Lionel Messi a remporté, dimanche 18 décembre, la seule récompense qui manquait à son prestigieux palmarès: un titre de champion du monde. capture d'écran twitter

Pour vous, Messi est un grand joueur, mais...

Les résultats sont tombés: grâce à notre sondage, on sait enfin si les lecteurs de watson considèrent le nouveau champion du monde comme le plus grand joueur de tous les temps et on connaît même les raisons qui expliquent leur choix.

Il y a quelques jours, nous vous avons demandé votre avis sur l'un des sujets les plus débattus actuellement sur les réseaux sociaux: Lionel Messi est-il le meilleur joueur de l'histoire?

Un article composé de trois sondages afin de mieux cerner vos préférences. Près de 900 réponses ont été enregistrées: voici les résultats.

Messi est un maître, mais d'autres l'étaient bien avant lui

Pour 40% des votants, c'est indéniable: Lionel Messi est bel et bien «The Greatest of All Time» (GOAT). Cependant pour une part un peu plus importante d'entre vous, La Pulga n'est ni le premier et ne sera très certainement ni le dernier à bénéficier de ce titre honorifique.

Un GOAT se reconnaît par l'émerveillement qu'il suscite

On a voulu connaître la donnée fondamentale sur laquelle vous vous basiez généralement pour élire un joueur d'excellence dans le football. Pour la moitié des votants, tout est une histoire de spectacle.

Comparer deux grands joueurs fait partie intégrante du sport

Puis est venue la question un peu plus psychologique: pourquoi avons-nous tant besoin de comparer finalement? Deux camps se sont opposés: celui qui estime que c'est dans la nature de l'Homme et celui (la majorité) qui considère que ça fait simplement partie du jeu.

