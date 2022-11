Les joueurs n'ont même pas encore chaussé leurs crampons que le monde entier s'indigne déjà. shutterstock

Sondage

Mondial au Qatar: vous allez faire quoi pendant 4 semaines?

Les mois de novembre et décembre seront, pour certains, rythmés par les matchs à toute heure de la journée. Pour d'autres, ceux qui boycottent ou ne regardent pas le foot, les journées ne seront que brumeuses et pluvieuses. Et vous alors? Sondage.

Le 20 novembre prochain sonnera le coup de sifflet qui annonce le début de la Coupe du monde de football. Spoiler altert: elle aura lieu au Qatar. Les joueurs n'ont même pas encore chaussé leurs crampons que le monde entier s'indigne déjà – et ce depuis des mois – contre les soupçons de corruption qui entourent le vote d’attribution, les conditions de travail qui violent les droits humains, les décès lors de la construction des stades, les discriminations envers la communauté LGBTIQ+ ou encore le désastre écologique qui s'annonce.

L'ambiance est plombée? Mais non, faut pas se miner.

Cette année, je vais: Regarder assidûment tous les matchs, j'ai toujours été fan c'est pas maintenant que ça va changer. Regarder seulement les équipes qui m'intéressent, au cas où il y a un match culte. Je ne veux pas louper ça. Allumer ma télé en fond quand j'y pense en cuisinant un risotto courges-champignons. Boycotter fermement: faut pas pousser les abus, c'est scandaleux cette année. Pardon, j'ai pas suivi: c'est la Coupe du monde de basket, c'est ça?

Tous ceux qui seront bel et bien devant leurs écrans dès le 20 novembre devront s'organiser un minimum selon les heures (un peu) contraignantes des matchs. Eh oui, décalage horaire oblige.

Pour l'organisation: Je prendrai mes pauses vers 11h, 14h et 17h et je regarderai les matchs sur mon téléphone. Et au pire, j'irai longtemps au toilettes «parce que j'ai mal au ventre». Mon chef est aussi au taquet donc ça devrait jouer. Je prie pour que les bons matchs soient ceux de 20h. Je suis en télétravail donc j'aurai la télé allumée toute la journée. Ça sert à ça les airpods. J'aurai l'air hyper important et occupé, ça donne un style.

Bon, avouez quand même qu'en termes d'ambiance, c'est plus sexy d'être dans une fan zone sous la chaleur de juin, soleil couchant à l'horizon et bière fraîche à la main, plutôt que dans la brume triste d'une nuit de novembre, non?

Une Coupe du monde en automne: C'est vrai que ça me déprime. C'est vrai que ça me déprime mais ça rendra les journées moins tristes. C'est vrai que ça me rend triste. J'aime pas quand il fait trop chaud donc ça m'arrange. Tout est une question de mentalité: le soleil est dans mon coeur. De toute façon y aura pas de fan zone donc autant rester chez soi. La bière, ça réchauffe.

Bon, et ceux qui décident de ne pas regarder par révolte, énervement, ras-le-bol... vous serez où pendant un mois?

Du 20 novembre au 18 décembre: Je vivrai ma vie normalement. Le foot, on s'en fout. Je prévois de m'engueuler avec tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi cette Coupe du monde est si problématique. Je boycotterai, comme je le fais depuis des années. La Coupe du monde en Russie ou au Brésil, c'était pas mieux. Je ferai mes courses, j'ai un risotto à préparer (oui, j'ai prévu d'aller à la Migros tous les jours pendant un mois). Je pars en vacances. Je bosse. Je me réjouis c'est bientôt Noël. C'est la saison de la chasse. Y a la Coupe du monde de basket, c'est ça? J'ai pas suivi, j'avais foot.

Trêve de plaisanteries et de balades au milieu des citrouilles (dommage). Dénoncés et décriés depuis plusieurs mois – notamment par les médias et les ONG –, les nombreux dysfonctionnements et scandales entachent le Mondial cette année. Alors, à ceux qui s'indignent, on veut savoir: c'est quoi qui vous énerve?

Je m'indigne contre: La climatisation des stades en plein désert, alors qu'on va grelotter tout l'hiver parce qu'il faut économiser l'énergie. Un avion toutes les 10 minutes pour que les supporters fassent Doha-Dubaï, parce qu'il n'y a pas assez de logements. L'alliance (supposée) Sarkozy-Platini en 2010 pour accorder la Coupe du monde aux Qataris. Les milliers d'ouvriers décédés pour un événement sportif. La «kafala», système de tutelle du droit musulman qui empêchait (jusqu'en 2020) les employés étrangers de changer d’emploi ou de voyager sans l'accord de leur «parrain». La peine de prison pouvant aller jusqu'à 7 ans pour les couples homosexuels. L'interdiction de démonstration publique d'affection entre hommes et femmes. Les femmes sous tutelle masculine (père, frère, grand-père, oncle ou mari) qui ne peuvent pas voyager, étudier, occuper une fonction publique ou se marier sans leur accord. Tout ça. Cette Coupe du monde me soule. Je retourne à mes citrouilles.

Là c'est sûr, l'ambiance est plombée, on a vidé les stades. Un petit match de la Nati et ça devrait repartir, non? Ou pas.