Image: keystone

Marco Odermatt gagne le globe du géant, 13 ans après Didier Cuche

Deuxième du slalom géant de Kranjska Gora, le Nidwaldien a assuré son sacre dans la discipline. De bonne augure avant l'objectif ultime de l'Helvète: le grand globe de cristal de la Coupe du monde.

Marco Odermatt a pris la 2e place du géant de Kranjska Gora. Comme à Alta Badia, seul Henrik Kristoffersen a pu battre le Nidwaldien, ex-aequo avec le Norvégien Lucas Braathen à 0''33.

Après son sacre en slalom géant, Marco Odermatt (à gauche) tentera de remporter le grand globe de cristal. Image: keystone

On a senti de la retenue dans son ski et un immense ouf de soulagement lorsqu'il a franchi la ligne et qu'il a vu du vert. Car oui, le Federer des lattes remporte le globe du géant en attendant celui du classement général.

La 2e manche de Marco Odermatt, en vidéo Vidéo: RTS

La pression sur les épaules d'Odi était écrasante. Comme elle l'était à Adelboden et à Yanqing lors des JO. Avec ce globe en poche, le premier dans la discipline pour la Suisse depuis Didier Cuche en 2009, le Mozart d'Hergiswil rejoint Heini Hemmi, Joël Gaspoz, Pirmin Zurbriggen, Michaël von Grünigen et donc le Neuchâtelois.

A voir comment il se comportera dimanche pour le deuxième géant au programme dans la station slovène, mais Odermatt pourrait bien être encore plus dangereux avec ce poids en moins sur les épaules. D'habitude capable de reléguer ses adversaires loin derrière lui, Odi a eu plus de peine cette fois-ci, comme si une force lui imposait de ne pas tout risquer.

Marco Odermatt était sûrement nostalgique sur le podium samedi 👇

Seulement 18e de la première manche, Loïc Meillard a lui tout risqué lors d'un deuxième parcours de très haute volée. Le skieur d'Hérémence est ainsi remonté au 4e rang. Aussi appréciable que rageant compte tenu du potentiel de l'athlète valaisan aux origines neuchâteloises. Sur la deuxième manche, il fut le seul à courir sous les 1'08. Il a ainsi relégué son plus proche poursuivant à 0''51.

La belle 2e manche de Loïc Meillard, en vidéo Vidéo: RTS

La performance des quatre Mousquetaires helvétiques est réjouissante. Gino Caviezel a effectué une bonne deuxième manche pour terminer au 8e rang. Justin Murisier n'a lui pas su profiter de son bon premier run. Huitième le matin, le Bagnard s'est planté sur son second passage. Jamais dans le rythme, le Valaisan a échoué à la 12e place. (ats/yog)