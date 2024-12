Les JO d'hiver doivent-ils changer leur programme pour une seule athlète?

Les Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 pourraient revoir leur programmation afin de permettre à Ester Ledecka de s'aligner dans ses deux disciplines de prédilection.

Plus de «Sport»

«Les organisateurs des Jeux d’hiver de Milan-Cortina changeront-ils le programme des compétitions pour satisfaire les ambitions d’une seule athlète?» C'est la question que pose le média en ligne Francsjeux depuis qu'Ester Ledecka a demandé aux organisateurs des JO 2026 de modifier le calendrier des épreuves. Mais pour saisir tous les enjeux de cette affaire, il faut d'abord rappeler qui est Ester Ledecka, et ce qui lui pose problème dans le programme actuel.

La Tchèque de 29 ans n'est pas n'importe qui. C'est une véritable star des sports d'hiver, puisqu'elle brille dans deux disciplines différentes:

Elle est championne olympique de super-G en ski alpin (2018) et double championne olympique en snowboard (2018 et 2022).

Or Ester Ledecka aimerait bien briller dans ces deux sports lors des prochains Jeux olympiques d'hiver. Le problème, relevé par plusieurs médias, c'est que deux des épreuves auxquelles elle souhaiterait participer (la descente et le géant parallèle) sont prévues exactement le même jour (le 8 février) mais sur deux sites différents: le ski alpin doit se tenir à Cortina à 11h30 et la finale de snowboard à Livigno à 13h. Or les deux endroits sont distants de 4h.

Ledecka a pris 88 départs en Coupe du monde de ski (10 podiums et 4 victoires) et 63 départs en Coupe du monde de snowboard (39 podiums et 25 victoires).

Pour pouvoir s'aligner dans les deux compétitions, Ledecka doit donc espérer que les organisateurs des JO revoient le calendrier des épreuves, qui vient tout juste d'être publié. Elle ne ménage pas ses efforts en ce sens. «Elle mène un travail avec le comité olympique de son pays pour voir si l'une des épreuves peut être reprogrammée», révèle le média Insidethegames.

Ester Ledecka ne manque pas une occasion de faire passer son message. Elle l'a encore formulé auprès des médias américains cette semaine à Beaver Creek, où les femmes disputent une descente et un super-G de ski alpin.

«S’il vous plaît, changez le programme. C’est mon plus grand rêve de faire les deux. Je peux vraiment offrir aux gens un grand spectacle» Ester Ledecka

Si elle était amenée à devoir choisir, la native de Prague opterait sans doute pour le snowboard le 8 février, sachant qu'elle pourra ensuite s'aligner en super-G quelques jours plus tard. A moins donc que les organisateurs des JO 2026 n'accèdent à sa requête.

Les JO 2026 doivent-ils revoir leur programmation pour Ester Ledecka? Oui, les meilleurs athlètes doivent être mis dans les meilleures dispositions Non, l'intérêt général prime sur les considérations individuelles Je n'ai pas d'avis, mais je suis sûr que les organisateurs feront le bon choix Voter

Ce ne serait pas une première, comme le rappelle Insidethegames: en 2016, un changement d'agenda avait permis à la sprinteuse américaine Allyson Felix de doubler 200 et 400m (une distance dans laquelle elle avait remporté l'argent), tandis qu'en 1996, le calendrier avait été aussi modifié pour permettre au sprinter US Michael Johnson de remporter l'or sur 200 et 400m à Atlanta.