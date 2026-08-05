Lara Gut-Behrami a annoncé sa retraite mercredi. Keystone

Lara Gut-Behrami met un terme à sa carrière

Lara Gut-Behrami a annoncé mercredi sur RSI qu'elle prenait sa retraite avec effet immédiat. Gravement blessée au genou en novembre 2025, la Tessinoise de 35 ans n'effectuera pas son retour cette saison.

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C'est officiellement la fin d'une ère pour le ski suisse: Lara Gut-Behrami, triple médaillée olympique, met un terme à sa carrière à l'âge de 35 ans. La Tessinoise dispose de l'un des plus beaux palmarès du ski helvétique: trois médailles olympiques (une en or, deux en bronze), neuf médailles aux Championnats du monde, deux gros globes de crystal (2016 et 2024), six globes en super-G (2014, 2016, 2021, 2023, 2024 et 2025) et un en slalom géant (2024) pour un total de 101 podiums en Coupe du monde, un de moins que la légendaire Vreni Schneider.

«J'ai eu la chance et l'honneur de vivre une carrière longue et intense, d'exprimer mes rêves et mes désirs à travers le ski, de partager cette aventure avec des personnes extraordinaires. Ce sentiment de liberté absolue sur la neige ne m'a jamais quitté. Elle était là quand j'étais enfant, elle était là quand j'étais athlète, et elle sera toujours là», a écrit Gut-Behrami dans une lettre diffusée sur RSI.

Après une carrière longue de 18 saisons, la fin est toutefois abrupte. Gut-Behrami s'était gravement blessée en novembre dernier à l'entraînement, mettant fin à sa saison 2025/26, qui devait être ponctuée par les Jeux olympiques de Milan-Cortina et des adieux en beauté.

«J'ai aussi la chance et le bonheur de pouvoir choisir. Malgré près de 20 ans de sport de haut niveau, malgré les chutes et les blessures, je ne souffre d'aucune douleur récurrente et je ne veux pas en souffrir.»

La Tessinoise a pris le temps pour se remettre d'aplomb, mais elle a décidé d'écouter son corps et de ne pas tenter un retour sur le cirque blanc cette saison.

«C'est aussi pour cela que je sais que le moment est venu: celui de ne plus chercher à repousser mes limites à tout prix, et d'imposer un certain rythme et des exigences à mon corps. Le ski est quelque chose de magique et de naturel pour moi; essayer de forcer mon corps et mon esprit à endurer et à gérer la douleur reviendrait à ternir l'image que j'ai en moi de ce que j'ai fait avec tant de passion.»

(ats)