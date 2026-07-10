Roland Collombin, ici, en janvier 2018. Image: KEYSTONE

Une légende romande du ski alpin s'est éteinte

Roland Collombin, l'une des figures les plus emblématiques du ski alpin suisse, est décédé ce vendredi à l'âge de 75 ans. Le Bagnard livrait depuis deux ans un combat acharné contre la maladie.

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C'est Le Nouvelliste qui nous apprend cette bien triste nouvelle: Roland Collombin est décédé ce vendredi à l'âge de 75 ans. Le skieur valaisan, surnommé La Colombe, l'une des figures les plus emblématiques du ski alpin suisse, livrait depuis deux ans la course la plus difficile de sa vie contre la maladie.

Avec la même force de caractère qui l'avait rendu légendaire sur les pistes de descente, le Bagnard avait d'abord surmonté un cancer de la gorge avant d'être frappé par un cancer du foie. Opéré à l'été 2025 et hospitalisé trois semaines, il avait pu rentrer chez lui à Versegères en août — avant de devoir repasser sur le billard début septembre à l'hôpital de Winterthour.

Il expliquait avec l'humour dont lui seul avait le secret:

«Je ne peux pas faire grand-chose, mais je me bouge quand même le cul»

Une carrière qui avait pris brutalement fin

Sa carrière avait pris fin brutalement en 1975. Le 8 décembre 1974, il avait chuté sur la piste Oreiller-Killy de Val-d'Isère. Un an plus tard, presque jour pour jour, au même endroit, une chute encore plus violente lui avait atteint les vertèbres. Evacué vers le Centre pour paraplégiques de Bâle, il y avait passé trois mois avant de retrouver toute sa mobilité. Mais la compétition, elle, était désormais à ranger dans l'album souvenir.

Roland Collombin laisse derrière lui sa femme Sarah, ses deux enfants Emmanuelle et Pierre, deux petits-enfants, et des milliers de passionnés de ski pour qui il restera à jamais une légende. (svp)