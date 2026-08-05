assez ensoleillé29°
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Lara Gut-Behrami met un terme à sa carrière

KEYPIX - Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami ist an einem Medienanlass ihres Partners KA-EX online zugeschaltet und spricht ueber ihre aktuelle Situation, am Freitag, 28. November 2025 in Z ...
Lara Gut-Behrami a annoncé sa retraite mercredi.Keystone

Lara Gut-Behrami met un terme à sa carrière

Lara Gut-Behrami a annoncé mercredi sur RSI qu'elle prenait sa retraite avec effet immédiat. Gravement blessée au genou en novembre 2025, la Tessinoise de 35 ans n'effectuera pas son retour cette saison.
05.08.2026, 18:1705.08.2026, 19:03

C'est officiellement la fin d'une ère pour le ski suisse: Lara Gut-Behrami, triple médaillée olympique, met un terme à sa carrière à l'âge de 35 ans. La Tessinoise dispose de l'un des plus beaux palmarès du ski helvétique: trois médailles olympiques (une en or, deux en bronze), neuf médailles aux Championnats du monde, deux gros globes de crystal (2016 et 2024), six globes en super-G (2014, 2016, 2021, 2023, 2024 et 2025) et un en slalom géant (2024) pour un total de 101 podiums en Coupe du monde, un de moins que la légendaire Vreni Schneider.

«J'ai eu la chance et l'honneur de vivre une carrière longue et intense, d'exprimer mes rêves et mes désirs à travers le ski, de partager cette aventure avec des personnes extraordinaires. Ce sentiment de liberté absolue sur la neige ne m'a jamais quitté. Elle était là quand j'étais enfant, elle était là quand j'étais athlète, et elle sera toujours là», a écrit Gut-Behrami dans une lettre diffusée sur RSI.

Comme Lara Gut-Behrami, ces stars ont été privées d'adieux

Après une carrière longue de 18 saisons, la fin est toutefois abrupte. Gut-Behrami s'était gravement blessée en novembre dernier à l'entraînement, mettant fin à sa saison 2025/26, qui devait être ponctuée par les Jeux olympiques de Milan-Cortina et des adieux en beauté.

«J'ai aussi la chance et le bonheur de pouvoir choisir. Malgré près de 20 ans de sport de haut niveau, malgré les chutes et les blessures, je ne souffre d'aucune douleur récurrente et je ne veux pas en souffrir.»

La Tessinoise a pris le temps pour se remettre d'aplomb, mais elle a décidé d'écouter son corps et de ne pas tenter un retour sur le cirque blanc cette saison.

«C'est aussi pour cela que je sais que le moment est venu: celui de ne plus chercher à repousser mes limites à tout prix, et d'imposer un certain rythme et des exigences à mon corps. Le ski est quelque chose de magique et de naturel pour moi; essayer de forcer mon corps et mon esprit à endurer et à gérer la douleur reviendrait à ternir l'image que j'ai en moi de ce que j'ai fait avec tant de passion.»

(ats)

Plus d'articles sur le sport
Le foot teste une nouvelle règle contre les tricheurs
Le foot teste une nouvelle règle contre les tricheurs
de Julien Caloz
«Les travaux ont débuté»: la course Sierre-Zinal innove
«Les travaux ont débuté»: la course Sierre-Zinal innove
de Julien Caloz
Les exploits de la Nati cachent un malaise en Romandie
2
Les exploits de la Nati cachent un malaise en Romandie
de Julien Caloz
«Vendre son âme au diable»: le business de ce champion du monde fâche
1
«Vendre son âme au diable»: le business de ce champion du monde fâche
de Yoann Graber
Thèmes
Un hiver glacial en plein mois d'août
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Lâché par le monde du foot, Infantino se tourne vers Donald Trump
Lâché par le monde du football, le président de la Fifa cherche du soutien auprès du président des Etats-Unis, qui serait prêt à l'aider.
Le patron de la Fifa Gianni Infantino (56 ans) reste sous le feu des critiques. Il doit désormais composer avec un soutien qui s’effrite dans le monde du football depuis l’échec de son projet – il l'a abandonné après de nombreuses critiques –, qui visait à ouvrir l'instance mondiale du foot à des investisseurs privés.
L’article