillot vert traditionnel. Mais samedi, pour la première fois, ils porteront un maillot blanc. Les Gallois, eux, joueront avec leur chandail rouge habituel.

Si le XV du Trèfle opère ce changement, ce n'est pas à cause d'une lubie de son styliste mais bien pour aider les spectateurs et téléspectateurs daltoniens à distinguer les deux équipes, comme le fait savoir RMC Sport. Ce trouble de la vision empêche les personnes qui en sont atteintes – environ 8% des hommes et 0,5% des femmes en Europe – de distinguer certaines couleurs, notamment le vert et le rouge.

En 2021, World Rugby, la fédération internationale, a émis des directives pour le choix des équipements, histoire d'augmenter le confort des (télé)spectateurs daltoniens. Depuis cette année, la règle est appliquée lors de tous les événements organisés par l'instance, dont le Tournoi des Six Nations.

Les Irlande-Pays de Galles de l'époque, un cauchemar pour les daltoniens. Image: keystone

Les équipes sont donc désormais obligées de collaborer, quitte à devoir renoncer à la tradition. En 2024, le Pays de Galles avait par exemple refusé, contre ces mêmes Irlandais, de troquer son maillot rouge pour un vêtement noir lors du match à Dublin. Une décision qui avait valu des critiques à la fédération galloise.

Si le XV du Poireau s'incline samedi face à l'Irlande (double tenante du titre), beaucoup y verront sans doute le karma... (yog)