Kristina Ljutowa, 16 ans, a fêté le premier grand titre de sa jeune carrière. Image: IMAGO/Christopher Levy/imago-images-bilder

Cette ado crée la sensation

À seulement 16 ans, Kristina Ljutowa est devenant la plus jeune joueuse à remporter un tournoi WTA depuis 2019. Un sacre qui lui vaut également une spectaculaire remontée au classement mondial.

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Pour ses débuts sur le circuit WTA, Kristina Ljutowa a frappé un grand coup en remportant le tournoi de Memphis, dans le Tennessee.

En finale de cette épreuve WTA 250, la jeune Russe s’est imposée dimanche face à la Tchèque Darja Vidmanova en trois sets, 1-6, 6-1, 6-3. Elle devient ainsi la plus jeune joueuse à remporter un tournoi WTA depuis Coco Gauff, sacrée à Linz en 2019 à l’âge de 15 ans.

Ljutowa, qui avait qualifié son parcours de «voyage miraculeux» après sa qualification pour la finale samedi, a connu une semaine aussi inattendue que remarquable à Memphis. Dès le premier tour, elle avait profité de l’abandon de la tête de série numéro un, Jekaterina Alexandrowa, victime d’un malaise lié à la chaleur. La jeune Russe a ensuite confirmé qu’elle ne devait pas son parcours au seul hasard.



Au fil des tours, l’adolescente a successivement écarté l’Australienne Maya Joint, puis l’Américaine Caty McNally, tête de série numéro six du tournoi. En demi-finale, elle a poursuivi sur sa lancée en dominant une autre joueuse américaine, Elwina Kalijewa, en deux sets maîtrisés, 7-5, 6-1, pour décrocher sa place en finale.

Grâce à ce premier sacre sur le circuit WTA, Ljutowa empoche un chèque de 37 390 dollars. Ce succès aura également des conséquences importantes sur son classement: lors de la publication de la nouvelle hiérarchie mondiale lundi, elle est passée de la 229e à la 125e place, soit un bond de plus de cent rangs.



(jcz/t-online)